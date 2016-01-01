Грустная пародия на Гитлера, Пьер Ришар и полная луна

Шапито-шоу (2011)

«Самый лучший фильм всех времён и народов» — такими отзывами завалили в фейсбуке зрители режиссёра Сергея Лобана после выхода «Шапито» на широкий экран. Значит, недаром создатели умирали над лентой шесть долгих лет. Сценарий оттачивался так, чтобы каждую реплику героев можно было печатать на футболке — все остальные фразы просто выбрасывались.

Но гениальность нашумевшего фильма, признанного после его выхода «самым популярным в году», на наш взгляд, в том, что за весь фантастически длинный хронометраж — 3 часа 45 минут — никто из героев всех четырёх новелл ни разу не шутит. И это несмотря на то, что жанр ленты обозначен как «музыкальная комедия». В этом, пожалуй, и состоит магия «Шапито»: все на экране настолько серьёзны, что смех над нелепостью и явным комизмом ситуаций весь целиком достаётся зрителю.

И не только смех. Но и панорамный Крым, по которому путешествуют герои. И Чёрное море, где всё родное и до последней ракушки в кадре узнаваемо. И дорога, снятая так, что кажется, будто ветер в кадре треплет и твои волосы.

Дольше всего после просмотра не отпускает музыка. Оригинальный саундтрек до краёв наполнен энергией, силой, свободой. А ещё тем смыслом, который хитроумные создатели всё же спрятали между строк.

Юлия Коминко

Великий диктатор (1940)

В 1937 году Чарльзу Чаплину в шутку подкинули идею сделать кино о Гитлере, используя сходство диктатора со знаменитым Бродяжкой. Сходство, понятное дело, заключалось в усиках. А сам Чаплин иронизировал: «То, что Гитлер хочет завоевать весь мир, — это, конечно, бред, но что он украл мои усы, этого я ему никогда не прощу!».

В процессе работы над сценарием Чаплин стал получать тревожные сигналы: так, английское агентство предупреждало, что не несёт ответственности за судьбу антигитлеровского фильма. Уже заранее ленту отказывались показывать в Англии, но, как позже напишет Чаплин в книге «Моя биография», он всё равно «твёрдо решил продолжать, потому что Гитлера надо было высмеять... Снять „Диктатора“ оказалось нелёгким делом. Нужны были макеты декораций и реквизит, на изготовление которых потребовался год...». Прокат картины мог быть отложен, но «...Гитлер решил вторгнуться в Россию. Это было прямым доказательством того, что он окончательно сошёл с ума». Для режиссёра было делом чести показать зрителям картину. Чаплин снял фильм на свои деньги, и помешать ему не смогли, но при этом режиссёр получил немало угроз, например, что в кинотеатры, где пройдёт премьера, подложат бомбы.

Это единственный серьёзный фильм великого комика, снятый, тем не менее, невероятно смешно. И однако же в финале зритель непременно будет смахивать слезу — и в этом весь Чаплин.

Игрушка (1976)

Кинокритики называют Пьера Ришара «радостным пессимистом». И правда, драма гоголевского «маленького человека» сокрыта за всеми невероятно смешными ситуациями, в которых оказываются герои Ришара.

Сюжет чудесной комедии «Игрушка» — это история о встрече «двух одиночеств», таких непохожих друг на друга. Но в жизни всякое случается... Капризный, своенравный и избалованный мальчишка, сын влиятельного бизнесмена, имеет возможность выбирать себе любые подарки. Пресытившись всевозможными игрушками, о которых многие дети могут только мечтать, он подходит к вопросу развлечений цинично и творчески. И требует себе игрушку: взрослого дяденьку, сотрудника компании папы-миллионера. Любящий отец не отказывает сыну ни в чём, пусть даже это будет унижение и издевательство над другим человеком.

Интересно, что довольно жестокая тема — эксплуатация и унижение простых служащих — не помешала режиссёру Франсису Веберу снять комедию. Главная идея фильма — это реванш, отмщение угнетённых. И случится он самым неожиданным образом.

Королевство полной луны (2012)

Картина чем-то напоминает старый добрый фильм «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён». То же очарование детства и юных душ, увлечённых идеей братства, путешествий и кодекса чести. Правда, вместо пионеров, главные герои этой картины — американские бойскауты. Навыки выживания в условиях дикой природы непременно пригодятся им во взрослой жизни — пусть это прозвучит как метафора. Но пока остальные вяжут морские узлы, ставят палатки и учатся ориентироваться по карте, кое-кто, прихватив из лагеря бесценную амуницию, продирается сквозь лесную чащу навстречу своей подруге, которая, в свою очередь, соблюла все условия конспирации и таинственно исчезла из родительского дома.

Уморительная парочка встретится на берегу реки, где их накроет влюблённость, где они попытаются философствовать, выживать в сложных условиях и, наконец, сразятся с враждебным миром. Трогательная картина повествует о том вечном ребёнке, который живёт внутри каждого взрослого. А ещё о забавных различиях между мальчишечьим и девичьим взглядами на быт, жизнь и любовь.

Варвара Шуваликова