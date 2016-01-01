Книжная полка № 1 (79)

Схиархимандрит Гавриил (Бунге). Господи, научи нас молиться

Для многих современных христиан молиться означает участвовать в богослужении. Однако для библейского человека и отцов Церкви было естественным не только участие в общей молитве, но и регулярное погружение в молитву личную. Многие дошедшие до нас молитвенные традиции и ставшие уже привычными мелочи, будь то место и время молитвы, или поза нашего тела, или коленопреклонения и поклоны, или крестное знамение, или простирание рук и возведение глаз к небу, — не анахронизмы, не просто символы, а важные составляющие духовного делания.

В своей книге схиархимандрит Гавриил (Бунге) на основе глубокого личного опыта молитвы и серьёзных знаний святоотеческих трудов открывает нам доступ к сокровищам Предания.

Уроженец Кёльна, Габриэль Бунге вступил в орден монахов-бенедиктинцев в возрасте двадцати двух лет. Он прожил в монастыре Шеветонь в Бельгии восемнадцать лет, а затем по благословению духовника основал скит в удалённом от дорог месте Швейцарских Альп и живёт там отшельником уже более тридцати лет. В 1961 году, когда ему был двадцать один год, он познакомился с греческим православием. В 2010 году он принял православие, а через год был пострижен в великую схиму. Сегодня Гавриил (Бунге) — известный патролог и богослов, автор целого ряда книг, переведённых на многие европейские языки. Его богословские труды посвящены творениям древних отцов Восточной Церкви. Отец Гавриил всегда видел в восточном христианстве подлинную жизнь и последовательно двигался к ней. Он принял Православие со словами: «Я хочу умереть в общении с Истиной».

Алексей Арцыбушев. Милосердия двери

Алексей Петрович Арцыбушев родился в селе Дивеево, возле Дивеевской обители, рядом с которой прошло его детство. В 1946 году Арцыбушев был арестован по «церковному делу непоминающих» и за восемь месяцев следствия на Лубянке прошёл все круги ада, которые он и описал в своих воспоминаниях. За участие в «антисоветском церковном подполье» был приговорён к шести годам исправительно-трудовых лагерей с последующей вечной ссылкой за полярный круг. После реабилитации в 1956 году стал членом Союза художников СССР.

Проза Алексея Петровича Арцыбушева — живое свидетельство очевидца, прошедшего через ужасы лагерей, но не утратившего веру в Божие милосердие и в милосердие людей. Автор — удивительный человек: искренний и талантливый, честный перед собой и читателем.

Это книга о мужестве и способности выживать, но оставаться человеком. Это эмоциональная, безжалостная к себе исповедь. Воспоминания узника ГУЛАГа — это и философия, и приключения очевидца с довольно точными психологическими портретами.

Читателям наверняка будет интересен автор-христианин с темпераментом Моисея Мурина, со взлётами и падениями, прошедший через разные испытания и до глубокой старости сохранивший свой несгибаемый характер и буйный нрав. Автор, как правило, не оправдывает и не осуждает, не даёт оценок, но оставляет за читателем право потрудиться и понять всю сложность человеческих проявлений.

Священник Андрей Лоргус. Влюблённость, любовь, зависимость

Спросите любого: что есть противоположность любви? Наверняка большинство ответит: ненависть. Но так лишь на первый взгляд. Любовь и ненависть — две стороны одной медали, которые проявляются под влиянием обстоятельств. На самом деле противоположность любви — равнодушие.

Но у любви есть искажение — зависимость. Зависимость и равнодушие — вот две крайности. Как маятник, когда я или «сливаюсь», или не хочу тебя видеть. А ведь в настоящей любви мы стоим рядом, а не сливаемся. Когда в основе отношений двух людей лежит не любовь как союз, а зависимость, то чаще всего они несчастливы в браке, сколько бы лет ему ни было.

Любовь даётся человеку по-разному. Сначала детская, симбиотическая, позже чувственная, эгоцентрическая. А если человек идёт дальше этим тернистым путём, то он открывает и любовь личностную. Но выше всех — любовь духа! И все эти этапы есть пути любви.

Тому, кто ищет и страждет, любовь открывается постепенно, сначала как чувственная, затем как душевная, позже как личностная и только потом — духовная. Нельзя полюбить ни ближнего, ни самого Бога, перелетая через «дольнее». Нужно пройти все пути и совершить все свои открытия!

Зоя и Николай Пестовы. От Савла к Павлу. Обретение Бога и любви

Эта книга для всех, кто хочет узнать о жизни прошлого века «из первых уст».

Николай Евграфович Пестов — богослов, историк Православной Церкви, доктор химических наук, профессор. Зоя Вениаминовна, его супруга, до революции начала свой христианский путь в Русском студенческом христианском движении, близко знала Алексия и Сергия Мечёвых. В 1920–30-х годах вместе со своим мужем переживала обыски и аресты и помогала супругу, имевшему смелость не только держать и размножать в доме христианскую литературу, но и давать её многочисленным друзьям. Много людей прошло через их дом: и будущие мученики, ещё молодой тогда Александр Мень, и будущие епископы и священнослужители, и миряне.

Мемуары Зои Пестовой — воспоминания человека, прожившего трудную и праведную жизнь. А жизнь Николая Пестова — это «путь из тёмной страны безверия в светлое Христово Царство». Можно сказать, что Николай Евграфович был человеком, который увидел этот путь и пошёл по нему. Что бы ни случалось в его жизни, он говорил: «Слава Богу за всё» — и умел просто радоваться.

«Я верю, что дедушка и бабушка, пройдя длинный, непростой путь, дошли в конце этого пути до Земли Обетованной. И нашли там свою Совершенную Радость», — пишет их внук, протоиерей Николай Соколов.