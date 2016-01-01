Ученик преподобного Паисия Афонского, известный греческий проповедник и писатель архимандрит Ириней (Верикакис) всего на несколько дней заехал в Украину, но первая же встреча с ним стала для киевлян настоящим событием. Более четырёх часов в Троицком Ионинском монастыре продолжалось общение; зал, говоря концертным языком, аплодировал стоя и никак не хотел отпускать гостя. Полная аудиозапись и текст беседы уже выложены в сеть, «Отрок» же предлагает лишь краткий фрагмент — ответ отца Иринея на один из вопросов из зала. Слушатель спрашивал, как учиться смирению, если ты — глава семьи...

Я не могу говорить о смирении только теоретически, но думаю, что прототипом для всех нас должен быть Христос, сказавший, что Он не для того пришёл, чтобы Ему служили, но чтобы послужить (Мф. 20, 28), и Кто хочет быть первым, будь из всех последним и всем слугою (Мк. 9, 35). Это относится и к министрам, и к патриархам, и к епископам, и к отцу семейства: мы должны подражать Христу, а Он учит нас смирению.

Нам часто кажется, что мы самые главные. Некогда в истории всё было подобно пирамиде: кто находился на её вершине, тот и наслаждался властью и почётом. А Христос пришёл, чтобы эту пирамиду перевернуть, и теперь мы должны учиться быть служителями, а не руководителями.

В этом вся суть православия — оно взращивает дьяконов; служителей — не властителей. Но, к сожалению, наши страсти не дают нам увидеть пример Христа.

Знаете, на Святой Горе было время, когда все византийские росписи закрасили, а поверх написали современные иконы. Но прошли годы, и стали открывать нижний слой, возвращая древние образа. Так бывает... Время, грех, наши желания и страсти заслоняют собой образ Христа. Дьявол не может сделать плохо Христу, поэтому старается причинить зло образу Божиему — человеку.

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Часто задают вопрос: почему в Церкви есть расколы, споры, вражда, столько притворства и масок? Но мы должны понять, что такое Церковь. Это — больница. Все мы, здесь находящиеся, все без исключения — больны. У каждого есть страсти, с которыми приходится вести борьбу. В наших лечебницах-храмах мы повесили иконы не для того, чтобы стены украсить. Это — напоминание, что святые были такими же людьми и переживали то же, что и мы, а то и хуже. Мы приходим в больницу, чтобы увидеть друг друга — вот один больной, другой, третий... Это и есть Церковь.

Но многие считают, что храм — место для элиты. Что сюда собираются хорошие, правильные люди. Это не так. Единственное наше отличие от остальных состоит в том, что мы осознали, что больны, а они пока ещё нет. Церковь — это место, где падают и где поднимаются. Мы все о себе должны осознать, что падаем и согрешаем — в этом суть.

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Жил один старец. Как-то сидел он у порога своей кельи и размышлял, будучи чем-то очень огорчён. Другой монах пришёл к нему и спросил: «Отче, почему ты расстроен?». На что тот ответил: «Бог оставил меня. Уже три дня прошло без искушений».

Мы часто думаем, что когда мы в искушениях, Бог далеко от нас, и мы Его потеряли. Но Церковь — это ещё и ковчег, который находится в бушующем море. Моряков и пассажиров иногда тошнит, но корабль идёт по своему курсу, у корабля есть цель. И даже если весь мир вокруг начнёт рушиться, становиться одним большим Чернобылем, мы — в ковчеге, и к нам обязательно прилетит голубь, в клюве которого будет оливковая ветвь...