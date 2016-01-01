Смыслы и значение таинства Священства

Как становятся диаконами, священниками, епископами? Что происходит во время хиротонии, в чём её смысл? И почему Рукоположение оказалось среди других таинств нашей Церкви?

«Достоин!»

«Божественная благодать, всегда немощная врачующи и оскудевающая восполняющи, проручествýет Александра, благоговейнейшего иподиакона во диакона: помолимся убо о нем, да приидет на него благодать Всесвятаго Духа!» — прозвучал тихий, но отчётливо различимый в наступившей тишине голос епископа. По храму тут же разнеслось: «Александра, Александра...», и хор начал петь медленное, торжественное, очень трогательное троекратное «Кирие элéисон». Затем то же повторил другой хор, за ним и третий. Епископ в это время молился, возложив руки на голову Александра, вставшего на одно колено перед престолом. И вся церковь молилась — даже те, кто Александра совсем не знал.

Вот наконец и епископ, и Александр вместе встали в Царских вратах, пение закончилось, и снова раздался голос: «Аксиос!». Протодиакон вместе с хорами по очереди радостно подхватили: «Аксиос, аксиос, аксиос!», а владыка надел орарь на левое плечо новоиспеченному диакону. Затем тем же порядком «Аксиос!» — и надеваются пóручи на правую и левую руку. Те, кто рядышком, помогают ещё неопытному служителю их завязать.

«Достоин!» — возгласил архиерей уже по-русски, и протодиакон подхватил: «Аксиос...», но тут же исправился: «Достоин, достоин, достоин!». Хоры пропели всё так же, по-гречески.

Архиерей благословил народ, один из диаконов стал произносить ектению, служба пошла дальше своим порядком. Только Александр стоял возле престола с рипидой в руках, охраняя от кого-то или от чего-то Святые Дары, и понимал, что жизнь его изменилась навсегда...

Особое служение

Как вы уже догадались, наш разговор сегодня — о таинстве Священства.

Большинство церковных таинств в той или иной мере установлены Самим Христом. Говоря о Священстве, мы также можем припомнить слова Господа, сказанные апостолам после Воскресения: «Мир вам! Как послал меня Отец, так и Я посылаю вас», затем дунул на учеников и сказал: «примите Духа Святого. Кому простите грехи, тому простятся; на ком оставите, на том останутся» (Ин. 20, 21–23). Это событие отличается от сошествия Святого Духа на учеников в день Пятидесятницы, и мы видим здесь особое дарование благодати для дела проповеди («Я посылаю вас...»).

Также важно увидеть, как этот дар передавался далее в первых христианских общинах. В частности, в книге Деяний святых апостолов находим множество свидетельств, что это происходило через возложение рук. Причём возлагали руки как на каждого из присоединяемых к Церкви для принятия Духа Святого, например в 8-й и 19-й главе Деяний (в более позднее время это действие стало основой таинства Миропомазания), так и повторно — при определении на некоторое особое служение.

Например, в 6-й главе Деяний описывается избрание семи человек, исполненных Святаго Духа и мудрости (Деян. 6, 3), для практической помощи и социального служения. На них апостолы, помолившись, возложили руки. А в 13-й главе видим отделение апостолов Варнавы и Савла, по велению Духа Святого, на особое служение — также с молитвой и возложением рук (См. Деян. 13, 3). Это дело, к которому Я призвал их (Деян. 13, 2) теперь называется первым апостольским путешествием апостола Павла.

Именно возложения рук или «рукоположения» (по-гречески «хиротонии») и стали считаться особым таинством, а те семь человек из 6-й главы Деяний стали родоначальниками целого «класса», отдельной ступени священства — диаконата.

Три степени священства

Вообще-то возведение в некий чин для особого служения обозначается двумя словами: хиротония (др.-греч. χειροτονία — «голосование поднятием рук») и хиротесия (χειροθεσία — «возложение рук»). Оба они на русский переводятся одинаково: рукоположение.

Хиротония изначально была «поставлением» или избранием на определённое служение. Аналогичный чин сохранился только при возведении на епископскую степень и называется наречением во епископа. Следом за хиротонией следовала хиротесия — непосредственно возложение рук с соответствующими молитвами и призыванием благодати Святого Духа.

Впоследствии избрание священнослужителей (пресвитеров и диаконов) объединилось с возложением рук и всё вместе стало называться хиротонией, а назначение церковнослужителей (иподиаконов, чтецов и певцов) происходило уже без избрания и сохранило наименование хиротесии.

Постепенно сложилась система из трёх степеней священства: диаконы, священники, епископы — с менее значимыми административными делениями внутри каждого чина.

Существовала степень священства и выше епископской — это апостолы, задачей которых было проповедовать, активно перемещаться, основывать новые общины. Не все из апостолов избраны Самим Христом. Так, находим описание поставления в этот чин уже после Вознесения — когда на место Иуды Искариота избрали Матфея.

В апостольское время названия степеней священства, как и их состав, ещё не сформировались окончательно. Например, в 20-й главе книги Деяний апостол Павел призывает к себе пресвитеров (старейшин) Ефесской Церкви, а затем в разговоре называет их епископами (блюстителями). То есть служения уже различались, но точные названия для них ещё не прижились и использовались пока лишь в буквальном смысле.

Существовали и многие другие служения, которые со временем прекратились или утратили свой особый статус: пророчество, учительство, изгнание бесов и прочие. А три основные степени священства оформились и определились уже во втором веке.

Иеро-, прото- и архидиаконы

Диакон (греч. διάκονος — «служитель») — это помощник священника. Мы уже упомянули о том, что изначально диаконы назначались «пещись о столах», то есть заниматься бытовыми вопросами жизни общины. Они следили за справедливым разделением пищи на трапезах, чтобы никто не обидел и не обделил вдов и сирот, поддерживали общий порядок. Также принимали пожертвования от приходящих в храм и записывали их имена (да-да, помянники — очень древнее изобретение!), приносили Святые Тайны домой тем, кто не смог прийти в храм, занимались раздачей милостыни и другими социальными проектами.

И подобные сведения относятся не только к романтизированным первым десятилетиям жизни Церкви — активная роль диаконата сохранялась и в последующие столетия.

Помимо этого у диаконов появились и богослужебные функции: они стали помощниками при совершении богослужений и таинств. Обратите внимание — помощниками, а не совершителями, и на это «помогающее» служение указывает целый ряд мелких богослужебных действий. Например, перед и после совершения любого богослужебного действия диакон кланяется служащему священнику, тем самым обозначая, что всё совершает с ведома и по воле последнего.

Монах в сане диакона будет называться иеродиаконом, старший диакон — протодиаконом, а монашествующий — архидиаконом.

«Украшу собой любое богослужение»

Однако Церковь, по выражению одного современного экклезиолога, сама избирает формы своего внешнего устройства, и эти формы постепенно меняются в зависимости от условий её жизни и потребностей. Вот и институт диаконата постепенно пришёл в упадок. Церковь перестала относиться к своему социальному служению как к чему-то священному, перестала быть единственным субъектом такого служения.

Ушли в прошлое общеобязательные христианские трапезы, натуральные приношения сменились свечками, просфорками и денежными пожертвованиями в церковную лавку. Раздачей милостыни и другими добрыми делами с одинаковой эффективностью могут заниматься как диаконы, так и священники, миряне, и для этого уже не нужно особых благословений. Поэтому теперь в обязанности диакона входят исключительно богослужебные функции, которые заключаются в произнесении ектений, громогласном чтении Евангелия, потреблении Святых Даров и других храмовых делах.

Вместе с тем диакон — ценный помощник. Он берёт на себя вербальную часть богослужения, давая возможность священнику сосредоточиться на молитве. Тем не менее процент диаконов среди духовенства крайне мал: они есть при епископах, в больших храмах с множеством духовенства и представляют собой «вымирающий вид», в котором, надо честно признать, Церковь сейчас мало нуждается.

Диакона теперь воспринимают лишь как «недо-священника» и часто спрашивают: «Ну, когда уже станешь настоящим батюшкой?». Основной функцией диакона стала — смешно сказать — декоративная, и на диаконском форуме случается читать объявления: «Украшу собой любое богослужение» и номер телефона...

Впрочем, время покажет. Если Церковь и в дальнейшем не будет по-настоящему нуждаться в диаконском служении, оно уйдёт в историю, как ушли многие другие. Трагедии в этом не будет — лишь свидетельство того, что Церковь не костенеет в сложившихся формах, а изменяет их в соответствии с потребностями.

Но может быть и наоборот: нас ожидает жизнь в обществе, где Церковь займёт ведущую роль, и произойдёт «перезагрузка» её социальных институтов. Диаконат возродится как самостоятельная степень священства, быть может, в каком-то новом качестве, без которого, тем не менее, будет невозможно обойтись.

Прото-, просто и другие иереи

Следующая степень — священники, или иереи (греч. Ἱερεύς — жрец, священник), или пресвитеры (πρεσβύτερος — старейшина). Сейчас это основные представители духовного сословия, и именно они несут главный груз пастырского труда.

Монах в священном сане будет называться «иеромонах». Внутри священства существует целая система богослужебных наград, которые являются чем-то наподобие звёздочек на погонах военных и свидетельствуют о «повышении в чине», однако имеют лишь административный, а не благодатный характер.

Одной из таких наград является сан протоиерея, или старшего священника, а в монашестве — архимандрита. Высшая административная награда священника — сан протопресвитера. Он существовал в дореволюционное время, сохранился в эмиграции и сейчас есть в нашей Церкви, но пока лишь в теории.

Священник самостоятельно совершает все богослужения и таинства (за исключением таинства Священства), проповедует, организовывает приходскую жизнь и внебогослужебную деятельность, занимается тысячей разных дел. Однако фактически он является представителем епископа в данной общине и действует по благословению правящего архиерея — именно так всегда понималось его служение.

Священник поставляется епископом, о чём даётся соответствующая грамота или указ. В храм выдаётся антиминс (плат с вшитой в него частицей мощей святых) с подписью епископа. Без антиминса совершать литургию запрещено — и не только потому, что существует правило о непременном совершении богослужения на мощах мучеников. Даже если престол освящён и в него уже вложена частица мощей, священник не может служить без антиминса, потому что антиминс — это также делегирование епископом полномочий священнику служить в этом храме.

«Повели!» — «Повелите!»

Подобное «делегирование полномочий» общины священнику нашло своё выражение в том, что во многих местностях, среди прочего и в Украине вплоть до XIX века, должность священника была не назначаемой, а выборной. Люди выбирали себе батюшку, а затем шли к епископу с просьбой: коли твоя воля, рукоположи нам такого-то.

Мало того, что подобный принцип соответствует логике этого служения, так ещё и трёхстороннее согласие на поставление находим непосредственно в чине хиротонии диакона и священника.

Сам чин начинается с возгласов «Повели!», «Повелите!», «Повели, Преосвященнейший владыко!». Первый из них, в единственном числе, относится к рукополагаемому, который должен желать своего рукоположения, а не исполнять чьё-то благословение или быть жертвой чужой воли. Второй возглас, во множественном числе, относится к народу, желающему видеть рукополагаемого в клире своей церкви. Третий — к епископу, также одобряющему кандидатуру рукополагаемого.

Община уполномочивает пресвитера представлять её перед Богом и от её имени совершать Евхаристию. Ведь молитвы литургии (за исключением нескольких) возносятся от имени всего народа Божия, бескровная жертва приносится от имени всех, и общине нужен тот, чьими устами молитвы будут произноситься, а жертва — приноситься. Таким «жрецом» в отсутствие епископа и является священник.

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Третья, наивысшая степень священства — епископство.

Но об этом читайте продолжение в следующем номере...