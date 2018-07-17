"Лев", "Мне не больно" и другие фильмы

Мне не больно (2006)

«Парни, тост! Вижу я: вы — стая...» Странно, но те, кому эти слова адресованы — главные герои фильма — на первый взгляд, на стаю ну никак не тянут. Очкарик с романтической чёлкой, стриженая пацанка в нелепых ботинках и долговязый дембель-ВДВшник: ни жилья, ни денег, ни перспектив. Но зато у них есть молодость!

Фильм о том, как легко преображается жизнь, когда ты прикладываешь к этому усилия. Как всё складывается, если очень стараешься. На какие чудеса способен возраст, в котором у тебя уже есть знания, вера в себя и это ощущение, что всё впереди. И даже если очень больно — пустяки, проехали...

Режиссёрский гений Алексея Балабанова подарил зрителю не просто фильмы-истории. Его «конёк» — атмосфера. Ты попадаешь в уют большого города, квартиры с постоянно раскрытыми окнами и посиделок на балконе с видом на Неву. Оказываешься на застольях: сначала бутербродов с варёной колбасой и чаем в пакетиках, затем вёдер с красной икрой, а напоследок — шашлыков на свежем воздухе. И, конечно же, окунаешься в любовь. Где искры, свет и есть место юмору. Где эта неземная девушка вся «какая-то странная», но ближе к финалу её загадка неожиданно раскроется.

«Это здóрово — быть стаей, чувствовать локоть. Ребята, держитесь друг друга!» — продолжает бойкий доктор свою мысль. И неважно, как поступят герои фильма, главное — может, нам к этому совету прислушаться?

Парень с нашего кладбища (2015)

Хотите... погулять по кладбищу? Фильм производства той же кинокомпании «СТВ», что и предыдущий, а это значит, что будет атмосферно и стильно.

На старинном, но элитном кладбище хоронят с почестями «братков» и мафиози, и сразу возникает вопрос, зачем их, умерших, и от кого охранять. Молодой Коля-охранник прибывает на новое для себя место работы и решает подойти к делу со всей серьёзностью. Но каждый день, и тем более каждая ночь, преподносят ему новые сюрпризы.

Спорим, вы никогда не догадаетесь, кто из персонажей настоящий призрак? И как его вычислит главный герой... Но зато весь фильм будете сопереживать этому славному парню и восхищаться чувством юмора, с которым он встречает наваливающиеся на него многочисленные трудности.

Фильм, в общем-то, о том, что на любой работе лучше исполнять свои обязанности чётко и ответственно, потому что иногда даже представить не можешь, чем это для тебя обернётся. Ну и вопросы о загробной участи души не остаются без внимания, наглядно демонстрируя, что уважение необходимо не только живым, но и умершим; что провожая близких в последний путь, мы на самом деле с ними не расстаёмся, а чем человек жил, с тем он предстанет и на пороге Вечности.

Юлия Коминко

Лев (2017)

Перед просмотром фильма, пожалуй, следует запастись носовыми платками: потоки слёз гарантированы. Собирайтесь всей семьёй и готовьтесь лицезреть настоящее индийское кино.

Душераздирающая картина «Лев» — экранизация автобиографического романа австралийца Сару Бриерли: история маленького мальчика, который потерял семью. В Индии ежегодно пропадает более восьмидесяти тысяч детей. Количество бездомных малышей в этой стране превышает одиннадцать миллионов.

Кинокартину стоит смотреть хотя бы для того, чтобы восхититься невероятными пейзажами сказочной жаркой Индии и взглянуть на мир глазами маленького человека. Увидеть страну, в которой большие города как будто созданы не для объединения людей, а для перемалывания и уничтожения личности. Заглянуть в мрачные и опасные трущобы, где проходит жизнь тех, кому «повезло» воплотиться в этом мире в касте шудр. Испытать вместе с главным героем пронзительное чувство одиночества, когда кажется, что враждебен и ужасен весь этот гигантский мир.

Среди миллионов людей и судеб этот маленький растерянный человечек, казалось бы, уж точно не интересен никому. Но героя ждёт неожиданный сценарий, и это не выдумка, а реальная жизнь. Зритель-христианин увидит в этой истории иллюстрацию Промысла Божия о человеке и... обыкновенное чудо.

С любовью, Винсент (2017)

Это первый в мире нарисованный масляными красками на холсте анимационный полнометражный фильм. Говорят, рисовали его 85 художников, а каждый из 62 450 кадров кропотливо создан в имитации техники «импасто», в которой работал сам Ван Гог.

Собственно, фильм «С любовью, Винсент» — это ожившие полотна художника, прежде всего, адресован поклонникам и знатокам творчества великого нидерландца. Особая радость узнавания ждёт тех, кто не раз мысленно бродил среди виноградников Арле или в Овере после дождя и неплохо знаком с героями портретов.

Ван Гог в одном из своих посланий брату Тео писал: «Чем больше я размышляю о живописи, тем глубже убеждаюсь, что нет ничего более подлинно художественного, чем любить людей». Вот создатели и предлагают зрителю узнать тех, с кем довелось повстречаться художнику и рассказать о нём их словами.

Чудесно тонко сделанная картина: авторы очень деликатно прикоснулись к истории так и не разгаданной тайны по имени Винсент Ван Гог.

Варвара Шуваликова