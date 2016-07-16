Интермеццо

Дмитрий Шостакович. Музыка для кино

Исполнители: Королевский оркестр Консертгебау, дирижёр Рикардо Шайи

Кино в жизни Шостаковича появилось еще в 1922 году, когда он вынужден был пойти работать тапёром, — сопровождать игрой на фортепиано немые фильмы. Надо отметить, что особой увлечённостью жанром «музыки для кино» композитор никогда не страдал. Но по иронии судьбы Дмитрий Дмитриевич стал одним из самых востребованных и успешных авторов советского кинематографа. В те годы, когда исполнение музыки композитора было под запретом, сочинение для кино стало просто возможностью заработать деньги. В одном из писем друзьям композитор признавался: «...я за последний год написал много музыки к кинофильмам. Это даёт мне возможность жить, но и утомляет до чрезвычайности». Когда Дмитрий Дмитриевич получал очередной заказ, режиссёры давали нечто вроде сценария для будущей композиции, по минутам расписанные эпизоды, вроде «Пожар. Три минуты десять секунд», «Ночная улица. Четыре минуты», что не раз служило поводом для иронии, потому как некоторые задания ставили композитора в тупик: «Как изобразить „белое безмолвие“ длящееся ровно три минуты?». Справедливости ради стоит сказать, что всё же однажды Шостакович сам загорелся идеей написать музыку к фильму, это была экранизация шекспировского «Гамлета» Григория Козинцева. Мир английского драматурга настолько был созвучен Шостаковичу, что он буквально заболел им. Композитор сделал свое приношение «Гамлету», а через несколько лет и картине «Король Лир», но след шекспировских переживаний ещё долго прочитывался и в других его сочинениях.

Сергей Прокофьев. Кантата «Александр Невский»

Исполнители: Оркестр Мариинского театра, дирижёр Валерий Гергиев

В конце 30-х годов прошлого столетия мысль о надвигающейся войне витала в воздухе. Советский режиссёр Сергей Эйзенштейн получил здание от правительства снять патриотическую картину о подвиге Александра Невского. Музыку для фильма Эйзенштейн предложил написать Сергею Прокофьеву. Интересно, что композитор специально изучил нюансы звукозаписи и особенности синтеза музыки и кино в Голливуде. По возвращении в Советский Союз закипела совместная работа с Эйзенштейном. Режиссёр вспоминал, как показывал Прокофьеву отснятый эпизод, предоставляя ему самому решать, какой должна быть музыка к нему, либо Прокофьев заранее писал тот или иной музыкальный фрагмент, а Эйзенштейн строил визуальный ряд, основываясь на прослушанном. А иногда режиссёр рассказывал Прокофьеву о каком-то эпизоде, иллюстрируя его карандашными набросками сцен, а потом снимал, исходя из готовой партитуры. Безграничное доверие двух художников друг ко другу: прославленный режиссёр «оказался очень тонким музыкантом», Эйзенштейна же поражала способность Прокофьева мгновенно заражаться зрительным впечатлением и передавать в музыке сущность художественного образа, запечатлённого на пленке. Музыкальные этюды к картине Прокофьев объединил в кантату «Александр Невский», состоящую из семи частей, соответствующих основным темам фильма.

Арво Пярт. Te Deum

Исполнители: Камерный хор Эстонской филармонии, Таллинский камерный оркестр, дирижёр Тыну Кальюсте

Знаменитый эстонский и давно уже мировой композитор проделал большой и сложный путь от музыкального авангардизма до религиозной сосредоточенности на высшей гармонии. Его музыкальный стиль давно обрел определение «религиозный минимализм». Арво Пярт — православный христианин, много лет назад эмигрировал из Советского Союза в Европу, живёт в Германии, пишет музыку и ведет отшельнический образ жизни. Известен факт, что личное общение с архимандритом Софронием (Сахаровым) чрезвычайно повлияло на мировоззрение композитора.

Впрочем, аскетика не мешает популярности автора, его сочинения исполняют во всём мире. Его музыка проста и одновременно бесконечно сложна. Пярта часто спрашивают, почему так много пауз в его композициях. На что он отвечает: «За паузой стоит вечность. Нам надо иметь паузу. Это тот хлеб насущный, который нам нужен, чтобы остановиться, чтобы размышлять, чтобы оценить наше слово сказанное... Пауза — это концентрация всех сил... в идеальном смысле пауза — это ядро мудрости». Экзистенциализм в музыке — так, пожалуй, можно описать музыку Пярта.

Вниманию читателей «Отрок» предлагает композицию «Te Deum» — песнопение «Тебе Бога хвалим». «Новая простота», «сакральный минимализм», послушайте, возможно, и ваше сердце отзовется.

Вольфганг Амадей Моцарт. Опера «Волшебная флейта»

Исполнители: Симфонический оркестр Шведского радио, дирижер Эрик Эриксон, режиссёр Ингмар Бергман

Последняя и самая загадочная опера Моцарта была написана под впечатлением сказок и народных феерий, переполненных фантастическими чудесами. В либретто фигурируют мудрец Зарастро, появляющийся в колеснице, запряжённой львами, мстительная Царица Ночи, феи, волшебные мальчики и дикари, масонские испытания в египетской пирамиде и таинственные превращения. Однако в этот наивный сюжет Моцарт вложил серьёзную морально-философскую идею, свои самые глубокие, заветные мысли. Даже Гёте, выражая свое восхищение сочинением композитора, сравнил оперу с «Фаустом».

Вовсе не обязательно быть поклонником и знатоком оперы — стихия фантастического зрелища с изумительными мелодиями захватит и неподготовленного зрителя. Вниманию читателей «Отрок» предлагает экранизацию «Волшебной флейты» шведского режиссёра Ингмара Бергмана. Театр для кинорежиссёра был страстью с детских лет, так что в этой постановке он погружает зрителя в атмосферу театра XVIII века, с его механизмами смены декораций, наивностью и условностью. Это, скорее, восхищённый взгляд ребенка и историческое путешествие в моцартовскую эпоху.