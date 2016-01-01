Есть люди, которые приносят солнце в нашу жизнь. Они радуются каждому моменту и заряжают своим счастьем окружающих. Со стороны может показаться, что у них нет проблем, и всегда улыбаются они потому, что в их жизни всё замечательно. Кто-то смотрит и думает: «Вот если б и у меня было всё так же хорошо, я бы тоже постоянно радовался». Но порой мы и не догадываемся, что стоит за чьей-то искренней улыбкой.

Прошлым летом я приехала в родной город после перерыва длиной в два года. Больше всего мне хотелось увидеть Лену — одну из самых близких подруг. Она была лучиком света в любой компании, могла заставить улыбаться даже самого грустного человека, а через пять минут общения с ней этот же человек уже покатывался со смеху. Иногда ей даже не приходилось ничего говорить — достаточно было просто звонко засмеяться. Её смех был заразительным и работал безотказно.

...Договорились встретиться возле её дома. Я села в знакомую маленькую маршрутку и, рассматривая родные улочки, погрузилась в свои мысли.

Предстоящая встреча с Леной меня немного пугала. Точнее, не сама встреча... Когда видишься со старыми друзьями после долгой разлуки, страшнее всего не узнать в них тех, кто когда-то был тебе родным. И я боялась. Боялась не услышать звонкого смеха Лены, её бесконечных шуток, не увидеть её задорной улыбки.

***

В моей жизни самые интересные истории, которые я рассказываю друзьям по пять раз, происходили именно с Леной. Познакомились мы с ней в летнем детском лагере, где вместе работали переводчицами, и сразу же почему-то друг друга невзлюбили. Я младше неё лет на пять, и, пользуясь этим, Лена постоянно меня разыгрывала. Например, ночью обматывалась в простыню, подкрадывалась к моему окну и стучала по стеклу, притворяясь привидением. После подобного я была просто уверена, что друзьями мы с ней никогда не станем!

Но следующим летом мы встретились снова и неожиданно для обеих стали не разлей вода. С тех пор наша дружба крепла с каждым годом. У нас были свои «фирменные» шуточки, и когда мы обе входили в комнату, все вокруг знали, что спокойно посидеть уже не получится. Мы вместе встречали рассветы на холмах, перед этим бегая по ним всю ночь, закутавшись в одеяла, ходили в походы, ночевали под открытым небом. И всегда попадали в какие-нибудь истории...

Помню, как «охотились» в лагере за едой. Ночью даже сотрудникам гулять запрещалось, но надо же было находить чего-нибудь пожевать, ведь мы постоянно были такие голодные! И вот однажды спускаемся в час ночи на кухню: днём кто-то отмечал день рождения, и на столе осталась стоять коробка от торта. Мы с воодушевлением направились к ней, однако обнаружили под крышкой лишь крошки. Но и этой добычей были так довольны, что чуть ли не прыгали от радости. Как вдруг наше счастье прервал звук открывающейся двери. Стало понятно, что, скорее всего, это директор лагеря, а значит, наши дела плохи. Пытаясь потихоньку улизнуть, в темноте мы зацепили какой-то тяжёлый предмет и с испугу завернули в странную незнакомую комнату... Долго потом директор вспоминал, как нашёл нас в заброшенной ванной, а мы смеялись над тем, как увидели его почему-то с сырой рыбиной в руках, которой он при этом угрожающе размахивал!

С Леной можно было не только веселиться, но и вести задушевные разговоры. Как-то перед открытием лагеря мы участвовали в уборке помещений. В конце дня, когда все улеглись спать, мы с подругой взяли спальники, которые она где-то раздобыла, и умостились на большом открытом балконе. Лежали под бесконечным небом с миллиардами звёзд и говорили обо всём. Всматриваясь вдаль, мы не могли не восхищаться тем, как премудро Бог устроил всё вокруг. Заснули, когда уже начало светать...

***

Маршрутка остановилась, и пора было выходить. Я стояла на знакомой улице, до дома Лены идти ещё минут пятнадцать. Я шла, оглядываясь по сторонам, и снова погрузилась в воспоминания...

Божиим Промыслом, из родного города я выехала 14 июня — в первый день, когда у нас начались боевые действия. А семья Лены осталась. Мы созванивались с ней почти каждый день. Связь была плохая, то и дело прерывалась, к тому же на заднем плане постоянно слышалась стрельба.

Я уговаривала подругу выехать хотя бы на время, но она не хотела оставлять родителей. Как-то, во время очередных телефонных уговоров, она прервала меня и сказала ласково, но серьёзно: «Лиза, чего нам бояться? С нами Бог! Он нас защищает». В этот момент я услышала в трубке ужасающий свист, за которым последовал громкий взрыв. «Это на соседней улице...» — спокойно сказала Лена, затем быстро перевела тему и даже о чём-то пошутила. Помню, как меня потрясло её непоколебимое доверие Богу.

И Господь действительно защищал её семью. Всё лето Лена, как могла, пыталась отвлекать от реалий войны свою маленькую сестру, придумывая для неё разные игры и квесты. Затем к ним стали приходить другие дети с их улицы. Ребята полюбили красивую и всегда весёлую Лену, а она всеми силами старалась не давать им унывать в той ужасающей реальности.

То, что она пережила во время обстрелов, сложно даже представить. Я знаю мужчин, которые после того лета остались заиками. Знаю людей, которые умерли не от разрывающихся снарядов, а от стресса. И невозможно было даже представить, какой после всего пережитого стала моя подруга.

Каждый раз, когда я ей звонила, боялась услышать поникший голос. Но время шло, а этого не происходило. Лена всегда была радостной, благодарной Богу, постоянно шутила. Так рассказывала про их игры с детьми, что я даже жалела, что не была с ними рядом. А потом в трубке снова слышались взрывы...

Как в известной шутке, есть дети, которых заваливают подарками, а им всё мало и они постоянно недовольны, а иным дай хоть кусочек бумаги, и они будут безумно рады и придумают много способов, как его использовать для игры. Лена именно такая. В эпицентре взрывов она не озлобилась, не стала унывать, но приняла ситуацию как волю Божию и каждый день проживала с благодарностью и радостью. Мало того, у неё хватило сил и энергии для помощи другим.

С нашей последней встречи прошло два года. Какой она стала теперь?..

***

Я уже почти дошла до её дома, как передо мной пробежала целая орава детей с тарелками в руках. Завернув за угол, увидела свою подругу в окружении мальчиков и девочек разных возрастов. С волнением подошла ближе, и... вот она — моя Лена, такая же, какой её помню. Широкая задорная улыбка, радостные глаза, искромётный смех. Будто и не было этих двух лет разлуки. Правда, появилось в ней и что-то новое, пока для меня непонятное.

Весь вечер Лена развлекала детей конкурсами и играми, а в завершение всех ожидал вкусный ужин, приготовленный на костре. Родители ребят потихоньку рассказали мне, как их дети обожают Лену, как буквально не могут дождаться момента, чтобы побежать к ней во двор. И если бы не она, неизвестно, как смогли бы дети пережить то страшное лето.

Когда все разошлись, мы с подругой уселись с чаем возле большого окна на её кухне. Тогда я и поняла, что в Лене изменилось: да, она осталась такой же весёлой, но если раньше её юмор был острым, с подколками, то теперь шутки стали более мягкими. Каждое слово было ласковым, буквально наполненным любовью.

Признаться, я с восторгом слушала истории про её жизнь. У Лены была расписана каждая минута. Она с таким энтузиазмом рассказывала про то, чем сейчас занимается, что на какое-то время показалось, будто у неё вообще нет никаких проблем. Окружающие её люди — самые добрые и отзывчивые; ученики (она работает в школе) — самые послушные; дети во дворе её просто обожают. Весь наш разговор был приправлен шутками и её незабываемым смехом, а сама она выглядела абсолютно счастливой.

Допив чай, мы отправились спать. И тут я заметила на стене в её комнате огромную картину, написанную маслом. «Откуда она?» — поинтересовалась я. «А, это... — Лена немного изменилась в лице. — Когда во время обстрелов мне хотелось как-то отвлечься, я рисовала». В этот момент будто током по телу прошло осознание, чего стóит улыбка моей подруги и сколько мужества за ней стоит.