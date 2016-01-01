Через "не могу"

«Мы с сыном сейчас не разговариваем совсем. И не знаю, сможем ли когда либо общаться...» если не чувствуешь в себе сил на любовь, попробуй воспользоваться советом, который дают друг другу знающие люди.

Однажды на семейном совете...

Как то мы решили провести семейный совет — давно не собирались. Хотя раньше семейные советы у нас проводились довольно часто. На них мы, я и супруга, поднимаем те вопросы и проблемы, которые тревожат всех и от решения которых зависит жизнь всей семьи.

Сидим. Работаем. Обсуждаем постоянные и непрекращающиеся конфликты между детьми. Думаем, как преодолеть. Размышляем, спорим, разговариваем.

Решил объяснить «на пальцах», как любить того, к кому испытываешь неприязнь. Это очень просто: надо найти в нём хотя бы одну хорошую черту, и когда вдруг придёт мысль, какой он плохой, приводить эту черту себе на память и просто любить человека — лишь за одну черту. Постепенно ты полюбишь и примешь его со всеми его глупостями и слабостями.

И вдруг одно наше чадо спрашивает: «А назови хоть одну черту, за которую можно любить Марка!».

Тут необходимо пояснить. Марк — это один из наших приёмных сыновей, с которым отношения у нас не сложились. Не сложились громко. На всё село. И на старуху бывает проруха. Мы сейчас с ним не общаемся совсем. По его инициативе. И не знаю, сможем ли когда нибудь общаться.

Детские обиды, «меня никто не любит», враньё и воровство были, как оказалось, не самым страшным периодом в нашей жизни. Когда повзрослел, Марк — прекрасный организатор — сколотил вокруг себя небольшую бандочку, которая под его чутким руководством обносила дома. Не брезговала и кладбищами. Кладбища — это же вообще клондайк металла: кресты, оградки. Не жизнь, а песня.

И всё это происходило в нашем маленьком Волосском. Люди, которые приходили на него жаловаться, говорили мне в лицо: «Это вы его привезли в село!».

Конфликт давно перерос этап семейной ссоры и вылился на просторы фейсбука. Какое то время сотни пользователей могли ежедневно наблюдать за вербальными баталиями между мною и теми, кто стоял за Марком и натравливал его на меня. Эти люди были очень недовольны реформами в селе. Я ведь старостой работаю. Вот в руках этих швондеров Марк и стал злобным Шариковым.

Любить через «не могу»

Итак, вопрос, неожиданно поднятый одним из детей на семейном совете, заставил задуматься, какие положительные черты есть у Марка.

Я начал. Все остальные стали добавлять. И понеслось.

1. Очень отзывчивый, всегда во всём всем помогает, не надо просить дважды.

2. Помогает бабушкам заносить сумки в автобус.

3. Кормил собаку конфетами «Ромашка».

4. Любит играть с младшими детьми.

5. Пока был жив дедушка Коля, очень нежно к нему относился.

6. Не пропадёт с голоду.

7. Очень коммуникабельный.

8. Шьёт и вышивает.

9. Не курит.

10. Не пьёт.

11. У него красивые голубые глаза.

12. Всегда хочет о ком то заботиться. Поэтому всегда заводит животных.

13. Безотказный.

14. Любит делать дорогие подарки: серёжки, книгу «Про всё оружие мира», тапочки из овчинки.

15. Он всегда и всем привозил подарки из всех лагерей отдыха.

16. Трудоголик.

В общем, продуктивно поработали. Неожиданно для себя самих вспомнили столько доброго про Марка. И доброго оказалось так много.

Материал о любви был усвоен. А меня наша беседа заставила крепко задуматься. Про то, насколько часто мы становимся ослеплены ненавистью или враждой к другому человеку. Или просто неприятием. Начинаем что то думать о нашем брате или сестре, надумываем, придумываем, сами себя убеждаем в пороках ближнего, сами начинаем в это верить, а потом ещё и пересказываем другим.

Такое отношение к ближнему — прямое нарушение заповеди любви.

Любовь — не пирожок и не таблетка. Её нельзя получить вмиг, помолившись или проглотив какую нибудь духовную пилюлю или даже просфорку. Любовь — это действие. Любовь — это процесс. Длительный, тяжёлый, колючий. Часто неудобный, через «не могу».

Розовые очки и бирюзовые ожидания

Как всякое большое дело, любовь начинается с чего то маленького. Это малое — принятие другого человека. Иногда нам не хватает сил любить христианской любовью. Иногда не хватает сил принять человека целиком. Вот в таких случаях мы и должны погружаться в море любви постепенно. Как в очень холодную воду, понемногу заходя на глубину.

Это не моё открытие. А то подумаете сейчас, что я такой гениальный... На заре нашей приёмной семьи у нас складывались очень непростые отношения с некоторыми детьми. Непростые до невозможности. Бывало такое, что я просто не мог разговаривать с ребёнком, не хотел его видеть, не хотел идти домой с работы, находиться с ним под одной крышей. И ничего не мог с собой поделать.

Раздражение внутри меня росло с каждым днём. А появилось оно, конечно, из за моих розовых очков и бирюзовых ожиданий. Дескать, мы такие умные и талантливые, ребёнка в семью сейчас возьмём, и он сразу поменяется. Отчего ж ему не поменяться? Мы ведь его будем любить, он нас будет любить. Станем жить в гармонии, радости и счастье.

Но кто тогда знал, что каждый приёмный ребёнок — как большая автомобильная катастрофа: всё вокруг перевёрнуто, всё вокруг разрушено, по бокам автострады «Жизнь» валяются полуживые пассажиры и жертвы своей самонадеянности, тщеславия и гордыни...

Докатившись до этой стадии, как то раз мы с женой приехали в гости к очень опытной и сильно многодетной приёмной маме. Рассказали ей о нашей проблеме и получили в ответ тот чудесный совет, который теперь даю тебе, дорогой читатель: не можешь полюбить человека, полюби что то маленькое в нём. А любовь потом вырастет. Главное — бросить семя.

Знаешь, я смущаюсь...

Любить — не кадилом кадить.

Некоторые православненько веруют, что если просто еженедельно подавать имечко несчастно ненавидимого нами человека в записках для поминания на службе, то наша нелюбовь рассосётся сама собой. Боженька управит.

Молиться, конечно же, нужно. Но молитва в данном случае — вспомоществование в нашей внутренней работе. Без нашей работы над собой молитва не действует. Это же не автомат с газировкой.

Бог восполняет нашу работу, благословляет наш труд, результаты наших ошибок превращает в добро. Но нужно трудиться, работать. Падая, каждый раз вставать. Разбивая лоб об очередную преграду, вытирать кровь и идти дальше. А когда не хватает сил встать и идти, тогда ползти. Но не лежать на месте.

Вспомните евангельский рассказ про расслабленного. Друзья того парализованного заставили его двигаться. Да, он не мог. Да, отчаялся. Но они взяли его и привели в движение: понесли, разобрали крышу, опустили к ногам Христа под крики тех, кому на голову сыпались опилки и обломки. И смотрели сверху. И Христос смотрел на них, на этих авантюристов. Видел их сердца: что не сдались, не сидели, сложа руки.

Это же вообще можно было расценить как наглость: взяли и в середине дома в гущу толпы прямо перед Ним опустили на носилках своего друга. И деться Ему теперь некуда. Поможет? Не поможет? Поможет, конечно! Но нужны и действия.

Друзья ведь могли и дома остаться. Просто молиться вместе с больным или разговоры с ним разговаривать. Но Бог ждёт от нас действия. И нас побуждает к тому же: Встань, иди (Лк. 17, 19). Возьми постель твою и ходи (Ин. 5, 8). Иди и впредь не греши (Ин. 8, 11). Иди, и, как ты веровал, да будет тебе (Мф. 8, 13). Иди, иди, иди, иди... Не стой, а то замёрзнешь. Любая остановка убивает. Вспомните жену Лота. Пока шла — жила. Остановилась, чтобы оглянуться — превратилась в соляной столп. Иди, иди, иди, иди...

Любить — не хороводы водить.

Иногда может показаться, что достаточно просто начать обхаживать человека, дарить ему подарки, в кофейне вместе посидеть... Но как часто в любви нам не хватает искренности.

Знаете, как понять, искренни мы или нет? Настоящая искренность рождает боль. И в том, кто говорит, и в том, кто слушает. Почему самыми результативными исповедями становятся именно те, где нам было очень больно стоять перед аналоем и пытаться снять с себя все маски, остаться перед Богом такими, какие мы есть: без нарядов, аплодисментов и напускной красоты? Быть самим собой — это больно. Думаю, Господь ждёт от нас, чтобы мы в жизни были ежедневно, ежечасно и ежеминутно такими, какими бываем в минуты самой глубокой исповеди.

То же и в отношениях между людьми. Искренность — предтеча любви. То, что должно, по слову Иоанна Крестителя, отремонтировать дорогу жизни и дорогу отношений: срезать холмы, наполнить впадины, выровнять кривизны траектории, уложить асфальт надёжности и постоянства. Да, думаю, если бы Предтеча жил в наше время, он в эту свою проповедь обязательно добавил бы про асфальт...

Искренность исцеляет разломанные отношения. В своей жизни я практикую такое правило: если чувствую, что что то начинает в отношениях с другим человеком напрягать, и это может привести к потере мира между нами, стараюсь сесть и поговорить. Разговор обычно начинаю так: «Знаешь, я смущаюсь от того то и того то. Наверное, я что то не так понимаю или как то неправильно воспринимаю ситуацию. Будь добр, помоги мне разобраться. Я очень ценю наши отношения, и для меня важно наше общение. Я вижу в тебе такие и такие добрые качества. Я учусь этому у тебя. Но сейчас я переживаю внутреннюю бурю. Меня смущают вот такие вещи, и это разъедает моё сердце». Обычно после этого завязывается долгий и искренний разговор.

Научитесь удивляться

Любить — не кофе со сливками пить.

Часто мы ждём от любви только хорошего, только праздника, только наслаждения — духовного, интеллектуального, плотского. Нет, конечно, и это всё должно быть. И немало. Но закаляется и растёт любовь в другом.

Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного (Ин. 3, 16). Любовь рождается через принятие другого человека. И это принятие, как мы уже говорили, часто и густо — крестное. То есть тяжёлое, требующее труда и самосовершенствования в Боге.

Почему сейчас в эпоху небывалого развития коммуникаций всё тяжелее найти друга/подругу или любимого человека? Потому что ждём мы друг от друга только постоянного и непрекращающегося праздника. Без креста. А так не бывает.

Знаете, что ещё происходит с нами, когда мы учимся принимать другого человека? Появляется всё больше поводов для удивления. Мы начинаем замечать всё больше и больше добрых и светлых его качеств и поражаемся его внутренней красоте. И мудрости Того, Кто его ими наделил. Удивляемся величию и хрупкости, соединённым в одном сосуде, удивляемся благородству и доброте. Мы радуемся маленьким победам и большим триумфам, а всё греховное и наносное списываем на слабость человеческой природы и нашу неспособность быть абсолютным совершенством.

Если научились удивляться другому человеку, то знайте: недалеко вы от Царства Небесного. Вы среди тех, кто когда то стоял у Иордана и слышал слова Христа: Есть некоторые из стоящих здесь (в нашем случае — из читающих это), которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие, пришедшее в силе (Мк. 9, 1).

А может, лучше не любить? Ну их, эти страдания! Может, лучше эмоционально закрыться от мира и от людей? Спрятаться и жить себе тихонечко в своём маленьком уютненьком и комфортненьком мирке, исполненном духовной радости? Можно и так. Только думаю, что такая позиция приведёт не только к нашему спокойствию. За спокойствием, как за паровозом, потянется длинный состав вагонов: обесчувствование, замкнутость, остановка внутреннего духовного развития, нарциссизм и самовозвеличивание, презрение к людям и ненависть ко всем — от непослушных детей в храме до всего белого света.

Мы не просто не будем любить, но реально превратимся в какой нибудь сухарь, давно покрывшийся плесенью. При этом высвободится масса времени на исполнение всяческих мелких предписаний различных старчиков и стариц, поучения которых будем читать днями и ночами, придумывая себе новые и новые правила и ограничения. Потому что душа будет требовать любви. Но мы то от любви закрылись! Вот и станем пичкать себя различными религиозно-сумасшедшими суррогатами. А что, тоже путь, можно и его для себя избрать. Правда, сомневаюсь, что такая дорожка приведёт к Богу.

Без любви человек не выполняет своей главной миссии, ради которой Бог привёл его в этот мир. Не может стать счастливым. Не может стать окрылённым. Преодоление себя, духовное взросление и развитие возможно только в любви.

Заповедь новую даю вам, да любите друг друга (Ин. 13, 34).