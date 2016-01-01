Марк Подвижник (Марк Пустынник, Марк Постник) принадлежит к числу знаменитейших египетских отцов. Жизнь его продолжалась более ста лет: он был современником святых, живших как в конце IV века, так и в начале V столетия. Оставил по себе многочисленные аскетические поучения, в частности «200 Глав о законе духовном» и «К тем, которые думают оправдаться делами, 226 глав».

Преподобный Марк Подвижник (V век) — монах, подвизался в Нитрийской пустыне (Нижний Египет). День памяти — 18 марта. Об обстоятельствах жизни преподобного мало что известно. Нрава он был крайне тихого и кроткого, с юных лет любил изучать Священное Писание и знал наизусть Ветхий и Новый Завет. Его творения, как говорил о том святитель Фотий, патриарх Константинопольский, «ясны по причине вразумительности и потому, что разделены на главы». Действительно, в силу этой разбивки, а также меткой афористичности, изречения святого Марка удобны для восприятия современного читателя.

1. Кто имеет какое-либо духовное дарование и сострадает не имеющим такового, тот состраданием сохраняет свой дар. Кичливый же, будучи поражаем помыслами самомнения, теряет оный.

2. Не старайся разрешить трудное дело посредством спора; но тем, чем повелевает закон духовный — то есть терпением, молитвой и мысленной надеждой.

3. Не ищи совершенства в добродетелях человеческих, ибо в них совершенного не находится: совершенство его сокрыто в кресте Христовом.

4. Кто молится о людях, обижающих его, тот низлагает демонов, а сопротивляющийся первым, уязвляется последними.

5. Будучи любознателен, будь и трудолюбив. Ибо одно простое ведение надмевает человека.

6. Скóрби, постигающие людей, суть порождения их собственных худых дел. Если же мы перенесём их в молитве, то опять обретём приращение в добрых делах наших.

7. Что сделаем без молитвы и доброй надежды, то после бывает вредно и несовершенно.