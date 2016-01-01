Бог обязан помогать человеку

Эти слова звучат самонадеянно, но тому, кто их произнёс, можно верить. Ведь это Старец Паисий — человек, который всю жизнь посвятил молитве, и на молитву которого Бог всегда отвечал. Нам тоже порой кажется, что проблем в жизни слишком много, и мы с ними один на один. Как, вероятно, думал и тот взволнованный посетитель, который приехал к преподобному, и между ними состоялся неожиданный диалог...

Однажды я оказался в труд­ном положении и поехал за поддержкой на Афон — к Старцу Паисию. По сугробам, в сильную непогоду дошёл до его каливы и постучался в дверь. <...>

Глядя на Старца, я стал нервничать из-за его неторопливости, спокойствия: меня очень беспокоили мои проблемы. Когда чай был готов, Старец налил мне его в кружку и, взглянув простодушно и сочувственно, тихо спросил, что со мной происходит и почему у меня такой озабоченный вид.

Находясь в нервном возбуж­дении, я стал решительно и напористо «выкладывать» перед Старцем свои проблемы, стараясь обратить его внимание на то, что люди в миру испытывают очень много затруднений.

Старец чуть улыбнулся, отпил из кружки и совершенно бесстрастно ответил: «Ну и что ты переживаешь? Бог поможет». Я разнервничался ещё больше. Я очень любил Старца, мог разговаривать свободно и поэтому воскликнул: «Да уж ладно тебе, Геронда!.. Бог помогает раз, помогает два... Он что, обязан помогать постоянно?».

Тогда он серьёзно взглянул на меня и произнёс слова, поразившие меня как молния: «Да, — сказал он. — Бог обязан помогать постоянно».

Он сказал эти слова так уверенно, что было совершенно очевидно: он знал, о чём говорит, «из первых уст».

Внезапно у меня внутри всё переменилось: исчезла нервозность, я успокоился, ощутил в себе безграничную тишину. Оставалось только одно недоумение, которое я и высказал: «А почему Бог обязан нам помо­гать?».

И такой ответ мог дать только человек, который действительно чувствует себя Божиим чадом и имеет к своему Отцу дерзновение. Ста­рец сказал: «Вот ты, родив детей, сейчас чувствуешь себя обязанным помогать им, приезжаешь из Салоник на Афон в такую непогоду, идёшь ко мне, — и всё потому, что о них беспокоишься. Так и Бог, Который создал нас и для Которого мы — дети, тоже заботит­ся о нас, потому что Он чувствует необходимость нам помочь. Да, Он обязан нам помогать!».

Меня потрясла непосредственность его ответа. Вдруг куда-то исчезло всё то, что меня тяготило, и с этого момента я окончательно перестал тревожиться о будущем.

Из книги «Житие Старца Паисия Святогорца»