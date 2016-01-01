Чернигов: застывшая история

В этот город я приезжаю отдыхать от родного Киева. Здесь на сравнительно небольшом пространстве сосредоточено так много памятников древности и старины, что можно за один день их все неспешно обойти. Для меня это — как навестить старых добрых друзей с тёплой беседой. «Постойте, а Переяслав? — спросите вы. — Ведь он ещё ближе...» Верно, но древность там не поднимается высоко над землёй, и топография несколько иная. Тогда как поразительное «узнавание» Киева может настигнуть именно в Чернигове.

За 70 лет советской власти около Киево-Печерской лавры, которая доминировала над всем Печерском, появилось лишь одно «конкурирующее» сооружение — монумент Родины-матери, открытый в 1981 году.

С провозглашением Независимости много говорили о том, какие утраты понёс в советское время Второй Иерусалим (так назвал Киев писатель XI века Иаков Мних), он же Северный Рим (у Бальзака). Надо отдать должное: некоторые потери удалось восполнить. Например, восстановлены лаврский Успенский собор и Михайловский Златоверхий монастырь. Однако ландшафт в целом...

Под громкие речи о европейских стандартах лавру «взяли под караул» высотные «свечи». Взгляните на неё с Левобережья и сравните с обликом на полотнах XIX века, а также на фотографиях 1990-х. Мусульманские минареты, словно часовые, стоящие вокруг православной Софии Константинопольской, — и те смотрятся естественнее.

Но разве только лавра? Сегодня древняя улица, найденная археологами под Почтовой площадью, оказалась в центре полемики: быть ли музею? Удивительно, но в тысячелетнем Киеве позитивный ответ — не очевидность.

Приходится признать: как ансамбля древнего Киева больше нет. На наших глазах он превратился в архипелаг, «омываемый» морями новостроек. Путешествие по его «островам» вполне отрадно, но когда открываешь для себя Чернигов, оказывается, есть на земле место, где можно увидеть древний Киев в миниатюре. Тем, каким он мог остаться, если бы не...

***

Что ж, давайте присмотримся, чем они похожи.

Киев — на правом, западном, холмистом берегу важной и большой реки. Чернигов — тоже. Только холмы ниже, а река ýже.

Исторический центр Киева — «двухполюсный». Северный и «верхний» по течению Днепра «полюс» — Старый город: Гора и Подол. Сердце Горы — Святая София. В центре Подола — храм Пресвятой Богородицы «Пирогощей», восстановленный в формах XII века. На северном конце Подола — Гавань, образованная когда-то рекой Почайной, на южном — Речной вокзал и пешеходный мост через Днепр.

Южный и «нижний» исторический «полюс» Киева — лавра. Она «двухъярусная»: есть Нижняя территория с пещерами и Верхняя — с Успенским собором и Большой колокольней. Севернее лавры — могила Неизвестного солдата. В нескольких километрах к югу — две трубы Киевской ТЭЦ № 5.

Теперь Чернигов. Выше по течению Десны — Вал со Спасским собором в центре. Черниговский Спас — ровесник Софии Киевской. К Валу примыкает территория древнего посада — «Окольного града» и «Предградья», в центре которого Пятницкая церковь XII века, тоже прошедшая через восстановление. У подножия Вала — гавань, образованная рекой Стрижнем, Речной вокзал и пешеходный мост через Десну.

Ниже по Десне — Троице-Ильинский монастырь. Опять же, «двухъярусный»: в нижнем «ярусе» — пещеры, в верхнем — Троицкий собор с колокольней. У лавры и Троице-Ильинского монастыря общий основатель — преподобный Антоний Печерский. В основе собора эпохи барокко — конструкция шестиколонного храма, каким изначально был лаврский собор. А четырёхгранная колокольня за счёт скошенных углов и обилия колонн на фасадах очень напоминает восьмигранную лаврскую.

В «Историко-статистическом описании Черниговской епархии» святителя Филарета (Гумилевского), архиепископа Черниговского (†1866), читаем о Троице-Ильинском монастыре: «Тем, которые едут из Киева, с первого взгляда напоминает Киево-Печерскую обитель». Севернее монастыря — могила Неизвестного солдата, в нескольких километрах к югу — две трубы Черниговской ТЭЦ.

***

Разумеется, существуют и отличия. И благодаря им становится ещё интереснее. Сравнение одних черт даёт результат в пользу Киева, других — в пользу Чернигова. Но над всем этим торжествует радость от многообразия и сосуществования вариантов.

Киевский Подол — между Горой и рекой. Черниговский Вал — между рекой и «Окольным градом». Цитадель Киева находилась в Х — середине ХIII и середине XVII–XVIII веков на Старокиевской горе, а с середины XIV до середины XVII — на соседней Замковой. Цитадель Чернигова не покидала Вал до рубежа XVIII–XIX веков.

София Киевская сохранила внутри мозаики и фрески ХI века, а снаружи «оделась» в наряды украинского барокко (конец XVII века). Спас Черниговский наоборот: снаружи во многом сохранил древний силуэт (хотя в XVIII веке к западным углам и пристроили башни со шпилями), а наблюдаемое ныне внутреннее убранство собора относится к XVIII–XIX векам.

Киевская Пирогоща — типичный для конца XI — конца XII веков «шестистолпник» (в Чернигове к этому типу относится Борисоглебский собор, расположенный рядом со Спасским), а Пятницкая церковь Чернигова — типична уже для рубежа XII–XIII столетий.

В Киево-Печерской лавре хронологическая дистанция между началом освоения будущей Нижней и Верхней территорий — 22 года (1051–1073). В Чернигове между созданием пещер с Ильинской церковью (рубеж XI–XII веков) и усадьбы Свято-Троицкого собора (XVII–XVIII века) — 600 лет.

Но главное отличие, ради которого я стремлюсь в Чернигов, — в том, что цепь высот от Вала на севере до Троице-Ильинского монастыря на юге — почти сплошной лесопарк, над которым возвышаются только храмы и колокольни. Когда смотришь на панораму этой цепи с южного края Вала или от могилы Неизвестного солдата, не можешь понять, где же современный Чернигов, один из 25-ти областных центров Украины? Всё дело в том, что застройка кварталов, примыкающих к «зелёной» полосе с запада — невысока. К востоку, в низине между высотами и Десной, — необъятный частный сектор с одноэтажными домиками, многие из которых до сих пор выглядят будто застывшими в XIX веке.

***

Со стороны Киева в Чернигов ведут два автодорожных въезда: старый и новый. Старый предпочтительнее. Уже на мосту через Десну виднеется силуэт Троице-Ильинского монастыря, а вскоре твоим маяком становится стройная Екатерининская церковь. Одно «но»: не всякий транспорт допускается к проезду через этот мост; для тяжёлого и крупного предназначен другой, с объездной трассы.

Все наиболее интересные места — на шаговом расстоянии друг от друга. Они «выстроились» по двум линиям, образующим зеркальное отражение буквы «Г»: горизонтальная часть — путь от Пятницкой церкви к Валу (с запада на восток), вертикальная — путь от Вала к Свято-Троицкому собору (с севера на юг). Если решитесь соединить все эти места пешеходным маршрутом (при хорошей погоде, разумеется), останетесь довольны.

Отмечу ещё два момента. В описываемой части Чернигова понимаешь, что ты не в Западной Европе: проступает ветхость многих домов. Однако при этом город выглядит опрятным. И хотя посмотреть на него приезжают многие, он не кажется «туристической Меккой»: на Валу и соседних высотах тихо, и этой тишиной хочется «дышать» долго.

***

Чернигов не раз становился вторым после Киева на Юге Руси, а затем в Украине. Первый случай отмечен при первом письменном его упоминании: после похода Олега Вещего на Константинополь в 907 году Византия обязалась выплачивать дань городам Руси, и в их списке за Киевом следует Чернигов.

Второй случай относится к началу XI века. В 1024 году Чернигов был захвачен пришедшим из Тмутаракани князем Мстиславом Владимировичем. Киевский князь Ярослав Мудрый попытался поставить брата «на место», но проиграл битву и согласился на предложенный Мстиславом раздел Юга Руси: старшему (Ярославу) — Киев с Правобережьем Днепра, младшему (Мстиславу) — Чернигов с Левобережьем (1026). В 1036-м Мстислав умер, не оставив наследника.

В третий раз Чернигов занял второе после Киева место в связи с кончиной Ярослава: умирая, князь раздал города Руси сыновьям, и при этом Черниговское княжение досталось второму по старшинству. В дальнейшем, когда завещанный Ярославом порядок наследования Киевского стола (от старшего брата к следующему по возрасту) был отклонён (в 1073 году между старшими Ярославичами начались усобицы), Черниговское княжество оставалось одним из самых сильных, и его князья неоднократно овладевали Киевом.

В частности, Святослав Ярославич (1073–1076) заложил лаврский Успенский собор, Всеволод Ольгович (1140–1146) построил Кирилловскую церковь на Дорогожичах, а его брат Игорь (1146–1147) стал страстотерпцем — киевляне выместили на нём гнев, накопившийся из-за злоупотреблений Всеволода.

В четвёртый раз Чернигов занял «позицию номер два» в эпоху Руины (1657–1687). Андрусовское перемирие (1667) предполагало раздел Украины по Днепру: Правобережье оставалось за Речью Посполитой, Левобережье отходило под протекторат России в форме автономной Гетманщины. При подписании «Вечного мира» (1686) некоторые пункты перемирия оказались пересмотренными: Речь Посполитая уступила Киев (за крупную денежную компенсацию) и отказалась от совместного контроля над Запорожской Сечью.

Пока судьба Киева не была решена, Чернигов, который в XVI веке уже входил в состав Московского государства, а теперь располагался в глубине Гетманщины, стал самым значительным городом Левобережья. С конца 1660-х Черниговский архиепископ Лазарь (Баранович) собирает здесь плеяду церковных интеллектуалов и разворачивает активное каменное строительство: возрождает храмы домонгольской эпохи и созидает новые. После кончины владыки Лазаря (1693) его соратники продолжили начатое им.

В пятый раз Чернигов «получил серебро» уже в наши дни: он второй в Украине город по числу сохранившихся памятников каменного зодчества Х—ХIII веков (памятник учитывается, даже если остались руины). В Киеве их семь (Софийский собор, Золотые ворота, Успенский собор и Троицкая церковь лавры, церковь Спаса на Берестове, Чудо-Михайловский собор Выдубицкого монастыря и Троице-Кирилловская церковь на Дорогожичах), в Чернигове — пять (Спасский и Борисоглебский соборы, Успенский собор Елецкого монастыря, Пятницкая и Ильинская церкви).

***

Начинать лучше с Вала. И не только потому, что сюда прибывает киевская маршрутка.

Прежде всего, Вал — это Детинец (от глагола «деваться» — укрываться при нападении врагов). Здесь в течение 800 лет стояла цитадель Чернигова. Сегодня Вал — живописный парк. Его сердце — Спасский собор, заложенный Мстиславом и служивший с перерывами кафедральным до середины ХХ века.

Храм венчают пять шлемовидных куполов, на западных углах выступают круглые в плане башни с конусовидными верхами. Северная башня поначалу доходила до карниза собора, скрывая в себе винтовую лестницу на полати — место молитвы князей и их свиты. В XVIII веке башню надстроили, и теперь в её верхнем ярусе размещается звонница. Для симметрии тогда же с противоположного угла храма пристроили похожую башню.

На оштукатуренных белых фасадах собора реставраторы раскрыли много участков типичной древнерусской кладки, что усиливает колорит всего сооружения. В интерьере — росписи 1818 года (вместо четырёх Евангелистов на «парусах» — углах сводов под главным куполом — аллегорически изображены времена года), иконостас 1790-х годов в стиле рококо, киоты со списками самых известных черниговских икон Пресвятой Богородицы: Елецкой и Ильинской.

Напоминая нам о некоторых особенностях домонгольского интерьера, реставраторы обнажили капитель одной из мраморных колонн, обложенных в XVIII веке кирпичом, и гнёзда балок от разобранных (ради большего освещения боковых нефов) северной и южной ветвей полатей (уцелевшая средняя часть используется теперь как хоры). В древности храм изнутри казался чуть выше: разница между изначальным и современным полом составляет, по данным археологов, целый метр.

Северо-западнее Спасского собора стоит Борисоглебский, рубежа XI–XII веков. Он был главным сооружением монастыря, в котором размещалась резиденция Черниговских епископов. В первой половине XVII века монастырь принадлежал католическим монахам. Они перестроили храм, но во второй половине того же века, став опять православным, собор «одевается» в барокко. Сильно повреждённый в годы Великой Отечественной войны, он был отреставрирован в виде, близком к изначальному.

Здесь похоронен архиепископ Лазарь (Баранович). Ранее тут же покоились мощи его преемника — святителя Феодосия (Углицкого). Вход в склеп, где стоял Феодосиев гроб, оставался открытым для паломников. Многочисленные исцеления при мощах святителя послужили основанием к его канонизации в 1896 году. С того времени мощи пребывали в Спасском соборе. В советское время их переносили в запасники музеев и разные храмы Ленинграда и Чернигова. Последние 30 лет они покоятся в Троицком соборе, получившем в 1988 году статус кафедрального.

Внутри Борисоглебского собора развёрнута большая экспозиция об истории Чернигова и его Вала (включая храмы) в X–XVIII веках.

***

К северо-западу стоит здание, именуемое Коллегиумом. Он основан в 1700 году на базе школы, учреждённой владыкой Лазарем в Новгород-Северском (когда управлять епархией приходилось оттуда — ввиду отсутствия в главном кафедральном городе условий для проживания архиерея) и затем переведённой в Чернигов.

На самом деле учебное заведение занимало корпус, расположенный по соседству, не сохранившийся до наших дней. А та постройка, о которой идёт речь, создавалась поэтапно, на протяжении XVI–XIX веков в качестве монастырских келий, трапезной, тёплой церкви и колокольни, а после упразднения монастыря (в 1786 году резиденцию архиерея перевели в Троице-Ильинскую обитель) — причтового дома при соборах. Поскольку отдельные помещения в этом здании использовал Коллегиум, его название перешло на сохранившуюся постройку. Разновременность частей здания и его многофункциональность придали сооружению оригинальный вид...