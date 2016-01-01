Милино счастье

Нужны ли для счастья условия? Или достаточно верить в лучшее, держать сердце открытым навстречу любви и радости, не уклоняясь в рассуждения, насколько справедлива к тебе жизнь... Ответы на многие вопросы приходят сами собой, когда смотришь в глаза таких людей, как эта наша героиня.

Мы познакомились с Милой на съёмках фильма о приёмных семьях. Договорились о встрече и приехали с оператором к ней домой. Нам открыла маленькая улыбчивая женщина с чёрными пышными волосами. Когда шли за хозяйкой по коридору, бросилось в глаза, как изогнул её спину сколиоз или — горб, как называют эту беду в простонародье. Тонкие руки и ноги, маленькое изломанное тело. «Как жаль! Бедная...» — то и дело проносилось в голове, пока оператор усаживал Милу для интервью, долго выбирая удачный ракурс, чтобы скрыть недостаток.

Но как только она заговорила, мы забыли про всё — и про жалость, и про горб. Прекрасная умная речь, яркие глаза, потрясающая улыбка. Мы просто влюбились в свою героиню! Перед нами был талантливый человек с большой душой.

А потом снимали всю семью в полном составе — приёмного сына-шестилетку Колю, его сверстницу, родную дочь Соню, и мужа, весёлого большого Вадима.

***

История Милы ломала все наши представления о том, чем должна обладать женщина, чтобы стать счастливой. Деформация позвоночника у девочки началась в первом классе. Врачи предлагали операцию, но без гарантий на благополучный исход. Наоборот, предупредили, что в случае неудачи наступит полная неподвижность.

Медицина не стоит на месте, и сегодня такого рода операции делают гораздо успешнее. А тогда мама, сама по профессии детский врач, решила не подвергать дочку риску и от операции отказалась. Так что у Милочки вместо бесконечных больничных стен было настоящее, весёлое, беззаботное детство: школа, игры во дворе, драмкружок и занятия танцами.

Жизнь казалась чудесным и радостным приключением. Конечно, можно было замкнуться на собственной «некрасивости» и не впускать в свой мир никого — на всякий случай, чтобы не ранили. Да и не исключено, что бывало всякое: ведь детям свойственна жестокость, и если ты не похож на других — особенно уязвим. Но Мила в нашей беседе ни разу не упомянула, страдала ли от насмешек детей. Она вообще так умеет описать ситуацию, что даже мысли не возникает, что ей когда-либо было тяжело. Редкий человек!

После школы поступила в мединститут, как мама. На всех групповых фотографиях тех лет она в гуще событий: в походах, у моря, на уборке картошки. Такая себе маленькая звезда среди великанов-сверстников.

Мила призналась, что, как все девушки, в глубине души робко мечтала о любви и семье, хотя всё вокруг убеждало в обратном: мир принадлежит красивым и здоровым! И, да, непременно богатым, хотя при ближайшем рассмотрении легко заметить, как много среди них одиноких и несчастных. У истинного счастья совсем другая формула...

С Вадимом они познакомились сразу после института, на практике. Долго дружили, потом какое-то время не виделись. А когда встретились вновь, уже через месяц Вадим сделал ей предложение. Мила прислушалась к своему сердцу и ответила согласием!

Жить молодожёны стали в маленькой «двушке» — наследство от бабушки. Вскоре повенчались. Вадик оказался заботливым мужем и верным другом. Казалось, вот оно — счастье. Только прошло уже несколько лет, а детей всё не было. В один из вечеров сидели на кухне, пили чай и говорили о том, что давно тревожило обоих. А потом решили (интересно, кто предложил первым?), что, раз нет своих деток, не стоит отчаиваться: всегда есть душа, которая нуждается в любви. Взявшись за руки, они торжественно пообещали Богу и друг другу, что примут на воспитание сироту.

А через три месяца после этого памятного вечера Мила поняла: беременна! Когда пришла становиться на учёт в женскую консультацию, врач, её студенческая подруга, запаниковала: при такой патологии позвоночника, как у Милы, когда смещены внутренние органы, существует большой риск гибели и мамы, и ребёнка. Миле даже пришлось успокаивать расстроенную коллегу, хотя, как врач, она и сама всё понимала. Но помнила и главное: ни один волос не упадёт с головы человека без воли Божией, поэтому нужно перестать волноваться и твёрдо верить.

Так в последних числах августа в одной из столичных клиник на свет появилась улыбчивая Сонечка, или «кудряшка Сью», как теперь называют её дома. Врачи посчитали благополучные роды редкой удачей...

***

Соне исполнилось пять, когда Мила и Вадим вспомнили про своё обещание взять в семью приёмного ребенка. Да они и не забывали про это вовсе, просто ждали, когда дочка подрастёт. На правах сестры Соня полноправно участвовала в выборе брата, и вот тут родителей ждал сюрприз! Они хотели взять малыша — чтобы не больше годика. Но пока сидели с инспектором и обсуждали, какие документы нужны для усыновления, Соня ускользнула из комнаты и пошла гулять по приюту. Вернулась не одна: за руку вела хрупкого мальчика с большими глазами. «Его зовут Коля. Теперь он будет моим братом», — твёрдо сказала девочка.

Как рассказал инспектор, ребёнок поступил в приют недавно. Жил с бабушкой и папой. Папа сильно пил, бабушка с маленьким Колей попрошайничали в подземном переходе. Бывало, когда отец напивался, мальчику приходилось оставаться ночевать в домике на детской площадке или в подъезде. Как-то зимой не смог достучаться в квартиру, а на улице был сильный мороз... До сих пор при малейшем охлаждении у Коли краснеют отмороженные руки.

Голод, побои и холод — вот что вынес из детства Коля. Иногда сердобольные соседи спускали на верёвке ему еду через форточку, когда на несколько дней отец закрывал его дома одного. Что стало с бабушкой, неизвестно. В конце концов соседи сообщили в милицию — так ребёнок попал в приют, а затем и в семью.

Мальчик мучительно привыкал к новой жизни. Сопротивлялся, как мог. Навыки, полученные в раннем детстве, обнаружились сразу: в первый же поход в гастроном Коля украл пакет с сухариками. При этом дома его ждала гора нераспечатанных подарков ко дню рождения и множество вкусностей.

Колю пришлось учить ухаживать за собой, умываться по утрам, — он боялся воды панически. Для ребёнка было непривычным, что его кормят, о нём заботятся, не бьют. Такие дети — как инопланетяне. Очень долго не могут понять, что такое бескорыстная любовь, ласковое прикосновение родительской руки, поцелуй на ночь, слёзы при расставании. Им требуется много времени, чтобы опять стать просто детьми.

Сейчас Коле семнадцать — самое время определяться с профессией. В его жизни ещё много вопросов, но Мила и Вадим твёрдо верят, что если Господь дал им этого ребёнка, то и теперь их не оставит.

P. S. Мы познакомились с Милой задолго до того, как я пришла в храм, поэтому история этой маленькой, мужественной женщины, всей их необыкновенной семьи тогда казалась мне счастливой случайностью, редким совпадением. Я искренне не понимала, зачем было брать Колю, если в семье уже есть свой ребёнок. «Мы же пообещали...» — ответила тогда Мила.

Как всё просто. Пообещали Богу. И выполнили. И Господь не остался в долгу.