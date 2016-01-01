Господь во главе всего

У людей, руководящих корпорациями, должно быть, иное мышление. Сотни тысяч сотрудников, финансовые обороты на миллиарды, необходимость понимать и участвовать в процессах, происходящих в масштабе не города или страны, но всего мира. И когда по воскресеньям такой человек стоит с тобой в храме в одной очереди на Причастие, начинает казаться, что, возможно, не так уж сложно покупать предприятия и распределять миллионные инвестиции.

Алексей Пертин — друг и постоянный прихожанин Ионинского монастыря. Во внебогослужебное время — генеральный директор одной крупной международной промышленно-инвестиционной группы. Как функционирует мозг руководителя, какие личные качества способны обеспечить карьерный рост и почему вера защищает от выгорания — разговором обо всём этом «Отрок» открывает новую тему номера.

О золотой клетке

Я всегда учился много, можно сказать, постоянно. Четыре института окончил. Сначала был Череповецкий государственный университет, факультет общетехнических дисциплин, специальность «учитель труда». Почти полгода проработал в школе, даже отпилил себе кусок пальца, когда на 8 марта делали поделки с детьми...

Потом ушёл на завод. Начинал электромонтёром четвёртого разряда. Постепенно повышал разряд и стал мастером. Затем второе высшее образование получил — специальность «менеджер по финансам» в Санкт-Петербургском государственном техническом университете. Дальше были Institute of Professional Managers (ACCA) и Бизнес-школа Ньюкасла (Университет Нортумбрии, Великобритания).

Я постоянно двигался, рос внутри компании, хотел что-то познавать, участвовал в конкурсах. Когда через 10 лет увольнялся, уходил уже с должности заместителя генерального директора всей промышленной группы, у которой капитализация составляла тогда около 10 миллиардов долларов, где тысячи людей, огромный оборот.

Очень хорошая зарплата, очень хорошая должность, охрана даже была... И при этом ощущение, будто в золотой клетке живу.

В 2004 году меня отправили в Киев. Целый год я вёл переговоры, встречался с людьми, общался. Цель моя была очень простая — приобрести в Украине металлургический завод: один, другой, ещё что-то. Я привык много работать, достигать результатов, а тут так получилось, что не купили ничего. Появилось ощущение, что за последний год я делал очень много бесполезной работы, и это начало скрести: вот, мол, руки, ноги есть, а я всё равно занимаюсь чем-то не тем.

И так как-то меня тогда со всех сторон накрыло... Я взмолился, и в моей жизни случился перелом.

О большом внутреннем переломе

Родился и вырос я в Череповце (Вологодская область, Северо-Западный округ Российской Федерации). В городе сейчас на 300 тысяч населения — три церкви (семь — с учётом часовенок), а в моё время вообще был один храм. Не то чтобы это было тогда не модно или не в тренде... Со мной в классе дочка священника училась, так я смотрел на неё и думал: как же ей не повезло, они же потерянные люди!

Но в итоге этот священник — отец Георгий — крестил меня и мою семью (в 2002 году я взял старшую дочку, ей было тогда 7 лет, и пошли мы все втроём покрестились: я, жена и дочь), через два года венчал нас с женой, потом уже и маму мою отпевал. Совсем недавно он умер, 10 ноября прошлого года...

После того как покрестился, все соблазны, которые только могли быть, на меня и обрушились. Сложный был период, покрутило хорошо.

Я понял, что нужно как-то меняться, а дальше... Есть притча — о том, как один монах попал в пустыню и там набрёл на подвижника-пустынника. И когда стали они вместе молиться, монах заметил, что пустынник читает Символ веры неправильно. Он сказал ему об этом. Затем ушёл, пустынник остался сам. А он уже достиг таких высот, что когда становился на молитву, всегда рядом с ним был ангел. И в этот раз он начал молиться, снова появился ангел, пустынник его и спрашивает: «Слушай, почему ты не сказал, что Символ веры я читаю не так, как надо?». На что ангел ответил: «Человек учится от человека».

Так и многие вещи в моей жизни приходили через людей. Очень влияет на человека то пространство, в которое он попадает. Да, есть от тебя какой-то запрос, но надо же на это получить каким-то образом ответ. А для этого нужны люди.

Большой внутренний перелом пошёл у меня здесь, в Киеве. Посмотрел-посмотрел — и постепенно стал прихожанином Ионинского. И интересно было, и по душе, и потребность ощущалась...

О ежедневной Божией помощи

Когда-то на Афоне я спросил у Дохиарского игумена Григория: «Геронда, в компаниях, в которых я участвую, иногда не тысячи, а сотни тысяч сотрудников; какие-то мои действия и поступки задевают их, и я переживаю, что, может быть, обижаю людей». На что старец ответил уникальной фразой, что даже Иисус Христос всем не угодил, а то, чего вы хотите, — это от лукавого. Поэтому делайте свою работу, и всё.

Не вступает вера в конфликт с интересами бизнеса: всегда можно найти какой-то баланс. Господь во главе всего, это — аксиома. Всё должно идти по заповедям, а в остальном важно прислушиваться к себе, доверять своему внутреннему ощущению.

Я вообще живу в пространстве, где чудо каждый день происходит. Практически всегда знаю, кто позвонит или что произойдёт: накануне или буквально за несколько минут вдруг вспоминаю этого человека. Или какое-то событие — если я о нём подумал, значит, нужно срочно уделить этому время. Сколько раз уж было: если не успею перезвонить, человек сам набирает меня, или событие начинает более активно развиваться.

Ещё могу сказать, что Церковь во многом меня спасла. Работа менеджером, топ-менеджером достаточно энерго- и эмоционально затратная. Почему люди выгорают? Потому что приходится принимать множество сложных решений, и человек переживает настолько, что это съедает его изнутри. И нужно быть психически устойчивым, чтобы всё преодолевать.

Происходит постоянное, ежедневное давление ситуации, но я иду в церковь, становлюсь на молитву и обо всём забываю. Эта подзарядка меня перезагружает, позволяет понять, что всё-таки во главе всего Господь, и это главное. Так получается сменить своё отношение с чересчур эмоционального на более спокойное.

Это не значит, что я безразличен к чему-то, но появляется здоровая доля цинизма, и ты, хоть и переживаешь, но уже не сгорая. Помнишь, что является важным на самом деле.

Люди ведь столько всего боятся... Боятся быть уволенными, боятся принять неправильное решение. И только Господь помогает убрать этот страх.

О воле Божией на выход из зоны комфорта

Когда я уходил с заместителя гендиректора, все пальцем у виска крутили: да что ты делаешь, у тебя же всё хорошо и куда ты собрался.

Но иногда выход из зоны комфорта — очень важная вещь: начинаешь перезагружаться и что-то новое создавать. Трудишься, трудишься, и постепенно наступает результат. А из зоны комфорта нужно срочно выходить, когда понимаешь, что уже леность пошла. Когда становишься, как я говорю, fat lazy cat. Если чувствуешь в какой-то момент, что покрываешься плёночкой, это опасное состояние. Не то чтобы нужен бунтарь внутри. Но если оказываешься в ситуации, что на своём месте сникаешь, тогда, конечно, пора что-то менять.

Ну и потом, то, что ты делаешь, должно какую-то пользу людям приносить. У каждого свои таланты, и каждый должен делать свою работу — то, что лучше всего умеет.

А есть ли на то воля Божия, внутренне ты почувствуешь. Я спрашивал духовных людей, как понять, в чём заключается воля Божия по отношению к тебе, и мне очень понравилось одно объяснение: воля Божия — это такая внутренняя уверенность, когда нет уже никаких сомнений. Ощущение такое по-разному приходит и по-разному проявляется, но очень чётко, ясно и конкретно. Просто наступает, и всё.

О качествах идеального сотрудника

В рамках нашего холдинга у меня две основные задачи. Первая — правильно выбирать направления для инвестирования, вторая — подбирать правильных людей. На собеседованиях я всегда спрашиваю, православный человек или нет. Стараюсь аккуратно, чтобы не обижать. Конечно, хорошо, если собираются вместе люди, у которых общие ценности; когда говоришь на одном языке, так гораздо проще.

Но в первую очередь человек должен быть профессионалом. Необходима база знаний, которая позволит ему принимать мудрые решения.

Ещё одна важная вещь: есть IQ, а есть ЕQ — эмоциональный интеллект. Человек должен уметь общаться с людьми, находить с ними общие взгляды, двигаться, формировать коллектив. Если взять шкалу, на которой с одной стороны способности, с другой — желание, то желание намного важнее, потому что способностям можно научить. А если нет желания, то одними способностями не справишься.

Ну и в целом, должно быть человеческое отношение, человечность. Всё это в Библии есть: поступай с другими так, как хочешь, чтобы поступали с тобой. Внутренний дух в коллективе должен быть уважительный. Команда должна работать таким образом, чтобы воспринимать, слышать и уважать друг друга.

Важно, чтобы к руководителю было доверие. Ты прошёл какие-то жизненные этапы, имеешь чуть больше знаний, и когда принимаешь те или иные решения, бывает, не успеваешь всё объяснить, ну или просто не можешь рассказать — а значит, люди должны тебе доверять.

Какая основная задача топ-менеджера? Её можно выразить одним словосочетанием: принимать решения. Всё, что делает любой руководитель, — он постоянно принимает решения. И то, как он ведёт себя в процессе принятия этих решений, как выстраивает общение с людьми, из этого во многом признание и формируется.

Как-то дожил я до своих сорока пяти, а людей ненавидеть не научился. Вот не бывает у меня ощущения ненависти к человеку — Господь так дал, это не моё. В какой-то момент могу вспылить или быть жёстким, если сталкиваюсь с подлостью и предательством. Но подумаешь и поймёшь, почему человек так поступил, и простишь, а дальше всё равно нужно поставить какой-то заслон, выставить барьер — нет необходимости общаться.

О греховности большого бизнеса

К деньгам нужно относиться спокойно. Просто не прилепляться к ним сердцем и не ставить их во главу всего. Достаток тоже Господь даёт, а ты уже распоряжаешься — раздаёшь или инвестируешь. Нужно быть внутренне к этому безразличным. Как только сможешь к чему-то не прилепляться и не фокусироваться, всё начнёт само выстраиваться, и Господь Сам всё устроит.

Время изменилось, и бизнес изменился. Теперь, чтобы управлять крупным бизнесом, требуется достаточно много знаний. Современные руководители все образованные, бóльшую часть жизни потратили на самообразование, развитие своих навыков, компетенций. Учёба и получение знаний — достаточно тяжёлый труд. Нужно прилагать немало усилий, чтобы много читать и все эти знания воспринять и впитать.

В бизнесе, как и везде, важно внутреннее спокойствие духа. Когда поступаешь неправильно, Господь всегда даст об этом знать: совесть будет тебя обличать, кошки на душе заскребут. Невозможно себя обмануть. Но я не вижу, что любой большой бизнес — это некое состояние абсолютного греха. Здесь тоже работают люди.

Вот даже о себе могу сказать... Моя жизнь очень простая: это работа, это Церковь, это семья. Всё. Дальше я практически никуда не перемещаюсь. Три моих основных института: моя домашняя церковь — жена и дети, мой приходской храм и моё послушание. Работа — моё послушание, я его получил и должен выполнять хорошо. Внутренне быть честным, справедливым, не лениться и стараться достигать максимального результата. Тогда и душа будет спокойна, и появится возможность делать что-то хорошее.