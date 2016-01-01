Преподобный Никон Оптинский

Преподобный Никон (Беляев; 1888–1931), исповедник, был последним духовником Оптиной пустыни. Ему суждено было увидеть закрытие и разорение обители. В монастырь он пришёл вместе с родным братом Иваном в возрасте 19 лет. В ноябре 1917 года рукоположен в сан иеромонаха. В 1923 году советская власть окончательно закрыла обитель, настоятель передал ключи прп.Никону и благословил принимать богомольцев на исповедь. Так преподобный стал последним Оптинским старцем.

Когда находит скорбь, отец Никон учил читать молитву: «Слава Тебе, Боже мой, за посланную скорбь! Достойное по делам моим приемлю. Помяни мя, Господи, во Царствии Твоем. Да будет во всем святая воля Твоя!». Сам преподобный, имея тяжёлую форму туберкулёза лёгких, несмотря на физические страдания, до последнего дня жизни, как свидетельствуют воспоминания очевидцев, сиял неземной радостью и светом.

1. Никогда не было, нет и не будет на земле беспечального места. Беспечальное место может быть только в сердце, когда в нём Господь.

2. Не должно дерзостно бросаться в пучину скорбей — в этом самонадеянность гордая. Но когда скорби придут сами собою, не убойся их, не подумай, что они пришли случайно, по стечению обстоятельств. Нет, они попущены непостижимым Промыслом Божиим.

3. Скорбь есть не что иное, как переживание нашего сердца, когда что-либо случается против нашего желания, нашей воли. Чтобы скорбь не давила мучительно, надо отказаться от своей воли и смириться пред Богом во всех отношениях. Бог желает нашего спасения и строит его непостижимо для нас. Предайся воле Божией, обретёшь мир скорбной душе своей и сердцу.

4. Верую, что Господь спасение моё строит, посылая то или иное. Веруя в пекущийся обо мне Промысл Божий, боюсь направлять по своему смышлению свою жизнь. Наблюдаю, как своя воля приносит человекам скорби и трудности. Да будет же воля благая и совершенная! Ей вручаю и себя, и всю жизнь и всех: принятие воли Божией мир приносит сердцу моему.

5. Надо всё дурное, также и страсти, борющие нас, считать не своими, а от врага — диавола. Это очень важно. Тогда только и можно победить страсть, когда не будешь считать её своей.