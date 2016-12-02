Журнал издается Киевским Свято-Троицким Ионинским монастырем
по  благословению Предстоятеля Украинской Православной Церкви
Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Владимира


Вышел в свет свежий выпуск «Отрока» № 3 (81).

Новые поступления

Новые поступления в электронный архив

Если будете любить Бога  - всё у вас получится

Если будете любить Бога  - всё у вас получится

02.12.2016
Вспомните годы революции, когда архиереи отделились от патриарха Тихона. Сколько смут было! Бунты до хорошего не доводят, это ужасное время, когда не знаешь — куда тебе приткнуться. И ещё. Я вам скажу, что всё зависит от начальства. Кто наделал расколов? Патриархи, архимандриты. Простые люди не делают расколов.
«Три жизни» отца Александра Шмемана

«Три жизни» отца Александра Шмемана

Анна Голубицкая
06.10.2016
Мой отец прожил очень наполненную жизнь. Он интересовался очень многим: политикой, литературой, социальными процессами и т. д. Например, прекрасно разбирался в творчестве английских, американских и французских поэтов... Любил жизнь. Когда мы бывали на даче в Канаде, он всегда затевал торжественные прогулки. И с ним нам, детям, хорошо, отрадно было проводить время. Отец умел делать из самых обычных моментов повседневности радостный праздник…
«Вся сила души — это молитва»

«Вся сила души — это молитва»

04.10.2016
Совсем недавно в свет вышло новое издание «Старец Иосиф Исихаст. Полное собрание сочинений» в переводе архимандрита Симеона (Гагатика). Эта книга, которая, скорее всего, станет настольной для каждого читателя-христианина, объединяет ранее опубликованные письма и творения афонского старца, а также недавно обнаруженные. Адресаты этих посланий отошли в мир иной, поэтому только теперь это наследие стало открытым для всех читателей.
Живая вода пустыни

Живая вода пустыни

Надежда Стешенко-Григорьева
29.09.2016
Семьсот насельников насчитывала лавра преподобного Феодосия, главным призванием которого было служение людям. Он устроил в обители больницу, странноприимные заведения, помогая беднякам и немощным. В лавре находили приют люди разных стран, поэтому богослужение велось на трёх языках: греческом, армянском и грузинском. В 529 году в возрасте 105 лет Феодосий Великий скончался и был похоронен в той же пещере, где долгие годы подвизался.
Поэт, бунтарь и классик

Поэт, бунтарь и классик

Варвара Шуваликова
26.09.2016
Сложно поверить в то, что продукт Голливуда — легендарный марш империи из «Звёздных войн», был написан не просто по мотивам, но почти под кальку с марша из оперы «Любовь к трём апельсинам» русского композитора Сергея Прокофьева. Музыкальные критики единодушны во мнении, что в XX веке среди академических музыкантов у Прокофьева нет конкурентов по созданию запоминающихся мелодий.
Спасётся ли кот Барсик?

Спасётся ли кот Барсик?

Анна Голубицкая
22.09.2016
Сколько забавных детских записок «О здравии» приходилось видеть... Но одна запомнилась особенно. Корявым почерком старательно были выведены имена, очевидно, самых близких ребёнку: «О здравии мамы, папы, бабушки Оли, котика Барсика, дедушки, брата, который меня обижал». Малышу, не знакомому с тонкостями богословия, совершенно невозможно было представить Царствие Небесное без своего усатого-полосатого друга.

Книжная полка № 1 (79)

Диакон Дмитрий Николаев
19.09.2016
Схиархимандрит Гавриил (Бунге). Господи, научи нас молиться. Алексей Арцыбушев. Милосердия двери. Священник Андрей Лоргус. Влюблённость, любовь, зависимость. Зоя и Николай Пестовы. От Савла к Павлу. Обретение Бога и любви.
В тяжёлые минуты не дай мне забыть...

В тяжёлые минуты не дай мне забыть...

Архимандрит Андреас (Конанос)
16.09.2016
Можешь ли ты сказать: «Вчерашний день я провёл так, что не обидел никакого человека, не дал повода кому-либо на меня обижаться, я никого не расстроил и не был причиной огорчения или смущения»? Это и является нашей целью. Но не думай, что это легко, и не отчаивайся, если тебе это не удаётся.
Юродство как противоядие

Юродство как противоядие

Анна Голубицкая
12.09.2016
Когда Церковь сообразуется с веком сим, ей, говоря принятым сейчас языком, становится «комфортно» в миру, она принимает всё, что от мира, и, прежде всего, мирское представление о силе и власти, юродивый, инаковостью собственной фигуры среди благочестивого церковного люда, напоминает о её инаковости.
Не герой

Не герой

Надежда Стешенко-Григорьева
08.09.2016
Вот уже шестой год мне не к кому спешить в гости 9 мая… О таких, как мой дед, не писали в газетах. Их не поздравляли пионеры в школах, о них стыдливо молчали родственники. И хотя со временем клеймо врага народа было изглажено в архивах опомнившейся родины, героями они так и не стали.
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