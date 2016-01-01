Цепная реакция помыслов





«Зациклиться на проблеме», «застрять в ситуации», «пластинку заело». Кому не знакомо состояние, когда пусть даже небольшой конфликт, вспыхнув на несколько минут, обретал новую, гораздо более насыщенную жизнь уже в нашей голове? «Я бы так ему ответил, и то ещё припомнил, и вот так бы припечатал...»

Блокировать изнуряющие внутренние диалоги с оппонентом и выруливать на конструктив учимся по инструкции, оставленной нам святыми отцами.

«Мильон терзаний»

«Господи, дай мне с душевным спокойствием встретить всё, что принесёт наступающий день...» Так начинается замечательная молитва Оптинских старцев. Как бы нам всем этого хотелось! Но в реальности часто происходит совсем иначе.

Чуть только на наших господина Самолюбина и госпожу Тщеславину хотя бы тень упадёт, мы тут же бурно реагируем. Даже если не ответим словом или делом, то в душе уж точно разразится настоящая буря. И долго ещё потом в голове звучат её отголоски: мы до изнеможения продолжаем мысленно «участвовать» в зацепившем нас случае.

Но от такой вовлечённости никакого нет толку: лишь потраченные силы и время. Ведь сколько ни прокручивай в уме ситуацию — она не изменится, и понимания не прибавится. Наоборот, вся энергия уходит на эмоциональное участие в конфликте, и ничего другого в такие моменты человек, как правило, делать уже не может.

Ко всему прочему «прокручивание» провоцирует не лучшие наши проявления. Со дна души поднимается вся пена, которая в нас есть: осуждение, гнев, злопамятство, желание отомстить, отыграться. Пусть ничего из этого, как люди социальные, мы не реализуем, но это мало того, что грех, так и для нас самих — мучение, да ещё какое! Поистине «мильон терзаний»...

Но что же, вовсе «ни о чём таком» не задумываться? «Не рефлексировать», как советуют друзья? Как раз нет. Рефлексия — важнейший инструмент самоисследования, осмысление, анализ своих эмоций и чувств, состояний, способностей и поведения. Умение давать себе отчёт в собственной жизни — что само по себе очень ценно, а особенно в трудной, конфликтной ситуации. Но должно присутствовать именно осмысление, но никак не «эмоциональная вертушка».

Единственно конструктивный путь предлагают нам святые отцы: перенаправить внимание с «обидчиков» на себя самого. Почему эта ситуация для меня оказалась трудной, какие мои страсти в ней задействованы? Какие немощи мои не дают разрешить проблему так, как хотелось бы? И главное: «во всех непредвиденных случаях не дай мне забыть, что всё ниспослано Тобой» (из молитвы Оптинских старцев).

Только в такой рефлексии — в осмыслении ситуации в свете святоотеческих правил и евангельских заповедей — рождаются в человеке прекрасные, бесценные качества: самоукорение, смирение, пропадает пафосное отношение к себе. Приходит опыт духовный, который и есть мудрость — способность смотреть на всё, что происходит в жизни, как на посылаемое от Господа.

Если научимся так видеть свою жизнь, конечно, она будет совсем другой. И мы будем другими.

Не «меня разозлили», а «я разозлилась»

Почему монахи исповедуют помыслы? Потому что мысли — это истинная жизнь нашей души, то, что на самом деле в нас происходит. Они — первая часть греха, его самое начало, истоки.

Человек не может прокручивать в уме помыслы ненависти и излучать при этом терпение, смирение и любовь. Мы никуда не можем спрятать то, что у нас внутри. И люди не столько слушают, что мы говорим, сколько без всяких перцептивных барьеров «считывают» глубинный посыл — чувство, с которым к ним обращаемся.

Конечно, хорошо, если получится не проявлять агрессию внешне: не сказать и не сделать ничего плохого. Но если не приводить мысли в порядок, это рано или поздно произойдёт. Без исследования себя, без правильного «самокопания» любая мелочь сможет нас обмануть, подпитывая, например, тщеславие: вот какая я молодец — могу промолчать, не ответить грубо...

Но нас интересует главное: что у нас внутри? Спокойно ли на совести, мирно ли в душе? А зависит это исключительно от того, как мы воспринимаем реальность. Не какова реальность, а как мы к ней относимся. Обращаем ли всё происходящее себе на духовную пользу, или так и хлещет поток наших сил, который мы могли бы на своё возрастание потратить, а вместо этого смешиваем его с мусором страстей и пускаем на ненужные эмоции.

Как помочь себе, если видишь, что после ссоры начинается в голове та самая цепная реакция определённого рода помыслов? Самым действенным тут может быть средство, о котором Оптинские старцы много говорили: самоукорение, способность увидеть свой собственный вклад в проблему. Иногда в конфликте мы бываем и не виноваты, но как важно сказать себе, что не «меня разозлили», а «я разозлилась», не «меня обидели», а «я обиделась». Действительно, почему я не могу стерпеть этого, ведь я христианка? Меня же терпят со всеми моими отягощениями! Если не могу всех любить, то хотя бы буду всех терпеть...

Наши ближние посылаются нам для нашего спасения. И никогда мы не дождёмся, чтобы они нас только утешали, возливая тем самым «вино и елей» на наши многочисленные страсти. Нет! Наоборот, каждый день невольно они будут наши немощи выявлять: какие мы нетерпеливые на самом деле, ропщем и гневаемся, когда вышло не так, как хотелось.

Вот за это и надо себя укорить; не только за то, что ситуация возникла из-за меня, но что я не смог принять её по-христиански. И вместо негодования на «обидчика» сказать себе: «Я сам способен на что угодно, если Господь отступит. Могу упасть, и не так, как этот человек рядом со мной, а вообще неизвестно до какого предела опуститься».

Если сквозь такую призму смотреть, окажется, что ситуаций выше сил Господь не даёт, но посылает ровно столько, сколько мы можем выдержать.

Путь работы над собой

Когда в человеке происходит правильная внутренняя работа, тогда актуализируются в нём радость о Господе и любовь, и Царствие Небесное, которое внутрь нас есть, всё больше поднимается из-под завалов страстей. А завалы эти разгребаются внимательным отношением к себе, очищением ума — чтобы никакая страстишка наша, никакая немощь даже в помыслах незамеченной не прошла. Не чтобы мы в отчаяние впадали — как это я, такой хороший, мог так поступить! — но видели, понимали: да, сейчас я был неправ; если возможно, просили прощения.

Тут же можно покаяться, Господа на помощь призвать. Но не со словами «накажи, Господи, человека, мне досадившего», а «помоги, Боже, справиться с моим нетерпением, тщеславием, гордыней». Когда научимся мыслить так, то, как пишут святые отцы, постепенно грубые проявления будут проходить, сквозь дебри начнёт пробиваться радость, и вот уже ты понимаешь, что никто перед тобой не виноват, но всему виной только твоё неумение правильно относиться к жизни и к людям — одного потерпеть, второго пожалеть, третьего пригреть, четвёртого утешить, сказать слово ободряющее, помолиться о них. Всё это приходит с духовным опытом, исключительно путём работы над собой с Божией помощью.

Вообще все впечатления, которые поступают из мира, мы обязаны так воспринять, чтобы они стали нашим духовным опытом, а не ядом, разъедающим душу. В этом — наша ответственность.

Вспомним праведников, практически современников наших... Архимандрит Иоанн (Крестьянкин) или отец Павел (Груздев) — люди, претерпевшие гонения за Христа, прошедшие лагеря, тюрьмы — что за жизнь у них была! Но какими все их помнят? Всегда радостными, любвеобильными. Весь тот ужас, который их в богоборческие времена окружал, они не восприняли как незаслуженную обиду и к своим мучителям ненависти не накопили, но с доверием Христу, со смирением, то есть с осознанным терпением всё перенесли и получили бесценный духовный опыт. И вот как раз в них Царство Небесное так сияло, что просто слепило глаза.