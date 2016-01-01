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Господь посреди нас

Священник Димитрий Болгарский

 

Апостол не отгоняет нас от Чаши, не говорит «не приступайте». Приступайте! Но только будьте готовы ко всему...

 

Как наша вера живёт Пасхой, Воскресением Христовым, так Церковь живёт и «дышит» Евхаристией. Это есть то чудо, в котором повторяется неповторимое. Каждый раз перед Причастием мы слышим слова молитвы: «Вечери Твоея тайныя днесь...». Да, именно «днесь» — сейчас, теперь, здесь... Вот чудо непостижимое! В свете Христовой любви прошлое вступает в настоящее и наполняет его благодатью, напитывает энергией Неба, давая силы, крепость, надежду, любовь осуществлять будущее.

Все мы носим в себе образ Божий и во время богослужения, участвуя в литургии — общем деле всей Церкви, — актуализируем в себе тайну спасения во Христе, пребываем в памяти Божией, обновляем в себе образ Божий, а следовательно, присутствие Божие в мире. Когда сознательно с верой, покаянием, смирением причащаемся Воскресшего и Прославленного Тела Господа и Спаса нашего Иисуса Христа, в нас переносятся частички вечности, которые укрепляют волю к добру, приучают жить не по плоти, не по ветхому тлеющему человеку, но по духу, в знании того, что есть добро и что зло, в сознательном отвержении зла и укреплении в добре.

Причастие восстанавливает нас духовно, реанимирует внутреннего сокровенного человека веры, открывает опыт сердца, экранирует и ослабляет всепроникающее воздействие радиации греха, разложения, смерти. А главное — даёт нам бесценный опыт жизни в присутствии Господа.

Тогда, на пасхальной вечери, Господь сотворил нечто немыслимое и невозможное в любом сообществе, где есть Учитель и ученики. Первым делом Он влил воды в умывальницу и стал умывать ноги ученикам, отирая полотенцем, которым был препоясан. Людям мыл ноги Бог, «нога Которого потом на древо опиралась, когда-то запрещённое в Эдеме...».

Очевидно, после Иуды (который влез на первое место) Христос подошёл к Петру. Пётр ради Учителя был готов на всё; он с радостью сам омыл бы Ему ноги, поэтому когда Иисус приступил к нему, ужаснулся: Господи! Тебе ли умывать мои ноги?.. Не умоешь ног моих вовек (Ин. 13, 6; 8). И тут Господь и Петру, и вообще всем желающим быть с Ним поставил одно непременное условие: Если не умою тебя, не имеешь части со Мною (Ин. 13, 8). То есть если не примешь Моего рабского служения тебе, ты Мне чужой!

Пётр из этого понял только одно: не иметь части с любимым Господом и Учителем — это погибель. И если уж таково условие, то Господи! не только ноги мои, но и руки и голову (Ин. 13, 9).

Но были и другие, ранее сказанные Господом, ещё более непонятные и страшные слова: Истинно, истинно говорю вам: если не будете есть Плоти Сына Человеческого и пить Крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь имеет жизнь вечную, и Я воскрешу его в последний день (Ин. 6, 53–54).

И вот теперь Господь, взяв хлеб и, благословив, преломил и, раздавая ученикам, сказал: приимите, ядите: сие есть Тело Мое. И, взяв чашу и благодарив, подал им и сказал: пейте из нее все; ибо сие есть Кровь Моя Нового Завета, за многих изливаемая во оставление грехов (Мф. 26, 26–28). А поскольку это сказал Тот же, Кто единым словом вызвал из небытия весь мир, то можем ли мы сомневаться, что хлеб и вино тотчас же сделались Его истинными Телом и Кровью? И чтобы это продолжалось вовек, Господь постановил: сие творите в Мое воспоминание (Лк. 22, 19).

Вот оно — сокровенное таинство Церкви: мы все вместе, Христос посреди нас и питает нас Своими Телом и Кровью. И это ещё страшнее, чем принять умовение ног!

Поэтому спросим себя, когда приступаем к этому таинству: что здесь — неслыханная дерзость наша или сверхъестественное смирение? Чтобы было второе, а не первое, апостол предостерегает: кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против Тела и Крови Господней. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо, кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о Теле Господнем (1 Кор. 11, 27–29).

Но при всём при этом апостол не отгоняет нас от Чаши, не говорит «не приступайте» — мол, всё равно нет у вас сверхъестественного смирения, а значит, будет неслыханная дерзость. Нет, приступайте! Но только будьте готовы ко всему: и к исцелению, и к усилению болезни, и к радости, и к скорби, и к самой смерти. К тому, что будут укорять: вот, часто причащается, святой нашёлся!..

А приступив, нельзя оглядываться назад, мол, вдруг я причастился недостойно? Только вперёд надо смотреть. Приступая, молиться: «Да не в суд или` во осужде`ние бу`дет мне причаще`ние Пречи`стых Твои`х Та`ин». Причастившись же, повторять слова благодарственной молитвы: «И сподо`би мя до после`дняго издыха`ния неосужде`нно приима`ти Пречи`стых Та`ин освяще`ние».

И если вдруг за недостоинство всё же постигнет нас нечто, то ведь для того только мы и наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром (1 Кор. 11, 32).

Ранее опубликовано: № 2 (83) Дата публикации на сайте: 08 Сентябрь 2017

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Дорогие читатели Отрока! Сайт журнала крайне нуждается в вашей поддержке.
Желающим оказать помощь просьба перечислять средства на карточку Приватбанка 5457082237090555.
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