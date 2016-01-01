Повредились люди и говорят: что даёт нам Господь?

Господь даёт жизнь всякой плоти; Господь даёт лицо всякой твари. Как дитя, милостив Господь, и самости не ведает Он, как и тьмы.

Господь каждому даёт то, что ищет от Него. Вечность Свою наполняет Он даянием, а вы говорите: «Что даёт нам Господь?». Разве спросили бы об этом, если бы Господь не дал вам сил вопрошать?

Господь собирает слёзы скорбящих в ладони Свои, Господь посещает узников, Господь сидит у постели больных. Господь бдит на путях опасных, хранит в пучинах морских, а вы говорите: «Что делает нам Господь?».

Что вы ищете от Господа, то и даёт вам. Но оттого, что от мира более взыщете, нежели от Господа, чувствуете себя обманутыми в упованиях своих, говоря: «Что делает нам Господь?».

Словно добрый хозяин, собрал Господь трапезу и ждёт гостей. Чуток Господь к стуку каждому и скор открыть гостю любому. На трапезе Его в изобилии угощения невиданные, просторно за столом Его. Кто найдёт врата Его и постучит, тому отверзется, а вы говорите: «Почему не отворил нам Господь, когда стучали мы?». Потому, что стучали в дверь Господню сомнением, а верою — в двери мира.

При дверях души вашей стоит Господь с метлой, готовый, если призовёте Его, вымести из неё нечистоты обильные и, очищенную, облагоухать кадилами и благовониями и красотою девства украсить её: стоит Господь и ждёт приглашения вашего.

И при входе в сердце ваше стоит Господь со свечою, горящею без дыма и копоти, стоит и ждёт приглашения внести свечу в сердце ваше и осветить его, выжечь все страхи, страсти и желания постыдные, изгнать из него дым и зловоние.

И на пороге ума вашего стоит Господь с мудростью Своею и глаголом Своим, готовый войти на призыв ваш и разогнать все мысли безумные, все воспоминания лютые, все заблуждения, изгладить все образы призрачные, стоит Господь и ждёт призыва, чтобы внести разум Свой, Свои печати и Свои слова.

А вы говорите: «Где Господь?». — На обочине жизни вашей, оттого и жизнь ваша уродлива. Будь Господь в центре её, где быть Ему надлежит, и жизнь ваша выпрямилась бы, и видели бы Господа и не страдали бы в поисках Его, вопрошая: «Где Господь?».

Повредились вы, потому и спрашиваете: «Где Господь?».

Предобр Господь, потому недобрым неведом Он.

Пречист Господь, потому нечистым не виден Он.

Пресвят Господь, потому несвятые Его не чувствуют.

Если не найдутся исповедники среди людей, через предметы и природу Господь явится.

Если звёзды небесные забудут имя Господне, не забудет Его войско несметное небесных Ангелов. Если слабеет исповедание имени Божия в царстве одном, крепнет в другом. Невозможно ни усилить, ни ослабить звук имени Божия. Ибо, если один ручей иссякнет, другой наполнится, и держат море они на одном уровне.