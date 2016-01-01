Храбрый послушник

Сегодня эта история уже не леденит кровь, хотя когда-то стоила её герою многих мучительных мгновений. Действительно, порой с нами происходят непредсказуемые ситуации, нарушая мирное течение жизни и полностью выбивая из равновесия. Но даже и они могут принести пользу и сделать нас сильнее, если подойти к их решению творчески и с рассуждением.

Шёл 1993 год. Я жил в монастыре один: братии ещё никого не было; наш настоятель, отец Агапит, нёс тогда несколько послушаний в Киево-Печерской Лавре, а в Ионинский приезжал днём по хозяйственным делам или для совершения богослужений.

Как раз велась подготовка к обретению и перенесению мощей основателя нашей обители, старца Ионы Киевского, на место их первоначального упокоения — в склепе под полом Троицкого храма. В советское время склеп был закрыт деревянным настилом, который мы вскрыли и обнаружили ведущие вниз кирпичные ступени. От сырости и запустения во многих местах кирпич потрескался, а в самом склепе буквально выпадал из свода: всё это нужно было укрепить, оштукатурить, привести в порядок.

Склеп огородили простой металлической оградкой, и после установки мне предстояло её покрасить. Тогда-то всё и произошло...

Был вечер. На дворе — конец сентября, солнце садилось достаточно рано, и поскольку света не хватало, то к стоявшему неподалёку подсвечнику я прикрепил небольшую реставрационную лампу. Так при свете этой лампы, в лучах заходящего солнца сидел и спокойно работал — красил оградку чёрной краской.

Кругом ни души: тишина, покой. А нужно сказать, что в то время ботанический сад представлял собой одно из самых глухих и пустынных мест Киева. На дворе «лихие девяностые», горожане заняты выживанием, им вовсе не до красот природы, поэтому ботсад тогда переживал не лучший свой период. Посетители приходили только весной «на сирень», а в остальное время здесь становилось малолюдно и довольно уныло. Кстати, самым глухим местом, как ни странно, была именно территория нашего храма. (Кто в те годы ходил в Ионинский, скорее всего, помнят это. Например, что асфальт на дороге к монастырю весь потрескался, и из огромных трещин росла трава чуть ли не по пояс.)

И вот в совершенно пустом храме вдруг происходит нечто невероятное: ни с того ни с сего за моей спиной с грохотом падает на пол большой церковный подсвечник...

Это было полностью необъяснимо! Наверняка все представляют себе, как подсвечник выглядит. Это массивная металлическая конструкция, достаточно устойчивая, вывести из равновесия которую и, тем более, уронить — очень сложно. Думаю, никто не видел падающих подсвечников, хотя, бывает, их и толкают, задевают, но при этом они никогда не падают.

В храме, напомню, я находился один. Подсвечник стоял от меня метрах в трёх, вес закреплённой на нём реставрационной лампы — максимум полкило. Провод от лампы лежал на полу далеко от меня, задеть его я никак не мог. То есть огромный тяжёлый подсвечник сам по себе просто рухнул на пол.

Я похолодел, сунул кисточку в банку с краской и пулей вылетел из храма. Жил я тогда в башне с часами на последнем этаже — там, где часовой механизм. Помню, взлетел к себе наверх и, вероятно, от сильного нервного потрясения не нашёл на тот момент ничего лучше, как укрыться одеялом с головой и тут же уснуть.

С тех пор я стал бояться заходить в храм в тёмное время суток. Днём — пожалуйста, без вопросов. Но как только стемнеет, душу охватывал леденящий ужас. Причём рационально этот страх нельзя было объяснить: не дракон же из-за угла на меня выпрыгнул, не смерть же с косой показалась. Просто упал подсвечник — ну и что, чего бояться? Умом я всё понимал, а преодолеть страх никак не получалось.

Отца-наместника беспокоить своими рассказами было неудобно (хотя, конечно, стоило, ведь помыслы, в том числе и малодушия и страха, исчезают при их откровении). И я стал размышлять: ты взрослый человек, двадцать один год — как-никак, должен знать, что Господь просвещение мое и спаситель мой, кого убоюся? (Пс. 26, 1). Если ты с Господом, то бояться нечего, иди и не паникуй...

Я начал догадываться, что это и есть то самое дьявольское страхование, о котором пишут святые отцы: когда враг внушает человеку ужас, пытаясь таким образом помешать ему делать какие-то богоугодные вещи. Стал читать у святых отцов, что делать в таких случаях. И где-то вычитал, что нужно специально ходить с молитвой в те места, где одолевает страх. Так и поступил.

Дождался вечера, когда посильнее стемнеет, собрал волю в кулак, подошёл к храму и открыл дверь. Иду, в темноте читаю Иисусову молитву, «Отче наш». Так обошёл всю церковь... И действительно, после этого мои страхи полностью исчезли. С тех пор ни малейшей боязни темноты я больше не испытывал.

Вот такой был опыт. Нельзя сказать, что он стоил мне каких-то сверхусилий, но зато на всю жизнь научил, во-первых, тому, что к бесовским пугалкам нельзя относиться серьёзно. Всегда нужно помнить, что по сравнению с Господом дьявол немощен и слаб, и с Богом нам бояться совершенно нечего. Во-вторых, необходимо понимать, что даже когда враг на какое-то время и победил нас, внушил ужас или заставил служить страстям, всё поправимо. Потому что если человек с Господом и хочет бороться, то обязательно победит.

Ну и в любых ситуациях важны инструкции — опыт святых отцов, которые пережили подобное за много столетий до нас и в формах более сложных, зачастую даже трагических и опасных, но всё равно вышли победителями, поэтому их бесценными советами обязательно нужно пользоваться.