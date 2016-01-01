Хочу лошадку! или в Америку...

Как любил говорить один священник, «сначала был Господь, а логика появилась позже». Нам вечно хочется, чтобы всё соответствовало нашим представлениям. Чтобы события следовали одно за другим, плавно и так, как мы себе это видим. Если вдруг что-то идёт по-другому, в душе сразу рождается буря протестов, а нам при этом ещё и предлагают благодарить Бога за всё! Но давайте представим, что каждое событие в нашей жизни — это маленькая точка в большом и пока невидимом для нас грандиозном рисунке...

«Господи, дай мне лошадь!»

У маленькой Лизы была мечта: больше всего на свете ей хотелось лошадь. Однажды кто-то сказал, что на Крещение открываются небеса и можно попросить Бога о чём-то одном, и это обязательно сбудется. Лиза стала рядом с мамой на молитву, перекрестилась и уже было хотела произнести свою просьбу о лошади, как вдруг мама сказала: «Господи, спаси нас!».

Лиза так и осталась стоять с открытым ртом, исполняясь недоумения и даже обиды. Ведь желание-то было одно, а мама озвучила своё за них двоих! (В глубине души Лиза понимала, что ей тоже нужно хотеть спастись, но это казалось чем-то очень далёким, а вот лошадь была непременно нужна, и желательно, побыстрее.) Что ж, придётся ждать до следующего года...

Много долгих детских лет Лиза мечтала о лошади. Её не сильно волновала практическая сторона вопроса. Например, где держать лошадь в двухкомнатной квартире на пятом этаже без лифта. Или где доставать для неё корм в нужном количестве каждый день и особенно зимой. В практических вопросах пятилетняя Лиза, скажу вам по секрету, была не сильна. Да она о них даже и не задумывалась, просто ей очень-очень нужна была лошадь.

Маленькая девочка искренне не понимала, как всемогущий Бог, Который, по идее, должен уметь всё, никак не подарит ей самую обычную лошадку. Можно даже и не с розовой гривой...

Тогда она впервые столкнулась с тем, что иногда у Бога немного другие планы на нашу жизнь, и их нужно уметь принимать с благодарностью.

«Господи, Ты меня не услышал?»

Когда Лиза чуть подросла, то каждое лето проводила в лагере, куда приезжали американцы. Они стали друзьями девочки и часто приглашали её к себе в гости. И, думаю, не сложно догадаться, какая следующая мечта появилась у Лизы. Правильно: она очень захотела полететь в Америку. В их городе действовала программа обмена, которая давала шанс обычным школьникам поехать в Штаты на год с полным покрытием всех расходов. Но Лизе было ещё слишком мало лет, и поэтому единственное, что оставалось, — ждать.

Время пролетело незаметно, Лиза перешла в девятый класс. Ей исполнилось четырнадцать, а значит, теперь она могла принимать участие в конкурсе. Предоставлялось только две попытки, хотя девочка была уверена, что у неё всё получится с первого раза. Ведь она так много об этом молилась, и столько людей её поддерживало!

Первый тур, второй. Ожидание звонка с приглашением на последний этап конкурса. Уже позвонили друзьям Лизы, другим участникам. А её телефон молчал.

Она не верила, что это возможно. Как? Столько лет мечтать, молиться, готовиться в конце концов. И такой результат? Как такое может быть, неужели Господь не услышал всех её молитв?!

Ей так и не позвонили. Это означало, что придётся ждать долгий год, чтобы ещё раз попытаться пройти первый тур заветной программы... Тогда Лиза и не догадывалась, что Господь приготовил для неё иной, невероятный путь, а этот момент — всего лишь точка, одна из составляющих недоступной пока что её пониманию грандиозной картины. Казалось, что, наоборот, точка расплылась на весь лист, заняв место всего остального.

«Господи, так мне и надо...»

Прошёл год. Лиза потихоньку начала смиряться. В её голове впервые промелькнула мысль о воле Божией. Девочка уже не так яро рвалась выигрывать программу, но в Америку ей всё же очень хотелось.

Перед первым туром они с мамой пошли в храм, помолились и попросили Господа управить всё по Его воле. На этот раз Лиза с Божией помощью прошла все три тура, и оставалось самое мучительное — ожидание результатов. Долгое ожидание длиною в полгода...

Как-то мама Лизы принесла домой объявление о конкурсе на грант, покрывающий все расходы за обучение в английской школе. Чтобы хоть как-то отвлечься от томительного ожидания, девочка решила поучаствовать. Она не верила, что выиграть такой грант вообще возможно, поэтому отнеслась к конкурсу несерьёзно. Даже не посмотрела, что это была за школа.

Два отборочных тура прошли как-то сами собой. Сначала портфолио работ, затем тесты по математике и английскому. Когда её пригласили на собеседование с директором, Лиза даже удивилась. И совершенно не переживала перед встречей с человеком, который, можно сказать, решал её дальнейшую судьбу. (Сейчас, оглядываясь на ту маленькую Лизу, вообще не понимаю, как Господь все её упрямства так долго терпел? При этом буквально силой заставлял идти вперёд...) Лишь выйдя после собеседования, Лиза осознала, какой шанс у неё только что был и как «успешно» она его почти упустила.

Результаты должны были объявить через неделю, и эти семь дней, казалось, тянулись бесконечно. Срок истёк, и ей не позвонили. Действительно, что можно было ожидать после такого безответственного отношения к уникальной возможности...

«Так мне и надо, я это заслужила, — подумала Лиза. — Но всё равно, спасибо Тебе, Господи!» Как только она это осознала, на душе стало намного легче. И в тот же момент в другой комнате у мамы раздался звонок. Послышался громкий взвизг. Лиза кинулась на звук и увидела на мамином лице восторг и ужас одновременно: ей только что сказали, что Лиза летит учиться в Англию на два года.

«Господи, Ты есть»

Но что же с Америкой? Две недели спустя у Лизы зазвонил мобильный. На дисплее высветился заветный номер. Она так мечтала об этом звонке уже более шести лет, даже почти уверена, что видела его во сне! Но сейчас не хотелось брать трубку. Удивительно, столько лет гореть идеей, стремиться к цели, и когда она почти достигнута, тебе это уже и не нужно. Потому что Господь дал что-то другое — совершенно грандиозное, намного большее, чем любая мечта, которую можно было себе представить. Ведь учёба в Англии открывала небывалые возможности и перспективы, и не оставалось никаких сомнений, какой выбор нужно сделать.

Следующий шаг: Лиза с мамой берут два билета в Киев на июнь, чтобы поехать открывать визу. Они планируют пробыть там максимум две недели. Но в день, когда поезд выехал по направлению к столице, в их родном городе начались боевые действия. За считанные минуты до начала чего-то страшного Господь бережно вывез их и спрятал подальше от ужасных событий.

С тех пор, когда кто-то пытается Лизе доказать, что Бога нет, забрасывая её аргументами, перед глазами всплывает главное подтверждение существования и активного действия Бога — её собственная жизнь.

«Господи, да будет воля Твоя»

Окончив школу, Лиза возвращается в Украину. Она этому очень рада, но в то же время испытывает недоумение: зачем нужно было отправлять её в Англию на два года, а затем возвращать обратно? (Думаю, вы уже поняли, что у Лизы проблемы с рациональным мышлением, потому что любой другой человек на её месте давно научился бы доверять Богу — после всего-то, что Он для неё сделал.)

В Киеве Лиза встречает прекрасных людей. Господь посылает ей интересную учёбу, любимый храм и многое другое. Она очень счастлива. Через год отправляется в Великобританию к друзьям на месяц и попадает в настоящий водоворот невероятных событий и встреч. Эта поездка стала лучшей в её жизни и расставила наконец всё по своим местам.

Ведь... Если бы год назад она осталась учиться в Англии в университете, то летом обязательно поехала бы в Украину, и этой поездки, так сильно повлиявшей на её жизнь, не случилось бы. Выбери она американскую программу вместо Англии, то не выехала бы в Киев перед самым началом боевых действий. А в столице Господь в корне изменил её жизнь. Именно там она осознанно пришла в Церковь, и это было самым главным, что с ней когда-либо случалось...

Только представьте, что каждое событие в нашей жизни — это маленькая точка. Иногда мы смотрим на неё и думаем: что она вообще здесь делает? Кто её сюда поставил и для чего? Если это сделал Бог, то почему Он выбрал именно это место и время? Где логика? Где связь? Нам кажется, что точка случайно попала на бумагу нашей жизни, и невозможно даже представить, как из этого может получиться что-то стоящее.

Лишь спустя время, когда маленьких точек наставлено вдоволь, Господь вдруг открывает, как всё это время смиренно связывал каждую из них невидимой нитью, не оставляя ни одну без внимания. И, мысленно перебегая от одной точки к другой, от одного события, которое когда-то казалось нелогичным, к другому, мы наконец-то видим, что пазл сложен, цепочка выстроена. Всё вело нас к какому-то большому, заготовленному Богом моменту. И если бы не было хотя бы одной этой точки-события, то не получилось бы и такой идеальной цепочки.

И ты понимаешь, как кроток Господь — что терпел нас всё это время, не слушал наших претензий, а, наоборот, терпеливо устраивал всё по Его воле. Тогда сами собой выступают слёзы сокрушения: оттого, как ничтожно мало у нас благодарности и доверия Богу, а Он, несмотря ни на что, всё оборачивает к лучшему.

Столько лет прошло с момента, когда Лиза стояла рядом с мамой в ночь на Крещение Господне. Тогда она не успела попросить Господа о своей заветной мечте — лошади, но как же теперь благодарна, что вместо этого мама попросила Бога о спасении. Лиза постарается запомнить, что если Господь не посылает лошадь (или Америку, или что угодно, что очень-очень хочется), значит, Ему виднее, что это ей будет не по силам. Но что Лиза теперь точно знает, так это то, что планы Бога намного интереснее любой её мечты.