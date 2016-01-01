"Франц", "По соображениям совести" и еще...

Франц (2016)

Антивоенные фильмы продолжают получать награды самых престижных фестивалей. Воспоминания о страшных войнах прошлого века должны, наконец, нас чему-то научить. Вот и Венецианский фестиваль в 2016 году отметил наградами картину Франсуа Озона «Франц».

Это история о юной немецкой девушке Анне, жених которой погиб в сражениях Первой мировой. Таких историй — десятки тысяч, такова была судьба этого поколения женщин, принесших себя в жертву молоху войны. Жизнь Анны замерла и утратила смысл, она увядает, как нераспустившийся сорванный цветок.

Однажды, совершая привычный маршрут от дома к могиле жениха, она встречает юношу, который чем-то неуловимым привлекает её внимание. Франсуа Озон — мастер кинематографической интриги, и в этот раз режиссёр использует свой любимый приём...

Очень тонкий фильм, лишённый документального изображения войны. Пожалуй, это поэтический рассказ о послевоенном времени, о продолжающейся вражде между воевавшими странами, о том, как важно сохранить любовь тех, кто послан тебе Богом, и не потерять надежду, когда, казалось бы, все радости бытия навсегда ушли из твоей жизни.

Молчание (2016)

Однажды вокруг имени Скорсезе уже шли не просто споры, а открытые протесты со стороны христиан... Речь идёт о киноленте «Последнее искушение Христа», запрещённом к показу в целом ряде стран. В житии преподобного Паисия Афонского есть эпизод, где старец рассказывает о некоем благословении свыше выступить с открытым протестом против этого кощунственного фильма. Прошло почти тридцать лет... И всё-таки тема взаимоотношений с Богом не оставляет режиссёра, — недаром в юности он мечтал стать священником.

Сюжет картины достаточно прост: середина XVII века, католические монахи-миссионеры отправляются в Японию служить небольшим христианским общинам, служить, подвергая себя ежеминутному риску. Это довольно длинный фильм, и, несмотря на всю красоту японских пейзажей и потрясающий ансамбль типажей, который мог бы сравниться с картинами Куросавы, смотреть его, откровенно говоря, тяжело. Но всё-таки необходимо. Потому как эта философская драма поднимает тему, которую обойти невозможно — «молчание Бога». Наверное, есть тайна, которая будет открыта нам только в ином мире, есть вопросы, на которые здесь, на земле, мы не получим ответа, и есть сокровенные взаимоотношения с Господом, о которых не имеет права судить никто из живущих на земле.

По соображениям совести (2016)

Продолжая тему войны, вниманию читателей «Отрок» предлагает киноленту о герое Второй мировой. Кстати, в главной роли — снова Эндрю Гарфилд, сыгравший и в «Молчании».

Герой фильма — не фантазия голливудских сценаристов, а реально существовавший персонаж, Десмонд Досс. Он стал первым в истории американской армии, кто отказался убивать противника по принципиальным соображениям. Десмонд Досс — адвентист седьмого дня, и шестая заповедь Господа «не убий» будет соблюдена им, несмотря на то, что он добровольцем отправляется на фронт.

На полях сражения, где, по законам войны, солдаты убивают друг друга, он был вооружён только Священным Писанием и набором полевого медика. Он вытаскивал раненых под пулями, бросаясь за ними в самые опасные места, был неоднократно ранен сам, но продолжал свой подвиг. Во время битвы за Окинаву Десмонду Доссу удалось вынести из-под огня 75 солдат.

Картина снята с таким воодушевлением, что почти веришь в то, что Вторую мировую войну выиграли американцы. И в истории нашей страны найдутся подобные случаи, когда хрупкие девушки-медсестры вытаскивали раненых солдат. Наверное, фильм может стать памятью всем тем, кто нёс этот великий подвиг на войне.

28 панфиловцев (2016)

Историческая картина о подвиге 316-й стрелковой дивизии под командованием генерала И. В. Панфилова осенью 1941 года.

Кинокартина снята с большим вниманием к деталям. Любителям исторических реконструкций будет особо приятно заметить в кадре настоящую немецкую и советскую технику, точно соответствующую времени. Без патриотического пафоса, фильм — не о «геройстве», а о тех, кто сражался за Родину.

А завершить нашу рубрику, где, так сложилось в этот раз, почти все фильмы об ужасах войны, хотелось бы словами наместника Псково-Печерской обители архимандрита Алипия (Воронова), который прошёл всю войну от Москвы до Берлина. «Война была такой чудовищной, такой страшной, что я дал себе слово, что если выживу, то уйду в монастырь, чтобы бороться против будущих войн».

И если не уйти в монастырь, то уж точно бороться и молиться «против будущих войн» — желаем всем читателям.