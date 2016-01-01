"Христос посреди нас", "Перед восходом солнца" и другие

Архимандрит Андрей (Конанос). Христос посреди нас. О святости повседневной жизни

Представляем новинку от популярного православного автора архимандрита Андрея (Конаноса).

Эта его книга — о любви. О любви к Богу, к жизни и к ближнему. Многие убеждены, что православие — это безрадостная религия, состоящая из одних сплошных ограничений. Но в какого Бога верит каждый из нас? Радостного или подавляющего, в дарующего свободу или карающего? «Бог не может причинять зла, мстить и наказывать, потому что Он — любовь», — говорит в своей новой книге отец Андрей.

«Авва Дорофей советовал в таких случаях — когда не знаешь, как правильно поступить, — спросить у ребёнка, а тому, возможно, подскажет Сам Господь. Так вот, я спросил у мальчика: “Как думаешь, нужно становиться на колени или нет? Как правильно?” А мальчик ответил: “Отче, но ведь на литургии Христос посреди нас! Он приходит к нам и касается нашего сердца, и неважно, стоим мы при этом на коленях или нет. Христос всё равно с нами”». Да, эта книга о том, что Христос с нами в каждый момент нашей жизни, поэтому важно и нужно не бояться радоваться.

Издание станет отличным подарком как человеку, давно уже живущему церковной жизнью, так и тому, кто только начинает свой путь к вере и поиск смысла жизни.

Батюшки святы. Духовники и старцы Киево-Печерской лавры XIX–XXI веков

Без малого тысячу лет множество духоносных старцев спасались в Киево-Печерской лавре и помогали спасаться народу Божиему. Необыкновенные истории их жизни — это живая летопись обители в лицах и событиях. Старшее поколение прихожан лавры ещё застало благодатных батюшек, подвизавшихся здесь до закрытия монастыря в советские годы, но большинство из нынешних христиан уже не встречало старцев в своей жизни.

В книге собраны свидетельства о чудотворениях печерских отцов, аналогичные которым встречаются лишь в древних патериках и житиях великих святых. Крайнее изумление охватывает, когда осознаёшь, что подобное могло совершаться не сотни и тысячи лет назад, а в наше время. Воистину эти старцы такие же чудотворцы, прещедро наделённые дарами прозорливости, исцеления и рассуждения, как и их прославленные предшественники.

Разумеется, чтимых духовников в лавре было больше, чем упоминается в книге. Здесь рассказано лишь о тех из них, о ком сохранились записи прежних лет и удалось собрать сведения в наши дни.

Диакон Димитрий Николаев

Михаил Зощенко. Перед восходом солнца

Когда в жизни «всё плохо», но ты не собираешься с этим мириться. Когда есть все шансы угодить в категорию «потерянного поколения», но такая перспектива совсем не входит в твои планы. Когда ты великий и признанный, но жертвуешь этим, лишь бы жить по-настоящему, а не прозябать мрачной унылой тенью, которая сама себе в тягость…

Всё это — про гениального Зощенко. Мы зачитывались его уморительными диалогами, восхищались искромётным слогом и смотрели замечательные фильмы, снятые по его рассказам. Но он сам практически не жил — существовал. Не мог создать семью, испытывал отвращение к еде, отторгал дружбу и любые человеческие отношения.

Глубокий неосознанный невроз разъедал его душу изнутри, и Зощенко отказался этому подчиниться. Двадцать (!) лет он исследовал свою болезнь, перелопачивая всю возможную литературу, что выходила по этой теме в начале ХХ века. И однажды, в эвакуации, сидя за голым столом и попивая холодный чай из гранёного стакана, написал эту книгу.

За неё в СССР его лишили всего: званий, почёта, возможности печататься. Заставляли публично отречься от неё и извиниться. Но нет, не отступил. Потому что обрёл полноценную жизнь — без славы, но с глубоким смыслом. Свой путь исцеления он посчитал необходимым передать другим людям. Уверены, эта книга способна помочь и сейчас тем, кто испытывает зощенковское состояние «Я: несчастен — и не знаю почему».

Валентин Катаев. Алмазный мой венец. Трава забвенья

«— Видите, Маяковский, к сожалению, фазанов не осталось, — огорчённо произнёс Евреинов, разводя руками. — Ничего не поделаешь. Придётся вам сегодня остаться без ужина.

Представьте себе, Катаич, я чуть не заплакал от огорчения…»

Если вам хочется тайн, невероятного путешествия во времени, прогулок по осенней Одессе с Буниным, а по весенней Москве с Маяковским. Если хочется поболтать по душам с Есениным, узнать, как задумали Ильф и Петров своего Остапа Бендера и кто стал его прототипом. Если читали «Трёх толстяков» и хотите разобраться, почему девушка по фамилии Суок бросила молодого Юрия Олешу, а он взял и назвал в её честь главную героиню своего самого известного романа. То вам к нему, к Катаичу!

Как он пишет. Как воспроизводит диалоги. Как передаёт атмосферу — до пауз в словах, жестов, взглядов и колких замечаний своих собеседников. Абсолютно всё у него неподражаемо.

Автобиографические повести Валентина Катаева — это как трилогия «Властелин колец», только невыдуманная. Книг несколько: «Трава забвенья», «Алмазный мой венец», «Разбитая жизнь, или Волшебный рог Оберона» — и «Отрок» рекомендует прочесть их все.

Юлия Коминко