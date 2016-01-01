Генеральная уборка в храме Гроба Господня

После ремонтных работ 2016–2017 в Храме Гроба Господня все заметили, что Кувуклия и ротонда стали чище и просторнее, можно заглядывать в круглые окошки. И это всё? Между тем в главном христианском сооружении планеты сделали очень нерутинное дело...

Сверхособые условия

Закулисной истории нам никто не расскажет: Храм Гроба Господня — самое таинственное место в мире. Но факт: два патриарха* и падре Пиццабалла** как-то смогли договориться и подписали договор о реставрации, ремонте и укреплении Кувуклии.

* Православный и армянский.

** Пьербаттиста Пиццабалла — католический Титулярный архиепископ Вербе, Апостольский администратор Иерусалима.

Условия процесса были сверхособые. Во-первых, спешность. Церкви требовали, чтобы к Пасхе всё было закончено. Во-вторых, работа в посещаемом объекте. Кувуклия была открыта для паломников и туристов (кроме 60 часов, но про них ниже. 60 часов — это два с половиной дня). В-третьих, в Храме Гроба Господня.

Ремонт, реставрация, просто генеральная уборка в ХГГ* — история, которая понятно, где начнётся, непонятно, чем закончится. Предыдущая реставрация была двести лет назад после большого пожара 1808-го. Греки обвинили армян в поджоге, армяне обвинили греков в халатности. Право на ремонт хотели все, привилегию у турок смогли выкупить только греки. Когда сняли леса и открыли двери, оказалось, что росписи Кувуклии теперь не католические, а греческие, и саркофаги латинских королей греки из храма выкинули. Коптскую капеллу с тыла Кувуклии снесли начисто, и копты ничего не могли доказать, пока в 1831-м власть в городе не перешла к египетскому пашé. Пашá заступился за земляков, пристройку восстановили и отдали коптам. (Для справки: сами копты отняли капеллу в XVI веке у католиков, которые в XI веке отняли её у греков.)

* Храм Гроба Господня.

Или в 1977-м: засорилась канализация. Восьмидесятилетний грек-сантехник пошёл открывать крышку люка, она оказалась на границе конфессий (потому что круглая). Армянские монахи возмутились и устроили драку, копты и эфиопы поучаствовали с обеих сторон.

Или в 2002-м: монах на крыше захотел передвинуть свой стул в тень... В итоге госпитализировали одиннадцать монахов — коптских и эфиопских. (В сети каждый год появляются видео, как один другому дал сдачи, все побежали, а израильская полиция разнимает.)

И на этом фоне в апреле 2016-го три главные Церкви Храма — армянская, католическая и православная — запустили общий проект, выбрали главным Патриарха Феофила, собрали три с половиной миллиона евро (смешные деньги, когда думаешь о масштабах события, а хватило!). Работу поручили афинскому политеху, руководителем назначили профессора Антонию Моропулу.

Задачи были очевидные: укрепить, отреставрировать, просто почистить. Мы привыкли, что Кувуклия — это неказистое закопчённое строение в железных лесах, из нас никто и не помнит её без внешнего каркаса. Его ставили при мандате*, в 1947-м после большого землетрясения. Получается, 70 лет вид святого для миллиардов места очень не соответствовал его значимости.

* Британский мандат в Палестине (1922–1948 гг.) — период, в течение которого часть территории бывшей Османской империи на Ближнем Востоке управлялась Великобританией.

Понятно, что, пользуясь случаем, Кувуклию собирались как можно основательнее исследовать, описать и сделать компьютерную модель.

Волнующие открытия

Только укрепили мандатные леса и стали снимать внешние мраморные плиты — наткнулись на сенсацию. «Гроб Господень» — это же по-русски и то неофициально. По еврейской традиции, покойника в гробу не хоронили. Хоронили в пещерах, пещеры были в горах, в скалах. Всегда предполагалось, что при строительстве ХГГ скалу срыли полностью, оставили погребальное ложе, а вокруг построили Кувуклию.

Когда сняли внешние мраморные плиты, оказалось, что за ними не кладка, а стены пещеры. То есть тысячелетия никто этого не знал: пещера сохранилась. Её высекли из скалы, получился такой бугристый склеп с ложем Иисуса, снаружи и изнутри его обложили мрамором, это и есть Кувуклия. Что с этой новостью будут делать учёные, что Церкви — интересно посмотреть.

Второе открытие — тревожное. Обнаружилась дренажная канава, которая идёт прямо под Кувуклией. Сточные воды Старого города — не лучший друг известняков и цементов. Часть раствора разъело, камни дали трещины. Вариант разобрать по камешку, трещины замазать, положить новый цемент, не обсуждался: не было времени, и никто не даст демонтировать Кувуклию.

Придумали впрыскивать жидкий раствор. Определили локаторами места пустот, рассчитали давление. В последний момент сообразили: рискуем погребальным ложем — вдруг в него просочится раствор. Поняли, что ложе нужно герметизировать.

Собственно, с могилой та же история, что и с Голгофой: погребального ложа, как и места распятия, никто не видит — их, чтобы паломники не растащили по кусочку, давно взяли в камень. Ложе стоит под плитой; чтоб его изолировать от впрыскиваемого раствора, плиту нужно снять. Это значит — кроме всяких теологических сомнений — закрыть доступ паломникам. Такого никогда не было.

Профессор Моропулу говорила-говорила с двумя патриархами и падре и выговорила разрешение закрыть Кувуклию на 60 часов и снять плиту с ложа. Нельзя исключать, что отцам самим сильно хотелось: никто из их предшественников, судя по всему, ложа Иисуса не видел.

Собрались первые лица всех иерусалимских Церквей, закрыли храм изнутри, среди бела дня, без обычной торжественной процедуры, и трое рабочих в жёлтых касках потянули мраморную плиту на себя. Весь проект сопровождался съёмками «Нэшнл джиогрэфик», есть фильм.

Под плитой оказался не кусок скалы, как все ждали, а ещё одна плита. Верхняя лежала свободно, между ней и нижней даже был зазор, а нижняя оказалась приклеена к погребальному ложу цементом. Вдобавок на ней был высечен крест, который идентифицировали как крестоносный.

Это никому не понравилось. Всегда возникали вопросы — правда ли императрице Елене удалось через триста лет найти настоящую могилу, и если окажется, что ложе сделали крестоносцы, сомнения в подлинности места получат новый импульс. Хотя, в общем-то, отвечать есть чего: с Храмом после Елены столько всего происходило (сносили его, например), что необходимость приклеить доску могла возникнуть. Но — факт: возникла напряжённость.

В прессу сообщали, что ложе открыли, но очень невнятно. Было непонятно, что и почему происходит. Наконец анализ показал, что раствор наносили в четвёртом веке, история царицы Елены получила подтверждение, и все успокоились. Со странным крестом ещё будет время разобраться.

То, чего ждали семьдесят лет

К середине марта 2017-го работы закончили. Масштаб события трудно представить. (В иерусалимском Музее Природы буквально в те же дни архитектор Тони Ригг рассказывал семинару по охране памятников, как он сорок лет занимается реставрацией англиканской церкви напротив башни Давида. Сложилось впечатление очень сложной работы. А ведь у протестантов у храма всего один хозяин, и нет тысячелетней истории и миллионов паломников.)

Что важно: основательно разобрались с устойчивостью строения. Убрали раскрошившийся раствор, укрепили каждый камень, до которого смогли добраться, колонны, само собой. Купола придела Ангела и придела Гроба тоже укрепили, в луковку купола башни поставили металлический каркас. Все внешние мраморные плиты посадили на титановую сетку, титановыми стяжками стянули всё, что могли. Проверили на стенде в Афинах модель получившейся Кувуклии, получилось — сейсмически устойчива. Дали команду снять британский каркас. Семьдесят лет этого ждали.

Естественно, всё отреставрировали. Прежде всего, почистили, помыли, подклеили, подкрасили. Очистили живопись от копоти, подрисовали. Ну, это невооружённым глазом видно. Чего раньше не было — открыли вид на стену пещеры, за стеклом.

Вдобавок к тому, что все деревянные части пропитали жидкостями против древоточцев, грибков и плесени, внутри установили системы вентиляции и сушки воздуха и ультразвуковой птицеотпугиватель (прощайте, голуби!).

Всё, конечно, документировано, каждый шаг зафиксирован. Созданы модели, проверены гипотезы, испробованы материалы, способы и приспособления, написаны статьи и доклады; книги и диссертации — на подходе. Создана компьютерная модель, в ней можно рассмотреть каждый уголок каждой фрески, «Нэшнл джиогрэфик» обещает сделать её доступной (может, уже сделал).

Проблема, которая осталась, — Моропулу не скрывает беспокойства — вода под храмом. Кувуклия стоит на неровном куске скалы, под которой полости и водостоки. Влияние воды и влажности при ремонте удалось ослабить, но есть опасность размывания, надо делать дренаж. Ещё в рекомендациях указывается на необходимость просветительской работы среди паломников — чтобы не ставили свечки у стен, но с этим вроде проблем не возникает: ставить некуда.

***

Вот, наверное, главное про историю с реставрацией. Понятно, что лучше один раз посмотреть, чем сто прочитать. Иерусалим рад гостям: самое время...