Ответ на "нелогичную" молитву

Солнечные лучи едва пробивались сквозь густые ветки деревьев. Я включила в комнате свет, села на кровати и... затаила дыхание. День предстоял насыщенный: утром молитва в храме, потом послушания — на кухне, в монастырской гостинице, в саду — и в завершение снова такая любимая здесь всеми молитва в храме. Ещё год назад я смотрела на это место с высоты спутника на гугл-картах, не представляя никакой возможности хоть когда-нибудь сюда попасть. Но Господь позаботился обо всём так, что вот, я здесь: в Англии, в графстве Эссекс, в монастыре во имя святого Иоанна Предтечи и преподобного Силуана Афонского. Сижу как ни в чём не бывало в комнате, словно и не об этом была моя горячая молитва на протяжении стольких месяцев...

Этот монастырь люди приезжают со всего мира, и у каждого — своя невероятная история. Побывав здесь хотя бы раз, невозможно не стремиться вернуться сюда снова и снова. Тут получаешь ответы на свои запутанные вопросы, даже не задавая их вслух. Кажется, что и воздух в этих стенах наполнен любовью, а когда смотришь на монахов, удивляешься: если человек может быть таким, какой тогда наш Всемогущий Бог?..

...Я полюбила этот монастырь задолго до того, как сюда попала. Божиим Промыслом в сентябре 2014 года я уехала учиться в Англию в школу для девочек. Оплату за проживание и обучение полностью покрывал грант, все остальные расходы ложились на плечи моей семьи. На оформление визы и покупку авиабилетов родители потратили последние деньги, и в день отлёта в моём кошельке лежало лишь 20 фунтов одной купюрой и ни центом больше.

На информацию о единственном православном монастыре в Англии, основанном архимандритом Софронием (Сахаровым) в Эссексе, я наткнулась в интернете совершенно случайно. В Англии вообще «туго» с православием, и я искала хоть какой-нибудь храм, куда бы поехать на литургию... С географией у меня всегда были проблемы, поэтому сразу же вбила адрес в гугл-картах. Построенный маршрут гласил, что предстоит сделать три пересадки, и в общем дорога займёт около шести-семи часов. Для Англии это очень длинный путь, потому что поезда там скоростные, а расстояния маленькие.

Но, честно говоря, длина маршрута пугала меньше всего. Путешествие оказалось невозможным по финансовым причинам: билет стоил около 180 фунтов, а у меня на всё про всё — лишь 20. И хотя на тот момент я совершенно ничего не знала ни об отце Софронии, ни о преподобном Силуане Афонском, ни об этом монастыре, внутри появилось горячее желание не просто там побывать, но хоть несколько дней пожить и потрудиться.

И я... стала об этом молиться. В силу многих, изложенных выше, обстоятельств это была очень нелогичная молитва, но, борясь со своим неверием, я пыталась довериться Богу.

Спустя несколько месяцев усиленных поисков в ближайшем от школы городке я нашла греческую православную церковь. Община приняла меня очень дружелюбно. Среди прихожан была Вероника — милейшая женщина, оказавшая мне такую поддержку и помощь, что не хватит и целого дня, чтобы обо всём рассказать. За короткое время мы сдружились, и часто на машине она подвозила меня из храма в школу, а по дороге рассказывала невероятные истории из своей жизни. Так я узнала, что она перешла в православие из англиканства, а крестил её в Лондоне митрополит Антоний Сурожский!

Как-то Вероника упомянула и о монастыре в Эссексе. Она говорила об этом месте с огромной любовью: когда её муж был жив, они часто туда приезжали; но в то же время в голосе её чувствовалась грусть, потому что после смерти супруга сама она давно уже там не была. Минуту мы ехали в тишине, как вдруг Вероника, совершенно забыв про дорогу, радостно повернулась ко мне и предложила вместе поехать в монастырь на её машине! На секунду моё сердце замерло от счастья, и я просто не могла поверить, что это возможно...

Ровно год прошёл с того момента, как я узнала о монастыре и стала молиться о том, чтобы туда поехать! И вот, в последний день учёбы перед каникулами Вероника ждала меня после уроков возле школы, и мы наконец отправились в такое долгожданное для меня путешествие.

***

С тех пор уже трижды я приезжала сюда. Каждый раз всё было совершенно по-новому, но мир и любовь, царящие в монастыре, оставались неизменны.

Самое первое воспоминание об этом месте — субботняя литургия в храме преподобного Силуана Афонского. Церковь очень отличается от привычной в нашем понимании: построена не в форме корабля или креста, без куполов и золотых крестов. Позже я узнала, что отцу Софронию не разрешили их установить, и он был вынужден возвести здание, которое не выделялось бы среди других домов в деревне. Проходя мимо, и правда, никогда не догадаешься, что это и есть храм. Но попав внутрь, забываешь в буквальном смысле обо всех «земных попечениях», потому что встречаешься взглядом с глазами Господа...

Отцу Софронию было 87 лет, когда он расписывал церковь. Делал он это с командой помощников, но сам руководил всем процессом. И невозможно передать словами, сколько всего вместил в себя лик Христа на росписи Тайной вечери. Любовь, сострадание, прощение... Милующий взгляд не просто смотрит на тебя, но устремлён прямо в твоё сердце.

Песнопения слаженного хора, молитвы на разных языках (в обители подвизаются монахи и монахини со всех концов земли): та субботняя литургия была одной из самых волнительных в моей жизни!

Впрочем, и другие моменты и воспоминания об этом месте я могу назвать самыми счастливыми. Например, очень хотелось попасть в монастырь на Пасху, но места в гостинице бронируются не то что за месяцы — за годы! И сколько было удивления и радости, когда мне позвонили и сообщили, что неожиданно место освободилось и я могу приехать. Мало того, со мной поехала моя соседка по комнате Изабелла. Она из протестантской семьи, и хотя уже ходила со мной в храм каждое воскресенье, всё равно я очень переживала, что каких-то ситуаций в монастыре она может не понять. Но, молитвами святого Силуана Афонского и отца Софрония, ей там очень понравилось. Перед отъездом Изабелла накупила много книг отца Софрония и Библию с православным толкованием. Для меня это было ещё одно маленькое чудо...

***

Но самое главное чудо — это сколько «совпадений» устроил Господь лишь для того, чтобы исполнить мою молитву. Отправляя меня в Англию, позаботился, чтобы недалеко от школы был храм. В ту же церковь Своими невероятными путями привёл Веронику. Подумать только: два человека из разных поколений, с абсолютно разными историями и жизненным опытом встретились в небольшом храме в Англии, и это навсегда изменило их жизнь!

Я искренне, от всего сердца попросила Бога просто о поездке в монастырь, а Он дал мне что-то более глубокое и ценное — и храм, и батюшку, и Веронику. И в корне изменил моё представление о Церкви, о вере и о Нём Самом.