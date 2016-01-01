Книжная полка № 2 (80)

Ольга Красникова. Одиночество

«Сольный» образ жизни весьма распространён сегодня. Но эта книга не о формально одиноком существовании. Она об одиночестве глубинном. О нарушенных связях человека с другими людьми, с миром в целом, а прежде всего с самим собой. Разлад этот может произойти в любой момент, в обстоятельствах горьких и радостных, и даже на фоне вполне благополучной совместной жизни.

Научившись различать разные типы одиночества и зная о факторах, влияющих на переживание этого состояния, читатель сможет изменить отношение к своему одиночеству. Если же вы не одиноки, книга поможет определиться в отношении к одиночеству других.

В книге вы встретите примеры из жизни, показывающие, какое влияние на переживание одиночества взрослым человеком оказывает его детский опыт. Например, как утрата в раннем возрасте базового доверия и ломка эмоциональной социальной привязанности могут привести к так называемому «венцу безбрачия», о котором так любят рассуждать умудрённые жизнью свахи.

Книга поможет и людям, которые в силу разных обстоятельств общаются со страдающими от одиночества. Ведь нередко мы, опираясь на стереотипы и желая помочь таким людям, только усугубляем их проблемы.

Красникова Ольга Михайловна — преподаватель психологии, член Европейского движения христианской антропологии, психологии и психотерапии, руководитель психологического центра «Собеседник», помощник ректора Института христианской психологии.

Протоиерей Андрей Лоргус. Протоиерей Максим Первозванский. Владимир Лучанинов. Благословенный труд. Карьера, успешность и вера

Большинство из нас проводит на работе огромную часть своей жизни, а у кого-то зарабатывание денег и вовсе отнимает всё время. Людей, не удовлетворённых своим трудом, куда больше, чем тех, кто испытывает радость на рабочем месте.

В евангельской притче нерадивый раб закопал в землю свой талант, что, согласно святоотеческому толкованию, означает всецело отдать свои силы и годы служению одному лишь материальному. А ведь талант и призвание есть у каждого без исключения человека. Можем ли мы быть уверены в том, что, добывая хлеб насущный, мы приумножаем свой талант и ищем своё призвание? Всегда ли греховно желание быть богатым? Может ли женским призванием быть только семья, или у женщины должен быть и другой, свой собственный, талант?

Ответ на эти вопросы дают Владимир Лучанинов, священники Андрей Лоргус и Максим Первозванский. Книга получилась увлекательной и динамичной, в ней ясно вырисовывается этическая, психологическая и богословская концепция карьеры.

Протоиерей Андрей Лоргус преподаёт антропологию и христианскую психологию в МГУ и является ректором Института христианской психологии. Протоиерей Максим Первозванский — главный редактор журнала «Наследник». Владимир Лучанинов — учредитель и главный редактор издательства «Никея», вдохновитель и разработчик большинства издательских проектов.

Письма патриарха Алексия своему духовнику

Прошло без малого столетие с того времени, когда наш народ потрясали великие катаклизмы. Революции, перевороты, гражданская война и репрессии сравнимы по своим последствиям с действием мощнейшей стихии. Сколько всего погибло и было утеряно в этом водовороте событий... К сожалению, наследие многих выдающихся архиереев Церкви также было безвозвратно утрачено за эти годы. Те же немногие воспоминания, что опубликованы в наши дни, принадлежат в основном перу архипастырей, находившихся в эмиграции. На этом фоне письма епископа Алексия (Симанского), впоследствии Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, к своему духовному наставнику, митрополиту Арсению (Стадницкому), интересны трезвой духовной оценкой происходящего, отражением важнейших событий той эпохи, а также личностью самого автора.

Владыка Алексий отмечает: «По всему видно, что святая Церковь наша вступает в полосу тягчайших бедствий и злостраданий и что нам, архипастырям и пастырям, предстоит много скорбей, и лишений, и страданий... надо только просить у Господа до конца остаться Ему верным и не изнемочь под тяжестью креста». Через несколько месяцев он напишет: «Спокойно смотрю на будущее и даже не страшусь расстрела, рассуждая, что пуля — это есть ключ, отверзающий двери рая. Ежедневно думаю, ложась спать, что это — моя последняя ночь дома, но забота моя лишь о том, чтобы сохранять спокойствие духа, веру, упование на Господа...»

Диакон Димитрий Николаев

Михаил Пиотровский. Мой Эрмитаж

Одним из самых ярких впечатлений моего детства был Рыцарский зал в Эрмитаже. Поблёскивая латами, посреди необъятного, как мне казалось, дворцового зала из полумрака выступала кавалькада рыцарей в доспехах. Я даже помню запах конской сбруи и едва покачивающиеся страусовые перья на шлемах. С высоты моего пятилетнего роста лошади казались огромными, и почему-то не возникало ни малейшего сомнения в том, что замерла вся скульптурная группа всего на несколько секунд. Но стоит лишь отвернуться...

Вспомнился мне этот призрак детства в связи с выходом в свет книги Михаила Пиотровского «Мой Эрмитаж». Мне кажется, что Эрмитаж действительно у каждого свой. Кто-то встретился с эрмитажными сокровищами в детстве, кто-то уже в возрасте зрелом, и каждый унёс в сердце свой Эрмитаж. А если расспросить сотрудников музея, что расскажут они?

Как вы думаете, что общего у Эрмитажа с кельей отшельника? Казалось бы — ничего, а ведь именно так на французском называют место уединения. Музей как место созерцания и погружения в мир философии. В книге полно детективных и просто увлекательных историй, которые не услышишь на рядовой экскурсии, не прочтёшь в путеводителях, потому как это «тайные знания» хранителей и, главное, больших фанатов Эрмитажа.

Варвара Шуваликова