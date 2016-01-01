Господь посреди нас

Апостол не отгоняет нас от Чаши, не говорит «не приступайте». Приступайте! Но только будьте готовы ко всему...

Как наша вера живёт Пасхой, Воскресением Христовым, так Церковь живёт и «дышит» Евхаристией. Это есть то чудо, в котором повторяется неповторимое. Каждый раз перед Причастием мы слышим слова молитвы: «Вечери Твоея тайныя днесь...». Да, именно «днесь» — сейчас, теперь, здесь... Вот чудо непостижимое! В свете Христовой любви прошлое вступает в настоящее и наполняет его благодатью, напитывает энергией Неба, давая силы, крепость, надежду, любовь осуществлять будущее.

Все мы носим в себе образ Божий и во время богослужения, участвуя в литургии — общем деле всей Церкви, — актуализируем в себе тайну спасения во Христе, пребываем в памяти Божией, обновляем в себе образ Божий, а следовательно, присутствие Божие в мире. Когда сознательно с верой, покаянием, смирением причащаемся Воскресшего и Прославленного Тела Господа и Спаса нашего Иисуса Христа, в нас переносятся частички вечности, которые укрепляют волю к добру, приучают жить не по плоти, не по ветхому тлеющему человеку, но по духу, в знании того, что есть добро и что зло, в сознательном отвержении зла и укреплении в добре.

Причастие восстанавливает нас духовно, реанимирует внутреннего сокровенного человека веры, открывает опыт сердца, экранирует и ослабляет всепроникающее воздействие радиации греха, разложения, смерти. А главное — даёт нам бесценный опыт жизни в присутствии Господа.

Т огда, на пасхальной вечери, Господь сотворил нечто немыслимое и невозможное в любом сообществе, где есть Учитель и ученики. Первым делом Он влил воды в умывальницу и стал умывать ноги ученикам, отирая полотенцем, которым был препоясан. Людям мыл ноги Бог, «нога Которого потом на древо опиралась, когда-то запрещённое в Эдеме...».

Очевидно, после Иуды (который влез на первое место) Христос подошёл к Петру. Пётр ради Учителя был готов на всё; он с радостью сам омыл бы Ему ноги, поэтому когда Иисус приступил к нему, ужаснулся: Господи! Тебе ли умывать мои ноги?.. Не умоешь ног моих вовек (Ин. 13, 6; 8). И тут Господь и Петру, и вообще всем желающим быть с Ним поставил одно непременное условие: Если не умою тебя, не имеешь части со Мною (Ин. 13, 8). То есть если не примешь Моего рабского служения тебе, ты Мне чужой!

Пётр из этого понял только одно: не иметь части с любимым Господом и Учителем — это погибель. И если уж таково условие, то Господи! не только ноги мои, но и руки и голову (Ин. 13, 9).

Но были и другие, ранее сказанные Господом, ещё более непонятные и страшные слова: Истинно, истинно говорю вам: если не будете есть Плоти Сына Человеческого и пить Крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь имеет жизнь вечную, и Я воскрешу его в последний день (Ин. 6, 53–54).

И вот теперь Господь, взяв хлеб и, благословив, преломил и, раздавая ученикам, сказал: приимите, ядите: сие есть Тело Мое. И, взяв чашу и благодарив, подал им и сказал: пейте из нее все; ибо сие есть Кровь Моя Нового Завета, за многих изливаемая во оставление грехов (Мф. 26, 26–28). А поскольку это сказал Тот же, Кто единым словом вызвал из небытия весь мир, то можем ли мы сомневаться, что хлеб и вино тотчас же сделались Его истинными Телом и Кровью? И чтобы это продолжалось вовек, Господь постановил: сие творите в Мое воспоминание (Лк. 22, 19).

Вот оно — сокровенное таинство Церкви: мы все вместе, Христос посреди нас и питает нас Своими Телом и Кровью. И это ещё страшнее, чем принять умовение ног!

Поэтому спросим себя, когда приступаем к этому таинству: что здесь — неслыханная дерзость наша или сверхъестественное смирение? Чтобы было второе, а не первое, апостол предостерегает: кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против Тела и Крови Господней. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо, кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о Теле Господнем (1 Кор. 11, 27–29).

Но при всём при этом апостол не отгоняет нас от Чаши, не говорит «не приступайте» — мол, всё равно нет у вас сверхъестественного смирения, а значит, будет неслыханная дерзость. Нет, приступайте! Но только будьте готовы ко всему: и к исцелению, и к усилению болезни, и к радости, и к скорби, и к самой смерти. К тому, что будут укорять: вот, часто причащается, святой нашёлся!..

А приступив, нельзя оглядываться назад, мол, вдруг я причастился недостойно? Только вперёд надо смотреть. Приступая, молиться: «Да не в суд или` во осужде`ние бу`дет мне причаще`ние Пречи`стых Твои`х Та`ин». Причастившись же, повторять слова благодарственной молитвы: «И сподо`би мя до после`дняго издыха`ния неосужде`нно приима`ти Пречи`стых Та`ин освяще`ние».

И если вдруг за недостоинство всё же постигнет нас нечто, то ведь для того только мы и наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром (1 Кор. 11, 32).