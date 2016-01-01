Пять ключей к решению проблемы

Это письмо-размышление пришло в редакцию «Отрока», и сразу стало понятно, что изложенную в нём ситуацию, которая продолжается не один год, просто советами не исправишь. «Тут ключик нужен...» А ещё лучше — ключ. Как взглянуть на проблему по-новому, так, чтобы выбить почву у неё из-под ног, делится размышлениями протоиерей Владимир Тукало.

Моя жизнь проста до невозможности. Вернее, могла бы такой быть. И правда, что сложного: подняться в 6:50, в 7:00 помолиться и дальше с интересом окунуться в ворох приятных утренних забот.

На деле же с первой минуты пробуждения начинается борьба. Проснулась, встаю — нет, полежу чуток. Будильник звенит — ничего, переставлю ещё на 10 минут. Нужно помолиться — это кому нужно-то? Если один раз молитву пропустить, жизнь не остановится и земля с орбиты не сдвинется. Может, завтра помолюсь? Но нехорошо это, и сегодня нельзя пропускать правило. Да почему нельзя, кто сказал?!

Наверное, есть на свете люди, которые легко и невесомо утром с постели вскакивают. А может, это вообще только моей ленивой голове так тяжко в вертикальное положение прийти?

Хорошо, буду рассуждать логически. Когда думаю о кофе, поднимаюсь с готовностью. Как только вспоминаю о припасённой вкусняшке в холодильнике, бегу за ней с нетерпением. Чтобы проглянуть почту, тянусь к телефону с радостью. Но стоит только о молитве вспомнить, как «вежды мои» отягощаются сном, а настроение, как тот хомячок в видеоролике про play dead, прикидывается мёртвым. Это отчего так?

Под вечер — картина маслом в тех же красках. Всё успелось, удалось, сложилось. Чудесный день позади, теперь молитва, и — спать. Но мозг опять индейскую национальную избу («фиг вам» называется) на воображаемой печке рисует. Сил на молитву нет, приходите завтра: вот название бессмертного хита, под который приходится засыпать так часто.

Про субботы-воскресенья вообще молчу. Выйти вовремя на службу в храм никаким гипнозом и аутотренингом не получается...

Со стороны на всё это посмотреть — наверное, только плечами пожать. Насочиняли себе православные правил молитвенных, придумали бремена неудобоносимые, и сами стонут под их тяжестью. Где в Евангелии сказано десять разных утренних молитв читать? А вечером все эти перечисления грехов по пять раз? А к причастию по полтора часа готовиться?

И ведь отношение ко всем этим правилам какое — ма-ги-чес-ко-е. С утра молитвы не прочитаю — день не задастся. Вечером не помолюсь — если ночью умру, в ад попаду. Раненько не успела помолиться — днём так и быть дочитаю, и тогда в полдень так остроумно звучат слова «от сна востав, полунощную песнь приношу Ти, Спасе».

Пробовала это как грех исповедовать: так с тех пор на каждой исповеди отдельной строчкой «ленюсь молиться» и значится. Ничего не меняется, какими уговорами себя ни уговаривай. Каюсь в своей лености, охлаждении в молитве, небрежном молении и опозданиях на службы, а уже в следующие дни опять этот грех «предо мною есть выну».

А что если оставить пока вообще это дело? Раз молитва не идёт, ну и не заставлять себя совсем. Говорят же умные люди: невольник — не богомольник. Я буду просто о Господе постоянно помнить и своими словами к Нему обращаться. Такое тёплое живое чувство наверняка Ему приятнее будет, чем мои заученные тексты, другими людьми написанные. Вот прямо с завтрашнего дня так и попробую...

Пять ключей к решению проблемы

1. Наше падение — это наше достояние

Почему-то, когда мы говорим о какой-то сложной ситуации, изначально воспринимаем её как то, что необходимо немедленно преодолеть.

Но если взять Божественное Промышление, то прибыль наша — и в убыли тоже. Как интересно говорится про святых отцов: жил такой-то и возрастал от силы в силу. Как это — от силы в силу? Когда мы сами преодолеваем какие-то напасти, то, по слову апостола, сможем потом и искушаемым помощи. То есть найдём, как помочь человеку в подобной трудной ситуации. Уже хотя бы в этом приобретаем силу.

И второй момент: мы в падении. Как наркоман или алкоголик, понимаем — всё, Господи, я упал. Первая мысль: «Я свинья». И вторая, следующая за ней: «Свинья, Господи, но Твоя!». Осознавая своё падение и его глубину, отдавая себе отчёт, в чём причины этого падения, мы опять-таки приобретаем силу. Видим, откуда напасть взялась, и можем других предупредить об опасности. Как пьяница приходит на площадку к старшеклассникам и говорит: «Ребята, не пейте пиво! Это — начало. Посмотрите на меня: если и дальше будете продолжать в том же духе, станете как я...».

Поэтому все обстоятельства нашей жизни мы можем использовать для того, чтобы восходить от силы в силу — для духовного анализа и изменения себя. Не только взлёты и победы, но и падения с неудачами. И то, и другое — равномерное движение вперёд.

2. Молитвенные правила — не кандалы, а изысканные блюда для нашего духа

Наше чрево воспринимает еду не в любом сочетании, но в тех или иных комбинациях. В каждое блюдо входят определённые ингредиенты. Для пирожных, например, требуются мука, сахар, яйца, масло, шоколад. Для борща всё это совершенно не годится. То есть, чтобы желудок наш воспринял пищу, мы распределяем её на некие группы и используем сочетание продуктов так, чтобы было и вкусно, и полезно. Сала без хлеба много не съешь, и шоколада килограмм за раз в себя не затолкаешь. Но если в виде бутербродов с горчичкой или конфет с чаем — всё отлично пойдёт.

Так и для того, чтобы питать наш дух, святые отцы создали прекрасное разнообразие. На всякий житейский случай есть своё молитвенное правило: для путешествующих, для скорбящих, для болящих, для тех, кто восстал ото сна, для отходящих ко сну и так далее. Чтобы ум наш не страдал от однообразия, но постоянно имел что-то новенькое.

Зачем в правилах столько разнообразных прошений? Вполне можно было бы обойтись двумя словами «Господи, помилуй!»... Да, это так. Но для того, чтобы попросить маму испечь пирог с яблоками, с шоколадом, с трюфелями, с кремом, с желейной прослойкой, нужно все эти слова в своей просьбе произнести. Просто сказать «мама, хочу!» не получится. Но если ты готов принять то, что Господь даст на твои два слова «я хочу!» — пожалуйста.

3. Пользуйся лекарством, которое «сработало»

Почему в молитвенные правила собрано столько и таких молитв? Если вчитаться внимательно, увидим, что все они максимально охватывают со всевозможных сторон нашу жизнь в той сфере, на которую направлены. Утром мы просим благословения на наши устремления проявить себя в течение дня, чтобы Господь не допустил совершить грех, уберёг от опасностей. Вечером, соответственно, пытаемся у Бога испросить прощения, потому что «несть числа» грехам нашим.

И второе. Почему мы просим словами святых отцов? Потому что они жизнью своей доказали, что их молитвы дают результат. Мы ведь от врача чего ожидаем? Что лекарство «сработает». Если слышим, что кому-то лечение помогло, то и сами постараемся этим же способом лечиться. Так и молитвы в правилах собраны по одной от тех, кому, как говорится, «помогло».

Прочитал ты молитву святого, и у тебя в голове пазл сложился. А всё потому, что это не простой текст, но благодатью Святого Духа наполненный. Дух дышит, едеже хощет (Ин. 3, 8), а хочет Он обитать в словах людей, чистых сердцем. Будучи при жизни людьми, чистыми сердцем, святые те или иные слова произнесли, в молитву сформировали и сказали: «Отцы и братия, молитесь так, и Дух Святой придёт». Такое их обещание. Они все предстоят сейчас перед Господом, ты начинаешь читать молитву такого-то святого, он и говорит: «Господи, вот, моей молитвой молится, обрати внимание. Помоги ему!». И всё, Дух Святой снисходит на молящегося — по просьбе этого святого угодника Божия.

4. Важно помнить, зачем вообще мы молимся

Всё материальное в нашей жизни Бог дал нам «по умолчанию». А точнее, по Своей милости. Он сотворил мир и населил его растениями и животными; создал человека и в помощь ему дал другого человека.

Когда мы приходим в этот мир, всё материальное у нас уже есть, для этого молиться не надо: как творения Божии, мы автоматически получаем определённые условия содержания в тварном мире. Но благодать, эта живая вода, которая преобразует, оживотворяет всё вокруг, даётся по вере. И для того, чтобы её стяжать, притянуть к себе, мы и молимся. Сердце наше — окаменевший, мёрзлый грунт, из которого одни только колючки могут расти: грехи и самость наша. Чтобы это изменить, нужно полить грунт тёплой водичкой — слезой благодати, милости Божией. Где её взять? — У Господа попросить. Вот молитва и есть эта наша слёзная просьба. И не только о себе, но и о ближних наших.

5. Хочешь крылья?

Молитва не есть обязательный атрибут жизни на земле. Это — крыло, которое возносит человека к Богу. Если хочешь подняться выше, если хочешь перешагнуть через то, что тебе в жизни мешает, нужно начать молиться, Бога призывать. Это некий ключ к открыванию твоего внутреннего мира, иначе мир твой закрыт сам в себе, двери сердца заперты.

Без молитвы тоже можно жить — и тебе хорошо так, и в жизни всё неплохо вроде складывается. Но проблема в том, что мир во зле лежит (1 Ин. 5,19). И хотим мы того или нет, мир жаждет, чтобы мы стали ему созвучны: были злыми, делали злое, уповали на злое и злом за зло воздавали. А мы рождены Божией любовью, и Бог ждёт, что мы к Нему придём.

Вот душа наша и стоит на этом разломе, постоянно находится в ситуации выбора. И выбор свой она подчёркивает устремлением. Если ребёнок всё время тянется не к матери, а к розетке с двумя гвоздиками, рано или поздно мама недоглядит...

Мир пытается создать иллюзию, что скверна — это нормально, и грязь — это естественно. Навязывает нам не духовный, а биологический ритм жизни. Не мешает телу? Не стесняет тебя, дышишь нормально? Желудок не слабит? Всё, молодец. Значит, у тебя всё хорошо. Внутренний мир при этом никак не рассматривается. Всё делается для того, чтобы у человека не было направления движения, чтобы он не знал, куда идти.

И как раз молитва — это направление движения нашего духа. Если это направление мы себе не задаём, вопрос, где в конце жизни окажемся. Как можно дойти куда-либо, если ты никуда не движешься? И даже желания двигаться не имеешь...

***

Самое главное — помнить, что молитва должна быть наполнена чувством. Сегодня, сейчас, в том месте и в то время, в которое тебе Господь определил, живи перед Христом. Христос — и ты, и больше никого. И как ты сможешь скривить душой, если вот Он, рядом?

Слово, если хотите, — это капсула, в которую вкладываются энергия, устремления, то, что ты хочешь этим словом выразить. Поэтому наша задача — наполнить капсулу сердечной любовью к Богу.

Где взять эту любовь? Господь сказал: Сыне, даждь Ми сердце твое (Притч. 23, 26). Если я отдал своё сердце Богу, я уже ничего своего туда положить не могу, я не властен. Могу лишь попросить Господа, чтобы Он наполнил мои сердечные сосуды любовью — по моей крепкой, непоколебимой Ему вере.