Я не плачу

Просто бревно в глаз попало

Во времена, когда мой рост позволял мне пешие прогулки под стол, мы всей семьёй читали Евангелие. Как-то после фразы И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоём глазе не чувствуешь? (Мф. 7, 3) я уже не могла слушать дальше продолжение главы, а лишь размышляла о бревне: как такая громадина в глаз способна уместиться?

Когда чуть ростом подросла, наконец поняла. А ещё оказалось, что бревно это очень способствует злости на чужой крохотный сучок...

У вас бывало так, что бегаешь по квартире как молния, собираешься, опаздываешь и на повороте из комнаты в коридор чувствуешь невыносимую резкую боль в мизинце на правой ноге? К горлу подступает ком обиды, потому что этот коварный шкаф снова тебя поймал! Он постоянно так делает, когда меньше всего ожидаешь.

В злобе и жалости к себе поворачиваешься к этому деревянному мерзавцу и наносишь ответный удар рукой. Но что-то снова идёт не так: теперь помимо мизинца на ноге у тебя болит ещё и рука. Со злостью на весь мир и слезами на глазах выбегаешь из дома.

Бесчувственный шкаф вновь одержал победу. Невольно представляешь, что он стоит сейчас среди своих мебельных друзей и хвалится им, КАК он тебя сегодня:

— А потом она такая: «ааай!» — и хватается за мизинец на ноге. А я делаю вид, что ни при чём, сам же с трудом сдерживаю смех. Ну вы видели? Видели??? — Тумбочки и табуретки влюблённо смотрят на своего героя. А ближайшие шкафы кидают завистливые взгляды: ему просто везёт, что он у выхода из комнаты стоит!

От этих мыслей на душе становится ещё паршивее. День, можно считать, провалился. А всё из-за злобного домашнего шкафа.

***

Не знаю, как у вас, а у меня такие схватки по утрам случались часто. Пока в один прекрасный момент, когда необъяснимая злость снова одолевала, я вдруг не сказала: «Стоп! Хватит! Может, дело всё же не в неодушевлённом предмете, который мирно стоит там, где его поставили, а в чём-то другом? Или в ком-то? Например, в тебе самой...».

От этой мысли что-то больно кольнуло под рёбрами. Как, это разве моя вина, что я постоянно бью свой ненаглядный маленький мизинчик о злобный громадный шкаф?! Тем более, этот монстр видит же, что я опаздываю, и именно в этот момент ловит... Да, но разве шкаф виноват, что я не умею рассчитывать время так, чтобы не вылетать из дома, дожёвывая яблоко в лифте, а выходить из квартиры спокойным уверенным шагом, имея в запасе хотя бы 10 минут?

Получается, это не шкаф бьёт меня своим коварным заточенным углом, а я сама бьюсь об него? Затем сама же его обвиняю, сама злюсь, сама замахиваюсь на него рукой, сама наполняюсь гневом и обидой, которые меня же и разъедают изнутри... Получается, сама, сама, сама.

Хорошо, и как с этим бороться? Может, для начала попробовать признавать, что шкаф не виноват, а всё дело во мне? Ну так, на всякий случай, вдруг поможет.

***

Следующее утро. Семь разрывающихся будильников под ухом — ещё не повод вставать. Может, у меня сны с музыкальным сопровождением... Ан нет, снова проспала.

Вскакиваю с постели — утренний марафон начался. Летаю из комнаты в комнату, и на зловещем повороте мизинец по традиции встречается со своим старым деревянным другом. Больно! Внутри поднимается буря негодования, но тут вспоминаю, что мои молниеносные перемещения по дому — не вина бездушной мебели, а следствие того, что кое-кто вчера засиделся в интернете до поздней ночи, а сегодня не услышал семь будильников.

Заставляю себя признать: сама виновата. Выдыхаю, становится легче. Мизинец не так уж и болит. Выбегаю из дома, уже забыв о пальце, а в мыслях вместо злости предвкушение нового дня, полного неожиданностей.

***

Эта ситуация со шкафом показала, как легко обвинить в своей душевной боли кого-то другого. Если чьё-то слово вдруг задевает, в душе сразу же волной поднимается злость, обида, которые застилают здравый смысл. Первая мысль: «Как он мог такое МНЕ сказать?!». Но, если подумать, дело ведь не в том, чтó было сказано, а в том, как я это поняла.

Очень часто люди даже не пытаются нас обидеть — мы сами воспринимаем всё в штыки. Сами придумываем дополнительный смысл фраз, додумываем, чтó человек имел в виду, и сами в это верим. Так намного удобнее — считать, что во всём виноват шкаф, который бьёт наш бедный мизинчик каждый раз, когда пробегаем мимо. А ведь он просто стоит, потому что он шкаф, и такая у него обязанность.

Но представим себе, что человек действительно хотел своим словом нас задеть. И что? Всё равно ведь это лишь крохотный сучок в его глазу, тогда как в моём — целое бревно. Наверное, люди, которые пытаются вытаскивать свои брёвна, не замечают и тем более не злятся на сучки в глазах других. Потому что знают, как тяжело это бывает — очищать себя от уже полюбившегося мусора.