Фантастика повседневности

Тёплый летний день. Уютный дворик, затесавшийся между пятиэтажкой и небольшим футбольным полем, сооружённым на месте пустыря. Лавочка, резная деревянная песочница и несколько турников выглядят довольно нарядно в ярких лучах полуденного солнца, несмотря на давно облупившуюся краску и проступающую местами ржавчину — на дворе начало 1990-х, и весь этот комплекс детского счастья давно не знал ремонта.

Мальчик лет двенадцати сидит на той части лавочки, которая находится в прохладной тени старых акаций, задумчиво рисует неопознанные фигуры прутиком на песке и наблюдает за маршрутом движения муравьёв. Всё это он делает машинально, не отвлекаясь от более важного занятия — своих размышлений, которые текут неторопливо и спокойно, как деловитые муравьи под ногами. Да и куда спешить — ведь сегодня только первое августа и впереди ещё целый месяц летних каникул!

Вчера они с друзьями ездили на велосипедах на «рыбалку-за-рыбой». И это не тавтология, а особый вид рыбалки, который отличается от «просто рыбалки» и количеством адреналина, и качеством улова — юные сорванцы ездят рыбачить в главном пруду местного рыбхоза, который каждой весной зарыбляется карпами и толстолобиками и охраняется враждебно настроенными охранниками, чуждыми детской романтики. Вчерашняя рыбалка окончилась неудачей — стратегия с выставлением на холме дозора, который должен был примчаться на велосипеде и предупредить о приближающейся опасности, не сработала. Коварный уазик опередил юного велогонщика, и вся компания лишилась удочек. Эх, была бы у нас рация!

Но мальчик знает, что единственный способ раздобыть рацию — это спаять её самому по чертежам и схемам журнала «Моделист и конструктор». А такую сложную вещь ребятам не осилить — опыт пока позволят паять провода и простенькие реле. Вот папа его закадычного друга вместе со своими коллегами по гаражному братству сделал такие рации, чтоб переговариваться во время полётов на мотодельтапланах (тоже собственного производства) и во время совместных поездок на юг несколькими машинами (вдруг кто-то отстал или просит сделать остановку). Да, это очень удобно... Вот бы и нам!..

Мальчуган немного задерживается на этих приятных мечтах, чтобы как следует их посмаковать, прежде чем перейти к следующему грустному выводу — нам такие не спаяют, даже просить нечего... Ответ будет жёстким: «Учись сам».

Утро следующего дня. Даже не утро, а та пора, когда уже не можешь заставить себя спать, но вставать лень. Часов одиннадцать.

Наш юный герой вчера долго играл в футбол, а потом ещё дольше сидел с друзьями в трёх метрах над землёй на хитроумной конструкции, сваренной из металлических труб. Взрослые её используют для занятий спортом, а они — чтобы удобнее было рассматривать далёкие манящие звёзды и окна четвёртого этажа, за которыми прячется от мальчишеского внимания первая красавица их двора.

Если до полуночи со знанием дела разговаривать о проблемах космических перелётов, разновидностях лазерного оружия, а также о стратегии и тактике завоевания девичьей любви, то неудивительно, что проснёшься лишь к обеду. Но вставать надо, сегодня важный день. Если верить телепрограмме, новый коммерческий телеканал будет через полчаса показывать фильм «Назад в будущее». Да ещё все три части подряд!

Телеканал появился недавно, показывает только фильмы (никаких новостей или рекламы), но сигнал слабый. Надо встать и проверить антенну собственного изобретения, собранную из медных трубок и проводов. А ещё нужно налить чай, помыть сорванные вчера в чьём-то саду абрикосы и принести пару пачек кукурузных хлопьев — редкий дефицит в местном гастрономе. И насладиться любимым фильмом — ведь неизвестно, когда ещё его покажут.

Эх, если бы был дома видеомагнитофон! Можно было бы смотреть фильмы, когда только вздумается! В то, что в далёком 2015 году будут существовать летающие машины (как это показано во второй части фильма), технически грамотные мальчишки после бурных обсуждений и споров решили не верить — не хватит энергии для преодоления гравитации. Но может, и впрямь у всех будут видеомагнитофоны, рации и «умная» одежда? Этого вполне хватит для счастья...

Ночь после жаркого летнего дня. Многоэтажка в центре современного мегаполиса, освещённая фонарями и неоновым светом рекламных билбордов. Лёгкий ветерок пытается вдуть в окно хоть немного прохлады, но никак не может её добыть среди разгорячённых каменных коробок.

Молодой человек, которому перевалило за тридцать, но ещё не стукнуло сорок, уже целый час не может уснуть, мучимый духотой и надоедливыми мыслями. Давно бы встал и включил кондиционер, но не хочется будить жену — кондиционер издаёт громкий сигнал при включении. Надо было подумать раньше, включить и выставить таймер ночного режима... Осторожно протянув руку, он берёт с тумбочки свой телефон, чтобы переставить будильник на 15 минут позже — маленькая уловка в качестве компенсации за хронический недосып. Может, что-то почитать и отвлечься?

Немного полистав закачанные накануне книги, усталый полуночник возвращает телефон на прежнее место и снова погружается в сложный комплекс размышлений и воспоминаний, который несведущие люди обозвали бы «депрессией». Какая же это депрессия — просто ещё один день пролетел, как одно мгновение. Пролетел обыденно, бесследно, обидно. В заботах, хлопотах и стрессах. Как говорят всё те же несведущие люди — «коту под хвост».

Да не просто день, а выходной. С утра срочно пришлось покупать телескоп, но не себе, а в подарок двенадцатилетнему имениннику — сыну друзей, пригласивших совместно отметить праздник. Это была единственная сформулированная мечта ребёнка, окружённого благодаря любви и заботе родителей массой игрушек, гаджетов, музыкальных инструментов и развивающих игр, но, тем не менее, предпочитающего играть в очередную «бродилку» на смартфоне.

Подарок недешёвый (если уж покупать телескоп, то качественный), и потому его покупка несколькими приглашёнными гостями вскладчину вылилась в целую эпопею: со всеми согласовать, почитать обзоры в Интернете, найти нужную модель, ещё раз созвониться и обсудить и т. д. А потом ехать, пробираясь через пробки, чтобы купить заветный прибор, да ещё и ждать отлучившегося продавца, спасаясь от палящего солнца в машине с кондиционером.

Интересно, сколько бензина сегодня спалил? Может, перевести машину на газ? Ведь из экономической ямы, в которую провалилась страна, легче выбираться на газу. Хотя он тоже в цене подскочил...

Молодой человек снова тянется к телефону, чтобы воспользоваться калькулятором и прикинуть, за какое время окупится установка газового оборудования при среднем пробеге. Но передумывает и опять возвращает телефон на тумбочку — если сейчас ещё и математикой заняться, то потом и до утра не заснуть.

Да, жаль потраченного времени... Завтра будет первое августа, а это значит, что такого долгожданного лета всего один месяц остался! А сколько планов было! Время летит просто со скоростью звука...

В голове у опечаленного сомнамбулы возникает картинка за картинкой: и туда нужно заехать, и туда успеть, и то не забыть, и это сделать...

Решив, что единственная оставшаяся возможность отвлечься и поднять настроение — это немного посмотреть что-нибудь весёлое, молодой человек в третий раз протягивает руку к телефону. Подключившись к домашнему роутеру и войдя во всемирную паутину, он пару минут просматривает названия в поисках заветного кинематографического снотворного, но вдруг вспоминает, что наушники-то лежат в другой комнате, а будить жену посреди ночи если и следует, то явно не для того, чтобы посмотреть очередной голливудский шедевр. Телефон в который уже раз водружается на исходную позицию.

Мысли постепенно возвращаются к купленному телескопу, за ними начинается недовольное брюзжание — ну надо же, хлопцу настоящий телескоп с 600-кратным увеличением подарили, а он пару минут порадовался и снова уткнулся в игрушку на своём мобильнике! Вот если бы у меня в детстве был телескоп и все те вещи, которые у него есть, — я бы, наверное, был самым счастливым ребёнком на планете и даже в ближайшем космосе!

И тут, наконец, до молодого человека доходит то, о чём давно догадались читатели: он и есть тот самый мальчуган из первых двух эпизодов этого рассказа. И что вещи, окружающие его — это и есть те чудесные изобретения и устройства из фантастических фильмов и книг, о которых он так мечтал в детстве. И телефон, при помощи которого можно читать, играть и смотреть фильмы, когда только вздумается, и автомобиль, и компьютер, и даже микроволновка с кондиционером. Только всё это давно стало рутиной и утеряло свою значимость.

И дело даже не в вещах (это второстепенно), а в возможностях: можно позвонить другу в любое время из любого места, когда только пожелаешь. И не только поговорить, но и увидеть на экране. Фантастика! А ведь как мы раньше радовались самодельному телефону из протянутой нитки и спичечных коробков! А когда от подаренного детского телефона на батарейках был протянут проволочный кабель через окно в квартиру друга — это было такое событие!

Юношеские мечты о далёких путешествиях стало гораздо проще воплотить, будучи взрослым, было бы желание. Не обязательно в Африку или Антарктиду, можно спуститься по реке на байдарке, пойти в горы с рюкзаком или поехать в туристическую поездку — в зависимости от соотношения финансов с интересами.

Окинув взглядом комнату и все те знакомые предметы, которые в свете ночных фонарей и только что посетивших озарений выглядели весьма таинственно, молодой человек вздохнул и уставился в потолок — вспоминая, как выглядит без телескопа то звёздное небо, которое его так манило в детстве. Какое выражение приняло его лицо, я описать не берусь — просто не знаю, ведь у меня на потолке зеркала нет. И даже если бы зеркало было, в сумраке в нём бы не удалось толком ничего рассмотреть.

Но зато мне удалось рассмотреть много общего между собой и двенадцатилетним владельцем новенького телескопа. Мы оба, пресытившись обилием вещей, потеряли способность их ценить и неподдельно им радоваться. И умудряемся грустить посреди дивного мира из самой заветной мечты, радовавшей и вдохновлявшей с одинаковым успехом и детей, и писателей, и кинематографистов ещё каких-то двадцать с небольшим лет назад.