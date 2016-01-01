Почти как в сказке

Не хочу — не буду! Звучит привлекательно. И вполне разумно. Ведь всё, что делаешь через силу, через «не хочу» и «не могу», по идее, не приносит радости. А ради чего тогда и жить, если не в радость? Ну а все эти ваши разговоры про умерщвление плоти — ой, не надо!..

Скажем, не хочется ходить в школу, учиться, работать. Значит, и не буду? В Японии живёт уже целое поколение таких «нехочух». О проблеме «хикикомори» (смешное словечко, а вот проблема грустная) известно не только в Японии, где 10 % трудоспособного населения просто не выходит из дому. У нас тоже уже есть подростки, которые ничего не хотят.

Не знаю, как вас, а меня учили в детстве, что нехочухой быть плохо. Надо обязательно всё хотеть. Всё хорошее, а не всё плохое, конечно. Если, к примеру, не хочешь делать уроки, или мыть посуду, или в целом не хочешь того, чего от тебя хотят взрослые, то ты обязан наступить на горло собственной песне и срочно идти и делать. Ну потому что ты же хочешь есть, а кто не работает, тот не ест. Такие дела.

Но очень быстро настало блаженное время, когда я скоропостижно выросла, выучилась, влюбилась, вышла замуж и на работу. То есть внезапно оказалась совершенно самостоятельной. И тут выяснилось, что жить стало одновременно сложнее и проще. С одной стороны, надо мной не стояли взрослые мудрые люди, которые могли отсеивать шелуху и требовать выполнения лишь того, что необходимо, а с другой — я и только я теперь определяла, хочу ли делать это самое необходимое.

Очень скоро я поняла, что даже если не хочу, всё равно буду. Например, мне очень не хотелось не спать по ночам после рождения первого ребёнка. Зацените иронию: большинство конфликтов с родителями у меня случалось именно из за моих ночных бдений! Так вот теперь спать очень хотелось, но я не могла, потому что новорожденная дочка по ночам «гуляла», а отсыпалась днём, тогда как у меня днём спать как раз и не выходило — в силу всевозможных причин и обстоятельств. Казалось, само Провидение подстраивает эти обстоятельства, чтобы ткнуть меня носом во все мои юношеские причуды и глупости!

И я сдалась. «Да, — сказала тогда, — я всё поняла. Ночью нормальные люди спят, а я была ужасно не права...» И дочка угомонилась.

Но на этом взрослая жизнь не закончилась. Мне очень не хотелось сидеть в декрете. Я рвалась на работу — самую любимую работу на свете! Но перед окончанием декрета забеременела вновь, причём при полной уверенности, что «этого не может быть». И осталась дома. Потом ещё один раз, и ещё один — ну, вы поняли... Пока до меня наконец не дошло, что с работой вне дома придётся распрощаться. И я стала фрилансером. Ещё до того, как это превратилось в мейнстрим.

Могу приводить множество разных весёлых и не очень примеров из собственной долгой и полезной жизни, но боюсь утомить читателя мемуарами. Лучше сформулирую один важный вывод. Нам приходится делать то, чего мы не хотим, если мы взрослые люди. И самое невесёлое, что никто при этом не будет нас заставлять, но нам придётся.

Всё в той же Японии заговорили про «поколение сатори» (сатори — одна из медитативных практик, означает просветление). Молодёжь «сатори» не стремится ни к карьере, ни к большим деньгам, ни даже к любви. Бывший журналист газеты «Никкей» Таку Ямаока в опубликованной в 2010 году книге «Молодёжь, которая ничего не хочет» описал их так: «Они не ездят на машинах. Они не хотят брендовых вещей. Они не занимаются спортом. Они не пьют спиртные напитки. Они не путешествуют. Любовь им безразлична». Вот такое получается практически монашество в миру. Но только монахи отказываются от чего либо ради соединения с Богом, а «сатори», похоже, не волнуют проблемы самосовершенствования. Они просто идут по пути наименьшего сопротивления, только бы их не трогали. Спасибо, что хоть из дома выходят...

Кто то связывает такой низкий уровень запросов у молодёжи с тем, что родители как раз излишне много времени уделяли своей успешности, так что дети теперь идут от противного. Другие во всём обвиняют интернет: в соцсетях подросток может создать себе любой образ и удовлетворить амбиции виртуально.

А ещё психологи считают, что современной молодёжи катастрофически не хватает навыков по построению отношений в паре. Традиционная семья уже канула в Лету, а партнёрская рождается в муках на наших глазах. Проблема в том, что нет у нынешних молодых ни знаний, ни умений, ни даже желания вкладываться в непростое дело создания и поддержания семьи. Синглс — одиночки — вполне спокойно и счастливо живут без пары: так проще и наименее затратно. И им абсолютно всё равно, назовут ли их позицию инфантильной или красивым словом «сатори».

Когда кто то в моём присутствии цитирует известную евангельскую фразу про Царство Небесное, которое «нудится» (см. Мф. 11, 12), я уточняю: вы о каком принуждении? Извне или изнутри? И если человек начинает рассказывать, как он кого то «смирил до зела», прихожу к выводу, что он страшно далёк от понимания истины.

Эта цитата как раз про то, что только самопринуждение — путь к успеху и одновременно путь к Богу. Никто не должен нас заставлять. Никто и не будет, в конце концов. Потому что свобода человеческой воли стои`т выше самых благих целей (да и про благие намерения все мы наслышаны). Именно свобода. Поэтому и Сам Бог не принуждает нас быть хорошими вопреки нашей воле.

Мы сами себе должны. Сами ставим рамки или сметаем их — в зависимости от жизненной необходимости. Потому что жизнь всё равно будет подбрасывать новые испытания. Как в компьютерной игре: переход на новый уровень невозможен, если мы не прошли предыдущий.

А любая неудача — это маленькая смерть, смерть наших хотений. В этом смысле компьютерная игра учит важному: идти туда, куда не хочется, и делать то, что необходимо. Почти как в сказке.

Что же из всего этого следует?

Сегодня каждый решает самостоятельно, хотеть или не хотеть. Но как по мне, признак взрослости и возмужания — это как раз умение увидеть необходимость в том, чтобы делать не только то, что хочется, но и то, что не хочется, но надо. Особенно в духовной жизни. Потому что все эти бытовые проблемы, которые вынуждают человека идти против своих желаний комфорта и удовольствия, нужны для того, чтобы мы привыкали бороться с ленью души. Все эти долгие посты — чтобы умели сказать «нет» самым естественным своим желаниям. И вот тогда, привыкнув к формуле «не хочу, но буду», мы сможем преодолеть тот самый долгий и узкий путь, который ведёт к Вершине.