Кто виноват?





В наших скорбях, комплексах, в том, что мы «устаём» от Бога или так и не приходим в Церковь

Если благодати не было

— Отец Иоасаф, наверное, и правда здóрово вот так сесть, повспоминать, как мы воцерковлялись, как открывали для себя мир веры, начинали жить церковной жизнью. Но каково людям, в сердце которых Господь не стучался? Зачем им такие наши разговоры? Если человек не ощутил действия призывающей благодати, как говорить с ним о том, что Бог всех любит и каждый из нас Ему особенно дорог?

— Давайте разбираться. Есть разные суждения святых отцов по поводу благодати. Святитель Феофан Затворник, например, писал о том, что существует призывающая благодать — некий аванс, который Бог даёт людям, чтобы они пришли в Его Церковь. Она посылается всем абсолютно. Кто-то ощущает этот зов и откликается, а кто-то слышит, но до храма так и не доходит. Потом благодать отнимается, и человек остаётся с тем, что успел «накопить» на первоначальном этапе своей церковной жизни. Дальше уже от него зависит, останется ли он в Церкви, или какие-то мирские дела и интересы увлекут его в другую сторону.

Есть и иная точка зрения. Что делить благодать на «призывающую», или «успокаивающую», или какую угодно ещё, невозможно — она просто есть.

При этом святые отцы сходятся во мнении, что даётся благодать каждому, и не бывает так, чтобы какой-то человек ничего от Господа не получил. Но это не значит, что Бог раздаёт Свои дары, как раньше зарплату в колхозе давали. Не помню, у кого из церковных писателей я прочитал, что мы все под благодатью ходим — и верующие, и неверующие. Другое дело, как распоряжаемся тем, что получили.

Скажем так, у меня в кармане есть деньги, которые я трачу на свои нужды: покупаю еду, одежду — становлюсь тем самым опрятней, красивее. Так поступают церковные люди, которые благодать расходуют разумно, и их «духовный карман» никогда не опустеет. Люди нецерковные похожи на того человека, который, имея деньги, никак их не тратит. Ходит голодный, босый, раздетый, но даже не задумывается о том, чтобы заглянуть себе в карман и посмотреть: что же это у меня там? По сути он — богач, но живёт как нищий.

Разве Бог виноват?

— У всех нас есть неверующие родственники, друзья — близкие нам люди, и очень хотелось бы, чтобы они тоже пришли к Богу, воцерковились. Но сами мы, живя в Церкви, постоянно сталкиваемся с тем, что Господь часто приводит к Себе именно скорбями. И многие прямо так и говорят: «Боюсь, если буду молиться, чтобы мой близкий стал ходить в храм, то Бог посетит его болезнью или каким-нибудь горем. А сейчас человек живёт счастливо, но вне Церкви...».

Как настроить себя на молитву за неверующих, нецерковных близких так, чтобы не бояться, что милостивый Господь пошлёт им горькие испытания?

— Читать Евангелие. Найдите хоть одну евангельскую историю, где Господь наш Иисус Христос посылает скорби Своим ученикам и апостолам.

— Все они, кроме апостола Иоанна, умерли не своей смертью. И Господь сказал, что в мире скорбны будете (Ин. 16, 33). То есть, зовя в Церковь, мы реально призываем людей жить в скорбях.

— «Будете скорбны» почему? Потому что верим в Господа Иисуса Христа. А мир Господа не принимает. И скорбь наша, обратите внимание, — не от Бога, а от людей, которые Господа не приняли. Как Христос сказал: ударили тебя по одной щеке — подставь другую (см. Мф. 5, 39). Но это же не Бог будет тебя бить.

Почему-то именно Господь стал для нас некой страшилкой. Мы так запугали всех, и себя в том числе, именем Божиим, что боимся лишний раз вдохнуть или выдохнуть. Забывая, что наш Господь есть Любовь. Даже самые неправильные поступки Он обращает во благо, прощает нам такие вещи, которые люди бы не простили.

Да, сейчас уже само слово «любовь» каждый понимает по-своему. Но Господь показал, как Он возлюбил людей — послав Сына Единородного на смерть. Он никого не наказывает, наоборот, доходит до высшего проявления жертвенности.

Но если мы боимся Бога как грозного Cудию, подходим к Нему, так сказать, с юридической точки зрения, то, конечно, тогда нужно составлять протокол, искать свидетелей, оформлять акт приёма-передачи: сотворил столько-то грехов, такое-то количество сдал на исповеди. Если же обращаемся к Нему как к Отцу — чему в Евангелии Он Сам нас учит, то здесь уже действуют узы семейные. А в семье не может быть никаких протоколов, только личный контакт.

Всё Священное Писание пронизано тем, как человечество ропщет, отходит от Бога, обижается, раздражается. Потребовали иудеи в пустыне воду — Бог дал. В другой раз захотели мяса — Бог и это послал. А они взяли и тельца золотого сделали... И так далее. Вот она — вся наша история: люди сами себя мучают, их и наказывать не надо.

Никогда не забуду случай — важный, как мне кажется, в понимании Промысла Божия. Когда-то я крестил ребёнка одного моего знакомого. Буквально через месяц знакомый попал в аварию, в которой его жена и ребёнок погибли. Сам он остался жив, оказался в реанимации.

Приезжаю к нему в больницу, он меня встречает вопросом: за что меня Бог так наказал? Спрашиваю, что случилось. Оказалось, он стоял в пробке, очень спешил и решил пробку объехать. Через двойную сплошную выехал на пустую встречную полосу и понёсся на всей скорости. Другой такой же «умный» из той же полосы резко вырулил перед ним на «встречку», не видя, что сзади летит машина. Мой знакомый попытался уклониться от столкновения, свернул влево, на скорости съехал в кювет и врезался в столб с такой силой, что столб сломался и упал на машину. Жена и ребёнок погибли на месте.

И человек спрашивает, за что его Бог наказал. Я, конечно, тогда ему ничего не возразил, потому что надо было его в таком горе утешить, но по большому счёту — разве Бог виноват? Кто тебя погнал на встречную полосу? Известная армейская поговорка гласит: учи устав, ведь он написан кровью. И правила дорожного движения, и многие другие законы общества родились из горького опыта человечества.

Промысл Божий это? Или полное своеволие человека, который решил, что он самый умный, и поступил вопреки всем предостережениям? По-моему, Бог никак не участвовал в этом его решении. Виноваты исключительно двое водителей, спешка и нарушение правил дорожного движения.

— Можете ли вы согласиться с тем, что в жизни верующих больше скорбей, чем у тех, кто не ходит в церковь? Даже просто вокруг посмотреть — у знакомых прихожан то одно, то другое случается, а нецерковные люди живут более-менее благополучно.

— Нет, конечно, страдают все. Просто верующие больше замечают, что происходит вокруг.

Скажу так: показатель нашей веры — то, насколько мы счастливы. Преподобный Серафим Саровский всегда встречал приходящих к нему словами «Христос воскресе, радость моя!». Это был по-настоящему счастливый человек.

Интересный момент подмечен у Достоевского. Вспомните, каким описан у него в «Братьях Карамазовых» старец Зосима. Всегда весёлым — так, что другие старцы его даже обличали, что он «чай с вареньем пьёт».

Мне кажется, дело в том, что верующие (правда, не все, к сожалению) чаще замечают вокруг себя других людей с их болезнями и нуждами. А замечая, естественно, хотят поучаствовать и помочь.

У каждого случаются скорби. Просто для кого-то главное — его собственное счастье и достаток, а человек церковный старается воспитывать в себе жертвенность и ответственность, понуждает себя к тому, чтобы как-то помогать ближним.

Самовоспитание продолжается

— Вы сказали, что нужно относиться к Богу как к отцу... В нашумевшей книге «Хижина» главный герой, переживший страшную трагедию, по-настоящему невыносимое горе, озлобляется и теряет веру. И Бог приходит к нему, чтобы всё объяснить, сказать, как Он его любит. И является Господь в образе чернокожей женщины. Герой спрашивает: «Почему Ты выглядишь так странно? Я всегда представлял Тебя по-другому». И Господь отвечает: «У тебя с отцом были такие плохие отношения, что если бы Я явился в образе человека, хоть чем-то похожего на твоего отца, ты бы Меня возненавидел и вообще со Мной не стал бы разговаривать...».

Как быть, если образ земного родителя только мешает относиться к Богу, как к отцу? Ведь у многих людей папы или вообще не было, или какие-то сложности в семье — алкоголизм, домашнее насилие, да мало ли ещё какие проблемы.

— Да, все мы родом из детства. И мне встречалось мнение психологов о том, что наши взаимоотношения с отцом оказывают большое влияние на взаимоотношения с Богом.

Но человек — это не только его детство, но и взросление, становление его как личности. Это и самовоспитание, и самомотивация. Мы не останавливаемся в духовном росте, когда выходим из-под родительского влияния, но должны воспитывать себя, свой характер постоянно. Дорабатывать, дошлифовывать его в течение всей жизни.

Так художник, скульптор трудится над своим творением. Вроде бы всё, скульптура уже закончена, но мастер отходит немного в сторону и видит: вот здесь ещё нужно подправить, подтесать. Сделал — снова отходит и смотрит.

Человек — это скульптор, который трудится над собой и должен довести свою личность до максимально совершенной формы. В этом нам помогает всё: и книги, и фильмы, и беседы с друзьями, и отношения с родителями, и режим жизни, и питание — всё абсолютно. И главное, конечно, — молитва, покаяние, исповедь и причастие.

Что в результате должно получиться? Вернёмся к самому началу. В Библии — в первой книге, в Бытии — сказано: Сотворим человека по образу Нашему и по подобию Нашему... И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его (Быт. 1, 26–27). Образ у нас есть: это — способность мыслить, чувствовать, желание творить. А подобие — это то, к чему Бог нас призывает.

Не зря мы наших святых называем «преподобными». Эти люди сделали себя пре-подобными Богу; Его образ, как и мы, они получили от рождения, а подобия достигали сами, при содействии благодати.

Поэтому наша задача — работать над собой и после того, как вылетели из-под родительского крылышка. (Некоторые вылетели, а есть и такие, кому там и в 55 лет хорошо...) И Господь нам в этом опять-таки помогает. Дал нам разум, который в вещах воспитательных, наверное, главная составляющая. Когда через постижение умом тех или иных истин сердце вдруг начинает слышать.

Так, мы читаем духовную, богословскую литературу и понимаем: Бог-Отец не похож на моего отца земного. Либо же, как в моём личном случае, по тому, как отец меня любил, мне очень легко понять, как к нам относится Бог, как Он нас любит.

Важно понимать: как бы нас земные родители ни любили, Бог любит нас больше. Но это постигается только умом, который к сердцу спускается, и тогда ум и сердце соединяются. Это всё в аскетической литературе написано. Наша задача — читать и ещё раз читать, осмыслять прочитанное и воплощать в своей жизни.

Вера как образ жизни

— И последнее. Что делать, если привыкаешь к благодати? Если перестаёт гореть сердце от соприкосновения со святыней? Может ли человек «устать» от церковной жизни — как в браке люди, некогда влюблённые, со временем иногда устают друг от друга. Как поддерживать отношения с Богом всегда живыми и трепетными?

— У нас в голове всё перепутано. Какая-то каша. Например, работа — это то, где мы трудимся и зарабатываем деньги. Но иногда и Церковь воспринимаем точно так же. Человек приходит в храм, думает, что зарабатывает «бонусы» (благодать). День отработал, денег домой принёс, а дальше весь вечер — мой. Хочу — мороженое ем, хочу — сериалы смотрю, а то и в ночные клубы хожу.

Другой относится к вере как к хобби: есть время — занимаюсь, а нет — значит, извини, самолётик, полежи пока в коробочке с недоделанными моделями, или ты, рыбалка, подожди уж месячишко-другой, потому что сейчас не до тебя, у меня другие дела, поважнее...

Но вера, Бог, Церковь — это вся моя жизнь. Не что-то отдельное от меня, но весь я, полностью.

Знаете, почему, к сожалению, иногда у спортсменов семьи распадаются? Проходит конфетно-букетный период, девушка становится женой и вдруг понимает, что у спортсмена особенный образ жизни, менять который он не собирается. Не так, что пришёл на свидание, покрасовался красивой фигурой, а дома он простой обычный человек. Нет. Он и дома будет сидеть на диете, правильно питаться. Хочет жена или нет, но у него режим, и надо до двенадцати лечь спать, и ему необходимы восемь часов сна, а там — хоть трава не расти! И тренировки каждый день.

Видя всё это, жена начинает причитать: «Я тебя дома не вижу, ты со своим спортом уже меня доконал! То не ешь, пропадаешь на тренировках, времени мне не уделяешь». А он ей и отвечает: «Послушай, дорогая, это — мой образ жизни. Не часть меня, это всё — я». Если ты полюбила красивого мускулистого мужчину, то он стал таким именно потому, что придерживался правил. Вот и принимай его со всем образом жизни.

Так и все мы должны стремиться жить Церковью, а не ходить туда как на работу, или потому что выдалось вдруг свободное время.

Конечно, и в этом случае не исключено, что будем уставать, но всё равно это будет уже настолько внутри нас, что можно, скажем, «поехать в отпуск», устроить себе «день обжорства», например, но в таком состоянии будет некомфортно, тяжело — опять захочется прежней лёгкости и гармонии.

Кстати, я упомянул об обжорстве, а ведь насколько Бог всё премудро устроил! Вспомните наши православные заговения и разговения. Господь и этот момент предусмотрел: дал нам возможность заговляться накануне постов и разговляться после. А что — тоже ведь своеобразный отдых в процессе труда духовного...