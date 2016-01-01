— Я не мог жить по-другому.

Этот человек в твою жизнь не входит, а врывается. Ещё вчера ты ничего о нём не знал, сегодня его иконка уже стоит на твоей книжной полке, а дальше... Он будто тихонько идёт с тобой по жизни, помогая и поддерживая, когда кажется, будто земля расступается под ногами.

Какой он — святой человек? Его жизнеописание не обойдётся, конечно же, без сверхъестественных подвигов, необычайной молитвы, строжайшего поста, многочисленных исцелений, чудес и откровений. Да, наверняка всё так и было: ум соглашается, но сердце воспринимает прочитанное больше как сказку. Как то, что было когда-то и где-то с кем-то очень благочестивым и смелым. Но таких людей уже нет и не будет, ибо «оскуде преподобный». Не те времена.

И будто специально для того, чтобы разбудить от оцепенения, вдруг эта книга о «новом святом». Нашем современнике, который служил в армии, застал переворот 1990-х и запросто мог быть дедушкой кому-то из нас. Живое житие живого святого. История с прямыми намёками на то, что святость — возможна. Возможна!

***

Из книги «Юродивый Гавриил (Ургебадзе). Преподобноисповедник» архимандрита Кириона (Ониани), духовного чада «главного героя», узнаём, что старец Гавриил (Годерзи Васильевич Ургебадзе) родился в Тбилиси 26 августа 1929 года. Его отца убили при странных обстоятельствах, когда мальчику было 2 года, поэтому все называли его «Васико» — в знак уважения к отцу. Мать осталась одна с маленькими детьми на руках.

Случайно, от двух рассерженных соседей, Васико узнал о Христе. Во время ссоры один сказал другому: «Ну и измучил ты меня, как Христа на распятии!». Мальчик услышал и с тех пор начал свои неутомимые поиски — Кто же Он, Этот Распятый, устремившись к Нему всей своей жизнью.

Ещё ребёнком он побывал в нескольких монастырях, попал к двум удивительным подвижникам, которые духовно подготовили его к очень непростой жизни. Обратил к вере приютившую его маститую гадалку. Видел беса, принимал поручение на уборку храма от великомученика Георгия. И это было только начало. С принятием монашеского пострига и сана священника «простой» грузинский парень последовал крестным путём с ещё более удивительной силой.

Для Грузии старец Гавриил — как для Греции старец Паисий Святогорец. Он стяжал дары прозорливости и чудотворений, ещё при жизни его почитание в народе было огромным. 24 декабря 2012 года его прославили в лике святых как преподобного. И произошло это в невероятно короткий срок — спустя семнадцать лет после кончины. 22 февраля 2014 года были обретены мощи преподобного Гавриила, которые оказались нетленными и были положены в Преображенской церкви монастыря Самтавро в грузинском городе Мцхета. 25 декабря 2014 года имя преподобного Гавриила Самтаврийского внесли в месяцеслов Русской Православной Церкви с установлением дня памяти 2 ноября — как и в Грузинской Православной Церкви.

***

Избранные отрывки из книги, возможно, не самые ключевые. Но они приоткрывают личность старца для тех, кто по каким-либо причинам ещё с ним не знаком.

Подросток

То ли из смирения, то ли из-за борьбы с недобрыми помыслами, вызванными уважением к нему, он иногда совершал странные вещи. Увидев поблизости скопление мусора, подходил и садился прямо туда, говоря при этом громко:

— Не забудь, Васико, что ты — этот мусор, и не очень-то кичись.

Послушник

О своём строгом старце отец Гавриил вспоминал: «Прошло время. И хоть я любил отца Георгия, любил даже сильнее, чем самого себя, но только когда настали тяжёлые времена — я попал в тюрьму и в сумасшедший дом, в те адские темницы, — тогда в полной мере увидел и оценил мудрые труды и большую любовь ко мне отца Георгия. За такую любовь отплатить невозможно, ближний мой, отплатить за это можно только вечной благодарностью».

***

Из письма отца Гавриила к Его Святейшеству Католикосу-Патриарху всея Грузии Ефрему II: «Прошу прощения, мне очень трудно не иметь больше духовного отца. Куда мне идти, кому доверить мою исповедь, если не Вам? Не отказывайте мне. Когда велите, я приеду. Наставьте, как часто служить литургию и всё прочее. Я сейчас лодка, брошенная в море без вёсел, мне нужен духовный наставник, как дому — фундамент». Эти слова были написаны им после кончины его старца Георгия.

Юный провидец

...Марго оказалась известной в Тбилиси гадалкой. Это не понравилось Васико, но после непродолжительного раздумья он рассудил:

— Мне стало не по себе, но я не мог не оценить её доброты, тут надо было проявить терпение.

...Шло время, и меня беспокоило то, что такой добрый человек находится в заблуждении. Однажды у Марго была высокая температура, она лежала в постели и нервничала, мол, завтра придут люди, что с ними делать. Когда я узнал об этом, сказал: «Не бойся, завтра я приму людей».

На другой день я разложил на столе у Марго иконы и попросил содействия у Господа... От Бога мой разум сделался таким, что мне открывалась жизнь людей, и я обращался к ним прямо по именам... Я внушал им идти к священнику на исповедь.

Увидев такое, люди были удивлены и говорили: «Никогда ничего подобного мы не слышали и не видели»...

После этого случая и разговоров юного беспризорника о Христе добрая гадалка оставила свой промысел, нашла духовника и стала ходить в церковь.

Священник

Когда его рукоположили в священники, народ, как это принято среди верующих, уважал его и оказывал всяческое почтение. А Гавриил, приходя домой, входил в свою церковь-келью и душераздирающе плакал.

Однажды дверь была открыта, его сестра услышала плач, вошла и обеспокоено спросила:

— Васико, брат, почему ты так плачешь, у тебя что-нибудь не так?

— Сестра, Христос родился в хлеву, а меня народ уважает и целует руки.

Заключённый

1 мая 1965 года перед демонстрацией иеромонах Гавриил сжёг 12-метровый портрет Ленина, вывешенный на здании Верховного Совета Грузинской ССР, и стал проповедовать собравшимся людям Христа. Его сильно избили. Он предсказал: «Сами же будете потом сносить памятники Ленину». Его посадили в изолятор КГБ Грузии. На допросе отец Гавриил сказал: «Я это сделал потому, что нельзя боготворить человека. Там, на месте портрета Ленина, должно висеть распятие Христа. Зачем вы пишете: „Слава Ленину“, когда слава не нужна человеку. Надо писать: „Слава Господу Иисусу Христу“».

В августе 1965 года отца Гавриила перевели в психиатрическую больницу на обследование. Здесь он находился, пока не был признан сумасшедшим...

***

В камере, по тюремным и арестантским правилам, был свой уборщик из числа заключённых, но отец Гаврил не удовлетворялся этим:

— Я сказал себе: как же так, ты, монах, будешь сидеть и смотреть, а другие будут работать.

На следующее утро отец Гавриил сам взял бак с нечистотами.

***

...Вся тюрьма говорила о Гаврииле. Люди, возвращавшиеся со свидания, рассказывали: «В тюрьме сидит какой-то удивительный отец, и вся тюрьма смотрит на него».

«Воры» признавались:

— У нас в тюрьме такой человек сидит, что и выходить из тюрьмы не хочется.

***

Однажды к отцу Гавриилу пришло некое высокопоставленное духовное лицо с мирянами. Они начали настаивать, чтобы он рассказал о сожжении портрета вождя и о своём пребывании в тюрьме. Отец Гавриил несколько раз перевёл разговор на другую тему, но когда они не отстали, рассказал самую малость так, будто с ним приключился забавный курьёз. Слушатели весело слушали.

Когда гости ушли, отец Гавриил некоторое время сидел молча, а потом сказал:

— Трудно рассказать, какие ужасы там творились. Если бы не Божия помощь, никто бы не выдержал этого.

Психбольной

Два месяца держали его в так называемой палате «реактивных больных». С наступлением третьего месяца составили более коварный план: закрыли в маленькой комнате с одним пациентом.

В комнате были две кровати, маленький стол, унитаз и кран. Прогулки и свидания запретили. Еду давали через маленькое окошко в двери.

Отец Гавриил так рассказывал об этом:

— Господь вразумил меня, и я сразу понял, в чём дело: они решили меня с ума свести. Потому что когда целыми днями смотришь на одного человека, тебе поневоле передадутся его поведение и характер. Поэтому, чтобы не смотреть, я всегда сидел к нему спиной и, опустив голову, читал Иисусову молитву. Иногда тот подскакивал ко мне и начинал бить или отнимал еду. Я не оказывал никакого сопротивления, только прикрывал лицо и защищался, повернувшись спиной.

Бездомный

Преследуемый режимом и службой безопасности, чем были запуганы члены его семьи, он взвалил на себя жестокий подвиг юродства. В результате власти отстали не только от него, но и от его родных.

Это были жесточайшие годы в его жизни — борьба против собственных духовных и плотских страстей, служение ради того, чтобы путём очищения неразлучно обрести единственно желанного для него Христа.

***

«Я годы прожил, ближний мой, на кладбищах и не помню ни одного случая неподобающего обращения со мною, там я видел великую доброту и любовь».

***

«Во время жизни на кладбищах Господь избавил меня от страха, ближний мой, и удостоверил в том, что человеку перед Богом нечего бояться, разве только греха».

***

По субботам и воскресеньям он присутствовал на молитвах и литургиях и причащался вместе с мирянами. В это время отец Гавриил стоял на богослужении в полном монашеском одеянии, а после молитвы, опять нищенски одетый, ходил по улицам Тбилиси.

Юродивый

Ему пришлось взамен уединения быть среди людей и взвалить на себя шум и суету сего мира; взамен безмолвствия — громко проповедовать на улицах; ему, скромному и застенчивому человеку, — дерзко и под видом придурковатого человека развязно поступать и разглагольствовать на рынках.

***

Иногда он ставил на плечо кувшин с выбитым дном, шёл по улице и во всеуслышание громко говорил:

— Поймите, люди, человек без любви похож вот на этот кувшин с выбитым дном. Что не вливай в него, ничего в нём не останется и исчезнет бесследно.

***

Отец Гавриил до прихода в Самтавро в течение многих лет часто ходил на мусорные свалки и собирал выброшенные иконы и церковную утварь. Проявление неуважения к святыням в таком виде, к сожалению, в то время случалось часто, так как власти по-прежнему варварски разрушали храмы, и люди по причине неверия и страха выбрасывали в мусор все имеющиеся у них церковные святыни. Все, кто эти годы ходил на свалку, знали отца Гавриила. Это были свинопасы и животноводы, которые собирали для скота выброшенный хлеб, что в то время было обычным делом.

Наряду с поиском икон отец Гавриил мешками собирал хлеб, так как он договорился с этими людьми: если они найдут икону или какой-нибудь церковный предмет, чтобы не проходили мимо и сохранили их у себя, а потом, когда опять встретятся, отец Гавриил выкупит найденные ими иконы или церковные предметы деньгами или хлебом.

Так добыл он и собрал много драгоценных и простых икон. Эти иконы он тщательно чистил и восстанавливал.

***

Несмотря на то что отец Гавриил скрывал свою натуру и смирялся, из-за его удивительной благодатности — любви, смирения, доброты, мудрости, пророчества, прозрения — многие духовные и светские лица проникались к нему уважением и благоговением. Они видели человека, который казался «глупцом», но в то же время видел людские помышления, тайные дела, прошлое, настоящее и будущее как людей, так и явлений.

Сын

Однажды к отцу Гавриилу в келью монастыря Самтавро пришли повидаться его старая мать с сёстрами. То был последний год жизни отца Гавриила, и он, тяжелобольной, лежал в постели.

После расспросов и короткого разговора мать заплакала и сказала:

— Что ты видел в этой жизни, Гавриил, кроме страданий и мучений? Даже детства у тебя не было. Разве нельзя было послушать и поберечь себя, ведь и ты человек!

Увидев слёзы на глазах матери, отец Гавриил очень огорчился. Огорчился, с одной стороны, потому, что его родная мать опять не понимает его... и, с другой стороны, это была мать, сопричастная тяжёлой жизни сына.

. ..Отец Гавриил немного помолчал, а потом мягко изрёк:

— Я не мог жить по-другому.

Впоследствии мама старца также приняла монашеский постриг.

Старец

Он беседовал спокойным и звучным голосом. Его слово имело необычайную силу, было понятным для всех и проникновенным.

Его проповеди часто начинались с самоуничижения:

— Я великий грешник и великий немощный. И если увидите человека согрешающим даже в смертный час, не судите. Осуждение и осмеяние — великие язвы для души.

***

Отец Гавриил говорил:

— Человек — прекрасное создание, и если ты не видишь в нём добро или зёрнышки добра, которые надо взрастить, боюсь, что ты совсем ослеп.

***

Люди, которые при жизни отца Гавриила глядели на него с неверием или подозрением, сегодня просят прощения у него и раскаиваются в ошибках, совершённых ими словом или делом.

Отец смирения, добра и любви — так можно сказать о нём коротко.