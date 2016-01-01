"Фантастический христианин" и другие книги

Анна Лелик

В поисках настоящего

«По сути, это сборник психологических эссе, объединённых не столько общей темой, сколько рядом вопросов, которыми задаётся каждый из нас: кто я? Для чего я здесь? Для чего мне Другой?» — отмечает автор в предисловии.

Книга состоит из 14 глав. Приятный, интуитивно понятный дизайн; удобная вёрстка, позволяющая на ходу считывать основные мысли; ну и, конечно же, наполнение — текст, изложенный лёгким стилем и насыщенным языком. Автор щедро делится с читателем своими мыслями, воспоминаниями, открытиями, а также жизненными наблюдениями, случаями из профессиональной практики, цитатами из любимых книг и фильмов.

Особая ценность книги — в её мягком психотерапевтическом эффекте. Рассмотренные проблемы личности дают богатую почву для самоанализа и работы над собой. Среди прочего автор предлагает задуматься о том, что мы не умеем слушать других людей; что детские травмы, во многом определившие наш характер и способ взаимодействия с окружающим миром, не являются приговором, и как бы ни были глубоки страсти и плохие привычки, человеку по силам всё исправить. Книга не устаёт напоминать о необходимости быть внимательным, требовательным к себе, не заниматься самообманом и брать личную ответственность за всё, что с нами происходит.

Юлия Коминко

Иоанн Корнаракис

Фантастический христианин

Большинство из нас идентифицирует себя как христиан. Однажды мы сподобились Таинства Крещения и сегодня живём сосредоточенной жизнью активных прихожан, считая себя благочестивыми, а значит, достойными Царства Божиего. Увы, но книга «Фантастический христианин» докажет вам, что христианами в большинстве своём мы являемся лишь в собственном воображении.

Насколько соответствуют истине наши представления о себе? Кого можно назвать подлинным верующим, а кого «фантастическим» — живущим в своей системе ценностей, которая лишь где-то и иногда пересекается с Евангельскими заповедями? Познать самого себя — вот главный призыв новой книги греческого богослова Иоанна Корнаракиса. Этот труд будет интересен для тех, кто увлечён поисками созвучия психологии и учения святых отцов. Автор приводит множество цитат из святоотеческих творений и параллельно анатомирует человеческую душу с помощью психологии.

Особенно сильное впечатление производит сравнительная таблица, приведённая в конце издания. Иоанн Корнаракис предлагает читателю ещё раз «пройтись» по основным характеристикам «фантастического христианина» и человека, истинно следующего заповедям Христа. Вероятно, для того, чтобы поставить себе окончательный «диагноз».

Варвара Шуваликова

Владимир Сорокин

Живая Псалтирь день за днём

Эта книга — живой опыт молитвенного чтения Книги Псалмов, который в принципе доступен каждому. Практика молитвенного чтения Священного Писания существовала ещё в дохристианские времена. Позже она вошла в жизнь Церкви, став духовным основанием святоотеческих толкований Библии, без которых немыслима традиция православия. Наряду с Иисусовой молитвой и тем, что было названо «внимательной жизнью», эта практика стала ядром православной традиции. Она полезна каждому христианину, серьёзно относящемуся к своей духовной жизни.

Как сказал протоиерей Павел Великанов, «книгу можно назвать отважным богословским прорывом. Это попытка — вполне удачная! — ввести текст в наши реалии и будни. По мере погружения в размышления автора нам открывается, что книга псалмов пророка Давида — это не просто „собрание заклинаний“ „на всякий случай и потребу“, а кладезь мудрости и благочестия, из которого по сей день можно в изобилии черпать воду живую — ту самую, о которой говорил Христос у колодца Иакова».

Протоиерей Игорь Прекуп

О сквернословии в привычном и «достойном»

Представление современного человека о скверне часто основано на стереотипах. Так, нечистым «становится» то, что в свете Нового Завета таковым не является, а истинная скверна ошибочно предстаёт «неизбежной» или даже остаётся неузнанной. Что же на самом деле является скверной? И в чём истинное значение греха сквернословия?

В своей книге протоиерей Игорь Прекуп исследует сквернословие и всю сопутствующую систему пороков, возникающих и проявляющихся на этой почве. Также он показывает истинное происхождение и значение русской нецензурной лексики. Но его книга прежде всего помогает обнаружить сквернословие в привычном и «достойном».

Автор стремится восстановить целостность понятия «сквернословие», которое всё чаще сводится к тому, что раньше называлось «срамословием», а сейчас «ненормативной лексикой», приводит его в соответствие с христианским учением о человеке и новозаветным пониманием скверны, разъясняя, что сквернословием является любая речь, питаемая страстями.

Диакон Димитрий Николаев