Книжная полка № 6 (78)

Митрополит Нестор Анисимов. Моя Камчатка. Записки православного миссионера

Полуостров Камчатка — это, кажется, где-то на краю земли. Омываемая водами Охотского и Берингова морей и Тихого океана, эта местность славится вулканами, гейзерами и землетрясениями, относительно скудной растительностью и спартанскими условиями выживания.

Христианизация этого края началась ещё в далёкие 1690-е годы благодаря православным казакам (сборщикам пушного налога и промышленникам). Но малограмотные и прагматичные казаки, часто преследовавшие под видом просвещения ительменов и коряков свои личные, корыстные цели, оказались миссионерами сомнительными. В итоге местные жители часто возвращались к прежним языческим верованиям или причудливым образом совмещали свои суеверия с верой во Христа.

Миссионерская стратегия в этом крае изменилась с приходом епископа Камчатского, Курильского и Алеутского — святителя Иннокентия (Вениаминова), который отказался от всякого давления на местное население, а выбрал путь сознательного и добровольного обращения туземцев, путь «понимания». И хотя численно такая стратегия давала более скромные результаты, качественно это было гораздо более глубокой миссией.

Совершенно уникальной страничкой в истории христианизации народов Камчатки стало в начале XX века четырнадцатилетнее служение здесь митрополита Нестора (Анисимова), прошедшего в этих краях путь от иеромонаха до архиерея. Он сумел организовать миссионерское братство в регионе. Проповедник обратил внимание не только на проблему духовной жизни местного населения, но и на качество жизни в целом. Сумел организовать сбор пожертвований в пользу Камчатки и на вырученные 400000 рублей открыть 12 приходов, построил 6 храмов, школы, приюты для детей, лепрозорий... Миссионерский успех владыки Нестора объясняется не только его организаторскими способностями, но и удивительной, подлинной христианской любовью к местному населению. Он не боялся обедать с прокажёнными, самолично смазывал гнойные раны туземцам и обучал их элементарным правилам гигиены. До этого они вообще не мылись и не меняли меховую одежду. Также обучал грамоте. Владыка со смирением ночевал с туземцами в зловонных, пропахших рыбьим жиром юртах, чудом выживал при землетрясениях, под снежными буранами или провалившись в ледяную воду, а также сталкивался с неизвестными болезнями (например, приступами безумия аборигенов — их причиной, вероятнее всего, были гельминты, которыми заражались туземцы из-за любви к юколе — вяленой без соли под открытым небом рыбе). Свои непростые будни православного миссионера по благословению он записывал в дневнике, из которого позже родилась эта увлекательная книга.

Ярослав Пеликан. Иисус сквозь столетия. Его место в истории культуры

Ярослав Пеликан — выдающийся американский христианский учёный славянского происхождения, богослов, полиглот (знал около 10 языков). В 2004 году был удостоен премии Клюге (наиболее престижной премии в сфере гуманитарных наук). Был внуком и сыном лютеранских пасторов, сам начинал своё служение пастором, но большую часть жизни потратил на опровержение одного из важнейших тезисов Лютера — «только Писание», доказывал нерасторжимую органическую связь Писания и Предания, которую зачастую отрицают протестанты. Богослов формально принял православие в зрелом возрасте, хотя по духу был православным большую часть сознательной жизни. Своим учителем мыслитель называл отца Георгия Флоровского. Ключевым для Ярослава Пеликана оказался вопрос: как Церковь, укоренённая и питаемая Преданием, может и должна отвечать на вызов каждого нового столетия? Эта тема красной нитью проходит через все произведения учёного. Интересно звучит этот мотив и в работе 1985 года «Иисус сквозь столетия. Его место в истории культуры». Учёный рассматривает, как каждая эпоха, от первого до двадцатого века, формировала свой «образ» Иисуса, добавляя или акцентируя в Его портрете свои типические черты. Вместе с Ярославом Пеликаном читатель проделает путь в историю понимания образа Христа как Раввина, Сына Человеческого, Монаха, Учителя здравомыслия... Работа охватывает колоссальный исторический, культурологический, искусствоведческий и богословский материал.

Александр Филоненко. «Жизнь для меня — Христос». Митрополит Антоний Сурожский

В новой книге издательства «Дух і Літера» удивительным образом сочетаются биография митрополита Антония с аналитикой его богословия. В ней много уникальных, очень тёплых фотоснимков владыки. Книга написана философом Александром Филоненко и оформлена харьковским дизайнером-каллиграфом Алексеем Чекалем.

Филоненко в философских кругах полушутя-полусерьёзно называют украинским Сократом. Мыслитель, любимец студентов, который в Италии выступает перед тысячными залами, почти ничего не пишет, всегда предпочитая возможность свидетельства Христа через непосредственный диалог. Харьковский мыслитель развивает линию богословия общения владыки Антония (так называемой «евхаристической антропологии»).

Личность владыки для многих стала подтверждением того, что христианство — не утопия, что оно «радикально возможно». Среди англичан была популярна шутка, что если придётся назвать кого-то второго по популярности после Beatles, то они назовут митрополита Антония Сурожского. Сам же владыка совсем не был похож на человека, осознававшего, что ради беседы с ним люди специально прилетают из-за океана. Жил в каморке, ходил в потрёпанном подряснике, чистил со всеми прихожанами подсвечники, подметал прихрамовую территорию. Мог быть страстным, горячим, но имел потрясающую способность пробиваться сквозь броню человеческих сердец своей проповедью.