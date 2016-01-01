Подписаться на рассылку новых статей

С 2009 года журнал издается при поддержке Международного благотворительного фонда в честь Покрова Пресвятой Богородицы

Рекомендуем посетить

Свято-Троицкий Ионинский монастырь Молодость не равнодушна Покров Страничка православной матери Журнал Фамилия Ольшанский женский монастырь

Наши друзья

Версия для печати

Ответ на "нелогичную" молитву

Лиза Авраменко

Солнечные лучи едва пробивались сквозь густые ветки деревьев. Я включила в комнате свет, села на кровати и... затаила дыхание. День предстоял насыщенный: утром молитва в храме, потом послушания — на кухне, в монастырской гостинице, в саду — и в завершение снова такая любимая здесь всеми молитва в храме. Ещё год назад я смотрела на это место с высоты спутника на гугл-картах, не представляя никакой возможности хоть когда-нибудь сюда попасть. Но Господь позаботился обо всём так, что вот, я здесь: в Англии, в графстве Эссекс, в монастыре во имя святого Иоанна Предтечи и преподобного Силуана Афонского. Сижу как ни в чём не бывало в комнате, словно и не об этом была моя горячая молитва на протяжении стольких месяцев...

 

Этот монастырь люди приезжают со всего мира, и у каждого — своя невероятная история. Побывав здесь хотя бы раз, невозможно не стремиться вернуться сюда снова и снова. Тут получаешь ответы на свои запутанные вопросы, даже не задавая их вслух. Кажется, что и воздух в этих стенах наполнен любовью, а когда смотришь на монахов, удивляешься: если человек может быть таким, какой тогда наш Всемогущий Бог?..

...Я полюбила этот монастырь задолго до того, как сюда попала. Божиим Промыслом в сентябре 2014 года я уехала учиться в Англию в школу для девочек. Оплату за проживание и обучение полностью покрывал грант, все остальные расходы ложились на плечи моей семьи. На оформление визы и покупку авиабилетов родители потратили последние деньги, и в день отлёта в моём кошельке лежало лишь 20 фунтов одной купюрой и ни центом больше.

На информацию о единственном православном монастыре в Англии, основанном архимандритом Софронием (Сахаровым) в Эссексе, я наткнулась в интернете совершенно случайно. В Англии вообще «туго» с православием, и я искала хоть какой-нибудь храм, куда бы поехать на литургию... С географией у меня всегда были проблемы, поэтому сразу же вбила адрес в гугл-картах. Построенный маршрут гласил, что предстоит сделать три пересадки, и в общем дорога займёт около шести-семи часов. Для Англии это очень длинный путь, потому что поезда там скоростные, а расстояния маленькие.

Но, честно говоря, длина маршрута пугала меньше всего. Путешествие оказалось невозможным по финансовым причинам: билет стоил около 180 фунтов, а у меня на всё про всё — лишь 20. И хотя на тот момент я совершенно ничего не знала ни об отце Софронии, ни о преподобном Силуане Афонском, ни об этом монастыре, внутри появилось горячее желание не просто там побывать, но хоть несколько дней пожить и потрудиться.

И я... стала об этом молиться. В силу многих, изложенных выше, обстоятельств это была очень нелогичная молитва, но, борясь со своим неверием, я пыталась довериться Богу.

Спустя несколько месяцев усиленных поисков в ближайшем от школы городке я нашла греческую православную церковь. Община приняла меня очень дружелюбно. Среди прихожан была Вероника — милейшая женщина, оказавшая мне такую поддержку и помощь, что не хватит и целого дня, чтобы обо всём рассказать. За короткое время мы сдружились, и часто на машине она подвозила меня из храма в школу, а по дороге рассказывала невероятные истории из своей жизни. Так я узнала, что она перешла в православие из англиканства, а крестил её в Лондоне митрополит Антоний Сурожский!

Как-то Вероника упомянула и о монастыре в Эссексе. Она говорила об этом месте с огромной любовью: когда её муж был жив, они часто туда приезжали; но в то же время в голосе её чувствовалась грусть, потому что после смерти супруга сама она давно уже там не была. Минуту мы ехали в тишине, как вдруг Вероника, совершенно забыв про дорогу, радостно повернулась ко мне и предложила вместе поехать в монастырь на её машине! На секунду моё сердце замерло от счастья, и я просто не могла поверить, что это возможно...

Ровно год прошёл с того момента, как я узнала о монастыре и стала молиться о том, чтобы туда поехать! И вот, в последний день учёбы перед каникулами Вероника ждала меня после уроков возле школы, и мы наконец отправились в такое долгожданное для меня путешествие.

***

С тех пор уже трижды я приезжала сюда. Каждый раз всё было совершенно по-новому, но мир и любовь, царящие в монастыре, оставались неизменны.

Самое первое воспоминание об этом месте — субботняя литургия в храме преподобного Силуана Афонского. Церковь очень отличается от привычной в нашем понимании: построена не в форме корабля или креста, без куполов и золотых крестов. Позже я узнала, что отцу Софронию не разрешили их установить, и он был вынужден возвести здание, которое не выделялось бы среди других домов в деревне. Проходя мимо, и правда, никогда не догадаешься, что это и есть храм. Но попав внутрь, забываешь в буквальном смысле обо всех «земных попечениях», потому что встречаешься взглядом с глазами Господа...

Отцу Софронию было 87 лет, когда он расписывал церковь. Делал он это с командой помощников, но сам руководил всем процессом. И невозможно передать словами, сколько всего вместил в себя лик Христа на росписи Тайной вечери. Любовь, сострадание, прощение... Милующий взгляд не просто смотрит на тебя, но устремлён прямо в твоё сердце.

Песнопения слаженного хора, молитвы на разных языках (в обители подвизаются монахи и монахини со всех концов земли): та субботняя литургия была одной из самых волнительных в моей жизни!

Впрочем, и другие моменты и воспоминания об этом месте я могу назвать самыми счастливыми. Например, очень хотелось попасть в монастырь на Пасху, но места в гостинице бронируются не то что за месяцы — за годы! И сколько было удивления и радости, когда мне позвонили и сообщили, что неожиданно место освободилось и я могу приехать. Мало того, со мной поехала моя соседка по комнате Изабелла. Она из протестантской семьи, и хотя уже ходила со мной в храм каждое воскресенье, всё равно я очень переживала, что каких-то ситуаций в монастыре она может не понять. Но, молитвами святого Силуана Афонского и отца Софрония, ей там очень понравилось. Перед отъездом Изабелла накупила много книг отца Софрония и Библию с православным толкованием. Для меня это было ещё одно маленькое чудо...

***

Но самое главное чудо — это сколько «совпадений» устроил Господь лишь для того, чтобы исполнить мою молитву. Отправляя меня в Англию, позаботился, чтобы недалеко от школы был храм. В ту же церковь Своими невероятными путями привёл Веронику. Подумать только: два человека из разных поколений, с абсолютно разными историями и жизненным опытом встретились в небольшом храме в Англии, и это навсегда изменило их жизнь!

Я искренне, от всего сердца попросила Бога просто о поездке в монастырь, а Он дал мне что-то более глубокое и ценное — и храм, и батюшку, и Веронику. И в корне изменил моё представление о Церкви, о вере и о Нём Самом.

Ранее опубликовано: № 2 (83) Дата публикации на сайте: 25 Август 2017

Дорогие читатели Отрока! Сайт журнала крайне нуждается в вашей поддержке.
Желающим оказать помощь просьба перечислять средства на  карточку Приватбанка 5457082237090555.

Код для блогов / сайтов
Разместить анонс

Добавить Ваш комментарий:

Ваш комментарий будет удален, если он содержит:

  1. Неуважительное отношение к авторам статей и комментариев.
  2. Высказывания не по теме, затронутой в статье. Суждения о личности автора публикации, выяснения отношений между комментаторами, а также любые иные формы перехода на личности.
  3. Выяснения отношений с модератором.
  4. Собственные или чьи-либо еще стихотворные или прозаические произведения, спам, флуд, рекламу и т.п.
*
*
*
Введите символы, изображенные на картинке * Загрузить другую картинку CAPTCHA image for SPAM prevention
 
Дорогие читатели Отрока! Сайт журнала крайне нуждается в вашей поддержке.
Желающим оказать помощь просьба перечислять средства на карточку Приватбанка 5457082237090555.
Отрок.ua в:   