Прадедушкин пирог

Господь дал нам семью, чтобы именно в ней учиться любить. Но почему-то мы готовы любить и узнавать о ком угодно, только не о тех, кто рядом с нами: родителях, бабушках, дедушках, детях. Как часто говорим мы с родными об их детстве и молодости? Ведь это так важно для нашей души. Как фундамент, на котором потом можно будет бесстрашно строить свою жизнь, потому что за тобой — целые поколения.

Счастлив тот, кто имел доверительные отношения со своими близкими, кто слышал яркие и подробные рассказы о давно минувших событиях из жизни дедов и прадедов. Такое знание об ушедших поколениях даёт поддержку, ощущение внутренней защищённости, вдохновляет.

Но самое главное — после подобных задушевных разговоров видишь перед собой уже не просто маму, папу, тётю или бабушку, которых привык воспринимать как данность, то, что всегда было, а отдельных уникальных личностей с неповторимой судьбой, внутренним миром, интересами и надеждами. Именно в такие моменты начинаешь жалеть, сострадать и любить близкого человека по-настоящему.

***

Мой дедушка всю жизнь посвятил науке и преподаванию математики. Когда он умер, на похороны собралось множество его коллег. Вспоминали о нём, говорили прекрасные слова. Я спросила одну бывшую дедушкину студентку, каким он был преподавателем, и она рассказала, что дедушка всегда старался относиться к каждому студенту с любовью, потому что сам в 13 лет остался сиротой с глухонемым братом и помнит, как ему, молодому сельскому парню, приходилось трудно в послевоенные годы. И стало так жаль, что целый пласт жизни близкого человека, рядом с которым я росла, для меня безвозвратно утерян!

Но остался ещё один дедушка, и с ним стараюсь общаться как можно чаще — словно навёрстывая упущенное. Благо, живём через дорогу. Ему за 80, и в быту сейчас приходится тяжеловато, но когда он начинает вспоминать своих родителей, бабушек и дедушек, которые для меня прапра-, время, когда учился и работал, вижу перед собой живого, мудрого, наполненного оптимизмом и любовью к жизни человека, каким его всегда знала.

После наших с ним разговоров я отчётливо поняла, что стареет только тело, душа же остаётся молодой. И в любом возрасте мы всё те же мальчики и девочки, катающиеся на самокатах; юноши и девушки, радующиеся малым победам и переживающие об ошибках, влюбляющиеся, творящие, желающие познать мир и докопаться до сути, верящие в лучшее. Только нужно уметь увидеть в каждом человеке, в любом его состоянии, эту неизменную, вечную душу, этого ребёнка, глядящего на мир широко раскрытыми глазами.

***

Дедушка очень хорошо помнит своего дедушку — моего прапрадедушку. Во время войны тот собрал под крыло всю семью — десять душ, чтобы совместными усилиями легче было пережить трудные времена. Он был бондарем (изготовителем бочек) по профессии, и от дедушки я узнала, насколько это ремесло требует искусности и умения.

Прапрадедушка — выходец из малоимущей семьи переселенцев с Поволжья, которые в конце XIX века в поисках лучшей жизни переехали в Баку, а затем в Астрахань. Когда началась эпидемия малярии, они перекочевали на Кубань, где и родился мой дедушка. Он рассказывал, как во время войны, будучи ребёнком, закрыл собой свою собаку, когда немец, зайдя к ним во двор, стал целиться в щенка, убив перед этим родителей Шарика. Слава Богу, заступилась мама, все остались живы... Уже в мирное время Шарик однажды из темноты буквально бросился к дедушке на шею ещё у самого вокзала, когда тот студентом приехал на каникулы домой.

После войны семья год прожила в Германии, затем вернулась на родину, где тогда царила не только разруха, но и голод. Постоянно думаю, каким героическим было то поколение. Нам, живущим во времена всеобщего комфорта, нужно поучиться у них жертвенности и умению радоваться простым вещам.

Во время войны героями приходилось быть всем: и взрослым, и детям. В детстве одна моя бабушка старалась успеть бросить в руки нашим военнопленным мамалыгу (круто заваренную кукурузную кашу), когда немцы вели тех под конвоем мимо их дома. Другая бабушка, несмотря на смертельный риск, носила передачи своему отцу, арестованному гестапо. Прапрабабушка, которую, как и меня, звали Екатерина, потеряла во время и после войны троих сыновей, но не сломалась духом, а до конца сохраняла доброту и благородство души.

Интересны подробности из мирной жизни людей тех времён. Другая моя прапрабабушка ходила из Донецкой области в Киево-Печерскую лавру 750 километров пешком, неся обувь через плечо — чтоб не истоптать. А когда дедушка ещё до войны поломал ногу, и ему наложили гипс, его папа, мой прадедушка, понёс его на спине в парк, где они ели мороженое и разучивали песни, модные в те времена.

Также со слов дедушки я знаю, что у моего прапрадедушки было «фирменное» блюдо: пирог с яйцом и луком, который он готовил на каждый свой день рождения. А когда, учась в техникуме, дедушка приезжал на каникулы домой, то заставал своего дедушку сидящим у окна и читающим газеты...

Казалось бы, совершенно обыденные вещи, но почему-то именно они особенно оживляют родные лица и заставляют сердце биться радостно. Начинаешь со всей ясностью понимать, насколько всё в мире взаимосвязано. Что мы действительно проходим одну и ту же школу жизни, просто каждому поколению Господь даёт свои обстоятельства, свои уроки. Тогда была их эпоха, и нашим предкам предстояло внести лепту в общее историческое пространство человеческой жизни. Теперь настал наш черёд.

***

Как математик и педагог, мой дедушка любил оценивать всё в своей жизни по пятибальной шкале и на вопрос «Как дела?» часто с усмешкой говорил: «Так, на троечку». Но это, я думаю, от исключительной требовательности к себе и умения воспринимать трудности с юмором.

На самом деле в глубине души мы все стремимся жить «на отлично», чтобы для будущих поколений стать крепким фундаментом, на котором им было бы легче строить свою жизнь, исполненную любви, добра и милосердия.