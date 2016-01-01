Дайте телеграмму

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Епископ Обуховский Иона

«Благодаря священнику, который ответил на мою смс, я тогда не наделала глупостей. Просто поняла, что хочу жить...» — деятельная и талантливая коллега явно не шутила, выдавая такое признание. Какие слова могут остановить тех, кто на грани? Рассказывает тот, кому в жизни приходилось их произносить.

Есть такие ситуации, когда главное — действовать от сердца. И это как раз тот случай. Не так существенно, что ты скажешь, главное — как.

Важно вообще говорить, важно дать человеку понять, что он не один, что он кому-то нужен, кому-то дорог, что за него кто-то переживает. Потому что враг, пытаясь ввести в состояние отчаяния, постоянно посылает ему в мозг телеграммы о том, что «ты чужой на этом свете», «ты никому не интересен», «ты никому не важен», «ты всех обременяешь, утомляешь» и всё в таком духе. От непрестанного потока подобных мыслей человек впадает в совершенно невменяемое, буквально одержимое состояние и уже не может противостоять духу уныния.

Наша задача — давать телеграммы противоположного содержания. Нет определённых текстов, конкретных предписаний, главное — показать, что человек тебе важен. И это обязательно подействует. Тем более, Господь всегда с тем, кто поддерживает своего скорбящего ближнего, а если Бог с нами, кто против нас? Поэтому и демонические ухищрения обязательно разрушатся.

Главное, повторюсь, — от всего сердца действовать. Не формально спросить: как дела? Не на словах пожалеть: «ой, бедный, да, тяжело тебе», а отложить всё, уделить время, включиться в проблему по-настоящему. Если скорбящий брат или сестра получит поддержку хотя бы от одного человека, это снимет с его или её плеч целые горы.

Но безучастным ни в коем случае нельзя оставаться, это реально может привести к непоправимому. Знаю, потому что одним из моих послушаний как викария Киевской Митрополии является приём людей, которые приходят за разрешением на церковное погребение родственников, покончивших жизнь самоубийством. В день бывает от 2 до 12 случаев...

Я всегда спрашиваю, как это произошло. Есть ситуации, когда человек имел психическое расстройство и состоял на учёте или находился на лечении в специализированном учреждении. В таком случае самоубийство было явно одним из проявлений его патологии, и Церковь отпевание благословляет. Бывает, уходят неизлечимо больные, будучи уже не в силах терпеть страдания. Иногда причиной самоубийства становятся долги, особенно связанные с криминальным миром.

Но трагедия в том, что большинство случаев — это когда человек покончил с собой по совершенно необъяснимым причинам. Может быть, ему было тяжело, возможно, он испытывал какие-то сложности, но никто из близких этого не знает. А сам он при жизни никогда и словом не обмолвился о возможности столь трагического исхода.

Поэтому нам необходимо быть очень зоркими. Относиться к окружающим намного внимательнее. Глобально более чутко реагировать на душевное состояние людей, которые с нами рядом, чтобы увидеть, что человеку плохо, и все силы направить на то, чтобы помочь.

Ранее опубликовано: № 3 (81) Дата публикации на сайте: 29 Март 2017

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Дорогие читатели Отрока! Сайт журнала крайне нуждается в вашей поддержке.
Желающим оказать помощь просьба перечислять средства на карточку Приватбанка 5457082237090555.
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