Новые поступления

Вышел в свет свежий выпуск «Отрока» № 3 (81).
Журнал издается Киевским Свято-Троицким Ионинским монастырем
по благословению Предстоятеля Украинской Православной Церкви
Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Владимира
Вышел в свет свежий выпуск «Отрока» № 3 (81).
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Если будете любить Бога - всё у вас получится
02.12.2016Вспомните годы революции, когда архиереи отделились от патриарха Тихона. Сколько смут было! Бунты до хорошего не доводят, это ужасное время, когда не знаешь — куда тебе приткнуться. И ещё. Я вам скажу, что всё зависит от начальства. Кто наделал расколов? Патриархи, архимандриты. Простые люди не делают расколов.
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«Три жизни» отца Александра Шмемана
06.10.2016Мой отец прожил очень наполненную жизнь. Он интересовался очень многим: политикой, литературой, социальными процессами и т. д. Например, прекрасно разбирался в творчестве английских, американских и французских поэтов... Любил жизнь. Когда мы бывали на даче в Канаде, он всегда затевал торжественные прогулки. И с ним нам, детям, хорошо, отрадно было проводить время. Отец умел делать из самых обычных моментов повседневности радостный праздник…
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«Вся сила души — это молитва»
04.10.2016Совсем недавно в свет вышло новое издание «Старец Иосиф Исихаст. Полное собрание сочинений» в переводе архимандрита Симеона (Гагатика). Эта книга, которая, скорее всего, станет настольной для каждого читателя-христианина, объединяет ранее опубликованные письма и творения афонского старца, а также недавно обнаруженные. Адресаты этих посланий отошли в мир иной, поэтому только теперь это наследие стало открытым для всех читателей.
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Живая вода пустыни
29.09.2016Семьсот насельников насчитывала лавра преподобного Феодосия, главным призванием которого было служение людям. Он устроил в обители больницу, странноприимные заведения, помогая беднякам и немощным. В лавре находили приют люди разных стран, поэтому богослужение велось на трёх языках: греческом, армянском и грузинском. В 529 году в возрасте 105 лет Феодосий Великий скончался и был похоронен в той же пещере, где долгие годы подвизался.
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Поэт, бунтарь и классик
26.09.2016Сложно поверить в то, что продукт Голливуда — легендарный марш империи из «Звёздных войн», был написан не просто по мотивам, но почти под кальку с марша из оперы «Любовь к трём апельсинам» русского композитора Сергея Прокофьева. Музыкальные критики единодушны во мнении, что в XX веке среди академических музыкантов у Прокофьева нет конкурентов по созданию запоминающихся мелодий.
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Спасётся ли кот Барсик?
22.09.2016Сколько забавных детских записок «О здравии» приходилось видеть... Но одна запомнилась особенно. Корявым почерком старательно были выведены имена, очевидно, самых близких ребёнку: «О здравии мамы, папы, бабушки Оли, котика Барсика, дедушки, брата, который меня обижал». Малышу, не знакомому с тонкостями богословия, совершенно невозможно было представить Царствие Небесное без своего усатого-полосатого друга.
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В тяжёлые минуты не дай мне забыть...
16.09.2016Можешь ли ты сказать: «Вчерашний день я провёл так, что не обидел никакого человека, не дал повода кому-либо на меня обижаться, я никого не расстроил и не был причиной огорчения или смущения»? Это и является нашей целью. Но не думай, что это легко, и не отчаивайся, если тебе это не удаётся.
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Юродство как противоядие
12.09.2016Когда Церковь сообразуется с веком сим, ей, говоря принятым сейчас языком, становится «комфортно» в миру, она принимает всё, что от мира, и, прежде всего, мирское представление о силе и власти, юродивый, инаковостью собственной фигуры среди благочестивого церковного люда, напоминает о её инаковости.
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Не герой
08.09.2016Вот уже шестой год мне не к кому спешить в гости 9 мая… О таких, как мой дед, не писали в газетах. Их не поздравляли пионеры в школах, о них стыдливо молчали родственники. И хотя со временем клеймо врага народа было изглажено в архивах опомнившейся родины, героями они так и не стали.
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