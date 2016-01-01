Дебют-маршрут или Миш-Миш трэвэл в Тэзе





«Говорят, под Новый год что ни пожелается, всё всегда произойдёт, всё всегда сбывается». Как-то раз два Михаила загадали желание встретить праздник в молитве, поездке и хорошей компании. Загадав, всё сами и организовали, и история в подробностях донесла до нас, что пришлось пережить счастливчикам, оказавшимся на борту их двухэтажного автобуса.

Было страшно. Страшно интересно: какой же будет поездка с группой, в которой из тридцати человек, подавших документы на визу, двое сделали ошибку в собственной дате рождения. И, опережая события, скажу — было замечательно!

Итак, едем. Предстоит паломническая поездка на молодёжную новогоднюю встречу в Европе, куда каждый год собирает христиан со всего мира община Тэзе.

Автобус — модный, занимаю места на втором этаже у лобового стекла, чтобы видеть всё в HD-формате. Пусть и холодно, но греет мысль о предстоящем счастливом путешествии. Правда, недолго.

Польша, граница.

Католики отмечают Рождество. (Совет контрабандистам: это лучшее время, чтобы вершить ваши тёмные дела.) На границе все играют в прятки. А те, кого всё же удалось найти, играют в молчанку.

— Шо то має бути? Піди глянь, шо сталося, — говорит наш водитель своему напарнику, и следующие несколько часов на границе мы заряжаем телефоны, играем в банку, спим, рисуем или наблюдаем за миниатюрой «ключ на штирнадцять». Автобус поломался.

Приехал новый автобус из Ивано-Франковска. Представитель фирмы-перевозчика извинился и пообещал, что больше такого не повторится. Едем дальше.

Чехия. Прага.

Глубокой ночью (по киевскому времени — утром) заселились в хостел. Красивый город. Некоторые оказались в Европе впервые. Мы боялись, что они влюбятся в Прагу и останутся здесь навсегда, но все паспорта были у нас, поэтому мы могли оказывать влияние на любвеобильность группы.

Рождественские ярмарки, обилие еды и этот ужасный конвертор валют в голове. Пожалуй, самое сложное в заграничной поездке — перестать переводить цены в гривны.

Походили с экскурсией, много красивого увидели. Ребята пониже ростом увидели чуть меньше.

Германия. Мюнхен.

Девочка, говорящая по-немецки, научила, как сказать «я голодный, дайте денег». Поэтому за группу мы не переживали. Посетили вечернюю службу и на метро отправились в центр города. По пути общались с местными. Благо, запас необходимых просьб был освоен накануне.

Вечерний город с ярко украшенным конусом (читать йолка) показал себя очень атмосферно. И только то, что поездка имела паломнический характер, смогло нас удержать от посещения пивоварни.

Мюнхен оставил после себя приятные воспоминания и Руслана. Обладатель двух дипломов (украинского и немецкого) в области теологии, при встрече с нами Руслан так проникся радушием нашей команды, что решил присоединиться. Вместе веселей!

И снова дорога. Ночью особо опытные перебирались в проход между сидениями, чтобы занять «спальные места», освобождая, таким образом, личное пространство соседу. Так по очереди все и спали. Все, кроме отца Андрея. Ему не давал спать руководитель группы, который каждые два часа обращался за духовными советами.

Тут стоит выразить отдельные слова благодарности двум священникам, которые взяли на себя бремя поездки с нами. Ежедневно у нас проходило собрание, на котором можно было получить ответ батюшки на любой вопрос. Это оказалось духовно полезно, а главное — интересно. Отец Андрей Пинчук, отец Илья (Вишневский): если бы у батюшек были фан-клубы, я бы возглавил ваш. Вы — молодцы!

Швейцария, Женева.

Воскресное утро, Крестовоздвиженский кафедральный собор, литургия.

Всегда в заграничных поездках наступает момент, когда тебе хочется немножко прежней жизни. Не хватает чего-то своего, родного. И тут на помощь приходят православные храмы. Стоишь на службе и чувствуешь: ты — дома.

После службы нам организовали трапезу и повели на экскурсию по городу, который в 2014 году был признан лучшим для жизни. (Половина группы тут же согласилась в этом городе и умереть, но, как мы помним, паспорт, а точнее, его отсутствие, имеет влияние на мнение коллектива.) Экскурсию нам провёл диакон Владимир Свистун. Прослушали ликбез о возникновении протестантизма в Европе, посетили музей искусства и истории и остались довольны. Всем, кроме цен. С другой стороны, после Швейцарии в Испании нам уже не казалось всё таким дорогим. Сработала народная мудрость: как сделать человеку хорошо? — Сначала сделай плохо, а затем верни, как было.

Три с половиной тысячи километров за спиной, впереди силуэты города...

Испания, Валенсия!

На улице +23°С. Люди ходят в футболках. Поэтому первое, что мы испытали — тёплый восторг. Вторым впечатлением была организация мероприятия Тэзе. Всё на высшем уровне.

Прошли регистрацию, прослушали краткий инструктаж, получили проездные на все виды транспорта и брошюры с картой и расписанием активностей Тэзе: молитвы, собрания, питание. Ещё нам сказали, что мандарины, которые растут у дороги, горькие, можно даже не пробовать.

И всё началось. Нас отправили по храмам, где уже ждали прихожане, согласившиеся принять в свои семьи совершенно незнакомых ребят. И знаете, отличные оказались люди! Мы прямо сразу подружились. В Испании очень плохо говорят по-английски, поэтому объясняться приходилось либо жестами, либо посредством гугл-транслейтера. А общаться хотелось: хотя бы для того, чтобы сказать нам, что мандарины, которые растут у дороги, горькие.

По расписанию у нас был обед, обозначенный на карте «вилкой» где-то посередине садов Турии. Сады расположены в том месте, где некогда протекала река с одноимённым названием. В 1957 году в Валенсии случилось сильное наводнение: воды реки вышли из берегов, причинив серьёзные разрушения и унеся около ста жизней. Тогда же власти Валенсии приняли решение перенести устье Турии южнее на три километра. Работы по осуществлению задумки были завершены к 1973 году, и на том месте, где когда-то протекала река, теперь прекрасные сады.

По пути на обед попробовали, конечно, мандарины у дороги. Оказались горькими! Мог бы хоть кто-то предупредить...

А теперь представьте, как накормить 16 тысяч человек за час. Волонтёры выстраивались друг за другом в живые коридоры, и, проходя конвейер, ты получал на руки пакет, в него булку, помидор, печенье, что-то ещё, обязательно горячее, и буквально через 30 секунд оказывался с другой стороны конвейера с целым пакетом еды.

Распорядок дня был следующим: утром — молитва. Потом нас разбивали на группы (намеренно интернациональные — чтобы мы могли выйти из привычного круга общения и послушать мнения людей из других стран). В группах делились опытом (главной была тема милосердия), читали Евангелие и просто общались. В обед и вечером в разных точках города проводились встречи по интересам, и любой участник мог выбирать то, что по душе. Ну и затем — свободное время, которое лично мы посвятили экскурсиям (один лишь Старый город такой большой, что его и за несколько дней не обойдёшь).

Так же дружно ходили в музеи, океанариум и на пляж. Ежедневно за обедом договаривались встречаться на определённом месте и делились впечатлениями и печеньем. Очень приятно было наблюдать, как за короткое время мы стали не просто пассажирами одного автобуса, а настоящими друзьями (а кое с кем даже названными братьями/сёстрами). Я был искренне рад знакомству с такими совершенно потрясающими людьми, с которыми, уверен, буду дружить ещё многие годы.

Настоятель сербского православного храма в Валенсии любезно предложил совершить у него на приходе литургию. Мы с удовольствием воспользовались такой возможностью.

Ну а в канун Нового года нам посчастливилось окунуться в атмосферу настоящего испанского праздника. В кругу принимающих нас семей, с традиционными блюдами местной кухни мы провожали уходящий год, а к полуночи отправились в храм. После молитвы выбежали во двор, где под каждый удар колокола съедали по виноградинке и загадывали желание — такая традиция. На десерт был накрыт сладкий стол и — объятия без границ: украинцы, французы, немцы, поляки, литовцы... Всё очень празднично и по-новогоднему.

Следующие несколько часов проходил фестиваль народов, где каждая страна представляла танец, или песню, или другую активность, чтобы познакомить со своей культурой.

А первого января мы уже снова сидели в автобусе, напевая: «До свиданья, мой любимый город...».

Вперёд навстречу работам Гауди, в столицу Каталонии — Барселону! Тут за нас взялись со всей серьёзностью. На всё про всё полдня, и они были заполнены на 101 %. Спасибо приходу в честь Благовещения Пресвятой Богородицы в Барселоне в лице настоятеля отца Серафима Павлова и его прихожан: Анны с супругом и Зои. Вы сделали невозможное!

Нам организовали экскурсию по достопримечательностям города (храм Святого Семейства — Sagrada Família — это такое сооружение, при описании которого больше помогают ахи и вздохи, нежели слова), с возможностью по пути следования соприкоснуться с православными святынями.

Италия. Генуя.

Старинный город, родина Колумба, встретил нас дождём, чем несколько снизил уровень восторга. Хотя посмотреть было на что. Я бы сравнил Геную с пирожным, которое ты пробуешь первый раз, смакуешь, пытаешься угадать, из чего же оно состоит, а потом сдаёшься и просто наслаждаешься вкусом.

Тот случай, когда в городе задержался на чуть-чуть, а город остался в тебе навсегда. Мы не делали много фотографий, не ходили дружной толпой. Просто бродили в дождевиках по старинным улицам, наслаждаясь ароматом кофе и выпечки из пекарен, которые там повсюду.

Зашли в ближайшую мини-пекарню и, как оказалось, попали по адресу. Владелец, по совместительству пекарь, сказал, что если мы не попробуем его фокаччо, то утверждать, что мы были в Генуе, будет просто нечестно. Это традиционная итальянская лепёшка, политая оливковым маслом и приправленная специями. И правда, это оказалось вкуснее, чем корочка надкусанного багета по дороге из магазина домой.

Съев кусочек фокаччо и выпив чашечку кофе, едем в город, где проживала самая влюблённая пара всех времён и народов — Нина и Толик (вы их не знаете, друзья мои). Ну и ещё одна парочка — Ромео и Джульетта (может, слышали?).

Верона.

Как и все небольшие европейские города, она радует глаз концентрацией достопримечательностей на квадратный метр. Вот дом Ромео, за углом — балкон Джульетты. Всё наполнено любовью. Стены исписаны именами, между которыми почему-то стоит крест (то ли народ очень набожный, то ли это конец отношениям — непонятно).

Ночевали в хостеле. В шестнадцатом веке это была чья-то вилла: просторные холлы, камин, высокие потолки, лепнина... Всё это добавило ощущения присутствия на улице семейства Капулетти. Уютные рестораны с итальянской пастой и вином — не знаю, как другие, но я чувствовал себя там счастливым.

Наутро мы отправились в Падую. Как бы вам описать этот город... Вы были когда-нибудь в Скадовске? — Ничего общего! Уже, казалось бы, традиционное для Европы скопление достопримечательностей вокруг огромных площадей настолько нас здесь поразило, что мы задумались: а ехать ли теперь в Венецию? Но график есть график.

Венеция.

«Венеция — значит, Венеция», — неохотно согласились мы и помчались смотреть на гондольеров и бродить по лабиринтам города. Википедия говорит, что там около 400 мостов. По моим ощущениям, я прошёл их все. Дважды.

Если моя племянница спрашивает, когда я приеду к ней в гости, как правило, отвечаю: «Ты поспишь, и я приеду». В поездке у нас было похожее времяисчисление. Ещё одна ночь, и мы в Будапеште!

Венгрия.

Это моё самое глубокое потрясение в плане туристическом. Я как-то никогда и не гуглил, что там так здорово! Очень холодно и очень красиво. Кофейня — снова холодно, метро — снова красиво...

...На обратном пути на границе мы волновались. У нас была целая нога хамон. Если бы пограничники сказали, что её нельзя провозить, автобусу пришлось бы подождать, пока мы съедим 5-килограммовую ногу. Но всё обошлось, и в канун Рождества добрались домой. Уставшие с дороги, мы вышли из автобуса и чуть ли не все друг с другом обнялись. А что, по-моему, хороший знак.

Это была хорошая поездка. Хорошие люди. Хорошие эмоции.

Всем спасибо.

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