Книжная полка

Митрополит Антоний Сурожский. Жизнь и вечность

Темы смерти и страдания — трудные и болезненные, но это то, с чем в жизни неизбежно приходится сталкиваться. И, несмотря на определённую табуированность, люди, как показывает опыт, хотят об этом говорить и слушать.

Книга «Жизнь и вечность. 15 бесед о смерти и страдании» — это отрывки из лекций, радиопередач и встреч митрополита Антония Сурожского. В ней собраны воспоминания владыки о множестве ярких случаев из его собственной жизни, когда он, как врач и священник, видел смерть, его рассуждения о страхе смерти, о страданиях детей, о Суде Божием и о многом другом.

По мере прочтения постепенно меняется наше отношение к смерти как «к худшему, что может с нами случиться». В словах митрополита Антония много света, утешения, надежды и любви.

По большому счёту, эта книга — для всех. Вопрос лишь в том, готов ли человек читать и думать на эту тему.

Протоиерей Константин Пархоменко. О чудесах в Библии и в нашей жизни

«Когда я пришёл к вере, меня, советского думающего юношу с материалистическим складом ума, очень смущали чудеса, о которых я читал в Священном Писании», — пишет в предисловии автор. И действительно, о чудесах написано много, но обсуждать это как-то не принято, можно ведь и услышать: «Ах ты, маловер!» — в ответ на своё сомнение.

Как объяснить, что Бог вторгается в Им же созданный мир, нарушая земные законы? Почему в одном случае чудо происходит, а в другом нет? В своей книге священник Константин Пархоменко делится выводами, к которым пришёл, размышляя над этими и другими вопросами. Он пытается разобраться с «механизмом» чуда, пристально рассматривает чудеса, описанные в Священном Писании, и приводит иллюстрации того, как Господь действует сегодня, — на примере своих прихожан и собственной жизни.

Много лет отец Константин записывает свидетельства людей, переживших самое настоящее чудо, превосходящее все законы физического мира. «У меня скопился внушительный архив поразительных примеров действия Божия, которые сложно объяснить естественными причинами», — пишет автор. Некоторыми из них он и делится в этой книге.

Старец Ефрем Катунакский

Книга содержит жизнеописание, духовные наставления и письма одного из самых почитаемых духовников, нашего современника иеросхимонаха Ефрема Катунакского, в течение 65 лет подвизавшегося на Святой Горе Афон. Жизнеописание составлено его послушниками, духовными чадами, которых он привёл к монашеству.

Своим личным жизненным опытом старец Ефрем явил будущим поколениям основу основ правильного монашеского устроения — послушание. Поэтому не случайно, что именно он, столько лет подвизавшийся в послушании, так много укреплял и поддерживал в 1980-е годы молодые братства, которые возрождали общежительный устав святогорских монастырей.

Но не только о послушании идёт речь на страницах издания. Перед нами раскрывается жизнь афонских монахов во всей её полноте, без прикрас и преувеличений: быт келлиотов, их характеры, подвиги и ежедневный труд совершенствования души.

Священник Александр Дьяченко. Время не ждёт

Новая книга священника Александра Дьяченко — сборник интереснейших рассказов. В своих историях автор обращается к вечным темам: греховности и покаянию, жестокости и милосердию, стяжанию и нестяжанию, благодарности и равнодушию.

Раскрывая очередную историю прозрения или падения, с чуткостью и глубиной опытного любящего духовного пастыря он показывает читателю, как действует Господь в устроении людских судеб. При этом в его историях нет ни нравоучения, ни осуждения. Лишь печаль и сокрушение о неразумности нашей и глухоте.

В рассказах отца Александра настойчиво звучит побуждение к выбору и духовной бодрости. «Решайся следовать за Христом, нести свой крест — время не ждёт!» — словно говорит священник, обращаясь ко всем нам. Как собеседник опытный и тактичный, батюшка предлагает читателю поразмышлять над историями и самому сделать выводы. Свои главные слова он приберегает напоследок, чтобы они прозвучали в тот момент, когда мы готовы их услышать.