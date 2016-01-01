Бен-Гур, Иерей-сан и другие фильмы

Бен-Гур (1959)

«Кино, которое должен увидеть каждый христианин», — именно такой рекламный слоган получила картина «Бен-Гур: история Христа», снятая по одноимённому роману американского писателя Лью Уоллеса. Это была вторая экранизация, созданная ещё в эпоху великого немого кино. Сама же история оказалась настолько захватывающей, что пережила пять экранизаций.

Одну из картин по мотивам книги, а именно 1959 года режиссёра Уильяма Уайлера, «Отрок» и рекомендует к обязательному просмотру. Одиннадцать премий «Оскар», неимоверно рискованные трюки, роскошные декорации и костюмы, а также приёмы операторской работы, определившие работу целого последующего поколения киномастеров — так эта картина и вошла в историю кино.

В своё время роман о дружбе и вражде, мести и буквальной встрече со Христом произвёл на читателей оглушительное впечатление. Говорят, после прочтения книги люди с увлечением хватались за штудирование Евангелия. И по сей день эта история не оставляет равнодушным никого, кто познакомился с её героями.

В 2016 году вышла ещё одна экранизация, однако стоит отметить, что по тонкости и деликатности решения евангельских сцен современным авторам не удалось превзойти голливудских коллег.

Иерей-сан. Исповедь самурая (2015)

Когда узнаёшь, что американский актёр японского происхождения Кэри-Хироюки Тагава после работы над этим фильмом принял Православие, напрашивается мысль о том, что роль стала самой главной в его жизни. Амплуа актёра сплошь якудза да ниндзя, а тут... — ряса и крест.

Картина рассказывает о православном священнике-японце, который в силу обстоятельств попадает в русскую деревеньку. Здесь полуразрушенный храм оберегают всего несколько пожилых женщин, а кругом царит разруха и запустение.

Отец Николай — именно так зовут главного героя — сталкивается с нравами и характерами местных жителей. Евангельский дух в сочетании с бусидо, по замыслу создателей картины, создаёт образ идеального священнослужителя. Кинопрокатчики определили жанр фильма несколько забавно — «боевик», но точнее было бы назвать это философской притчей-боевиком.

Один из главных «героев фильма» — музыка БГ, которая «выше слов, выше звёзд...».

Не раскрывая сюжет, скажем лишь, что фильм — про смирение и честь, красоту деревни и людей, в которых живёт вера и готовность к подвигу.

Франкофония (2015)

Картина Александра Сокурова «Франкофония» совсем не из тех, что для развлечения и отдыха. Режиссёр-мыслитель рассказывает историю, которая должна была бы научить чему-то сегодняшнее население Земли, но новости последних лет и дней доказывают обратное. Чем был бы Париж без Лувра, Санкт-Петербург без Эрмитажа, Египет без Долины Царей? А ведь совсем недавно в Сирии уничтожили Пальмиру, множество древних христианских святынь и монастырей.

«Франкофония», если дословно, — картина о спасении сокровищ Лувра, о том, как победоносно входили в оцепеневший Париж гитлеровские войска. Но за этим историческим сюжетом стоит осмысление времени. Режиссёр говорит о событиях Второй мировой, но как тревожно они осознаются в наши дни. Воскресшие тени Наполеона и Гитлера пусть напомнят о том, как хрупок этот мир, и о том, что точка невозврата уже пройдена.

Территория (2014)

«Территория» — фильм по роману Олега Куваева о геологах-разведчиках, упорно ищущих золото Территории. Послевоенное время, когда народ многомиллионной страны самоотверженно трудился, считая своим долгом и делом чести выполнить порученную работу. Тогда целью были не высокие зарплаты и не слава. Своей сверхзадачей люди видели служение будущим поколениям, это была их лепта в процветание родной страны.

Потрясающе красивые пейзажи сибирского плато Путорана, где проводились съёмки фильма, переносят нас в мир, где человек с природой один на один. Зритель встретится с жизнью, лишённой комфорта, где пиком наслаждения и уюта становится дымящаяся кружка чая у костра; где в одиночку нужно пройти пешком пятьсот километров, пересекая вброд бурные реки и взбираясь на вершины гор.

Ты всё ещё чем-то недоволен? Тогда посмотри на будни настоящих мужчин. Вряд ли кто-то из героев картины мог бы о своей жизни сказать «подвиг», ведь для них — это просто работа, где нет места пафосу и где всё подлинное.