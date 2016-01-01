Римские заметки Протоиерей Андрей Пинчук Была у меня такая огромная мечта — увидеть Рим. Мечтать об этом я стал ещё во времена своего обучения в духовной академии. Дело в том, что один преподаватель относился ко мне, как бы это помягче сказать, немного предвзято, а этот добрый человек читал у нас спецкурс «История Древнего Рима». Понимая, что на его экзамене мне достанется «по полной», я сел и стал всё учить. И втянулся. Учебник по истории Рима проглотил залпом. Пошёл в библиотеку и попросил дать «что то посерьёзнее». Тут мне и вынесли Моммзена, классика римской истории. В общем, с Теодором Моммзеном мы подружились. До сих пор им глубочайше восхищаюсь. Шли годы, а я всё мечтал. А потом взял и поехал. Остановился в хостеле в центре Рима. Маленький уютный четырёхэтажный домик. В комнате восемь человек: и женщины, и мужчины — никто не заморачивается. От хостела минут 10–20 ходьбы ко всем основным памятникам. У всех достопримечательностей — охрана: военные с автоматами. Наряды по три человека на джипах. За первый день насчитал по городу четыре модификации трамваев: от стареньких, 1970 х годов, до современных, как во Львове. В метро пока не спускался. Купил себе молока. Не мог оторваться. Вкусное — до потери сознания. Купил ещё раз. Расходы за сегодня: завтрак — кофе и бутерброд у друзей в Киеве; перекус — вода в самолёте и яблоко (друзья в дорогу дали); проезд на электричке — 14 €, хостел на одну ночь с завтраком — 20,50 €. Обед — чипсы (1,75 €) и молоко (1 €). Ужин — снова молоко (1 €). Билет в музей Латеранского собора — 3 €. Итого: 41,25 евро. Всех церквей мать Базилика Сан-Джованни ин Латерано или Латеранская базилика — кафедральный собор, надпись над входом в который гласит: «Святейшая Латеранская церковь, всех церквей города и мира мать и глава». Базилику возвели на земле семейства Латерани, конфискованной ещё при Нероне. Храм был украшен драгоценными подарками императоров — всё бесследно утрачено при разграблении Рима вандалами в V веке. Рядом с базиликой — Латеранский дворец, который был резиденцией римских пап с IV и до начала XIV века. Над центральным алтарём находится главная святыня храма: в двух серебряных реликвариях, выполненных в форме бюстов, хранятся головы апостолов Петра и Павла. Собор, конечно, потрясающий. За алтарной частью открыт музей, в котором собраны старинные реликвии. Экспонаты очень интересные. Вход платный (смотрите выше). Где крестился император Рядом с Латеранской базиликой расположен баптистерий V века с мозаиками VII века. Долгое время он был единственным в Риме и многократно перестраивался. По легенде, именно здесь принял крещение император Константин Великий. В центре зала сооружён красивейший углублённый бассейн с забавными, как по мне, медными фигурками оленей. На стенах — фрески XVII века из жизни Константина: «Сим победишь!» и другие. Вокруг самого бассейна стоят восемь порфирных колонн ещё с первоначального баптистерия. Вход бесплатный. Прямо перед баптистерием установлен обелиск розового гранита из египетского храма в Карнаке, созданный для Тутмоса III и перенесённый в Рим при Констанции II. Это самый высокий обелиск в Риме и самый крупный установленный обелиск в мире (вес более 230 тонн). Вот интересно, чем и как его сюда привезли? Многослойный храм Базилика святого Климента с прекрасным входным средневековым ансамблем представляет собой уникальный археологический комплекс, включающий верхний уровень (современная базилика, возведённая в XII веке), средний (раннехристианская базилика, построенная в IV веке) и нижний уровень (два строения, возникшие в I веке). Был обнаружен и четвёртый слой: руины домов, разрушенных во время пожара Рима в 64 году нашей эры. (Ну, того самого, который устроили по приказу Нерона, чтобы очистить город от старой застройки.) Дома сгорели. Их остатки засыпали землёй, и это послужило основанием для строительства во II веке многоэтажного жилого здания с двумя внутренними двориками. После провозглашения императором Константином Великим в 313 году Эдикта о веротерпимости здание переделали под церковь. Так появился первый раннехристианский храм, освящённый в честь папы Климента, третьего римского епископа, сосланного и убитого в Крыму. В конце XI века старое обветшалое здание церкви было решено полностью перестроить. Помещения старой базилики засыпали строительным мусором и землёй, а на получившемся фундаменте возвели новое здание. Ценные старинные мозаики перенесли в новый храм. Из интересного: святые братья Кирилл и Мефодий в IX веке обрели мощи папы Климента в крымском Херсонесе и перенесли в эту базилику. Сам равноапостольный Кирилл погребён тут же, справа от алтаря. Под алтарём расположена маленькая часовня, где хранится ковчег с мощами святых Климента и Игнатия. Зрелище, которое потрясает воображение, — это золотисто-бронзовые мозаики апсиды, скорее всего, перенесённые из «нижней» базилики или выполненные по мотивам аналогичной мозаики IV–V веков. Вход бесплатный. Но почему то нельзя фотографировать. Собор тысячи лепестков Санта Мария Маджоре — одна из четырёх главных базилик Рима. С её основанием связана легенда: собор построен на месте, где в один из летних дней 352 года выпал снег. Накануне папе Либерию явилась во сне Богородица и предписала построить храм там, где выпадет снег. И теперь ежегодно в августе в Санта Мария Маджоре происходит церемония, напоминающая то чудо: тысячи лепестков, подобно снегу, кружат в воздухе. Первую постройку сменила базилика, возведенная в 440 х годах папой Сикстом III. Апсидная мозаика XIII века изображает Деву Марию в виде византийской принцессы, коронуемой Христом. Невозможно отвести глаз от мозаик V века, расположенных вдоль и впереди главного нефа. На них — сюжеты Ветхого и Нового Заветов. Вот, на триумфальной арке царь Ирод Великий, избивший вифлеемских младенцев, изображён с нимбом. (Вероятно, из почтения и преклонения перед царской властью.) Многие папы переделывали, достраивали и украшали церковь. Для позолоты деревянного потолка использовали привезённое из Нового Света (Перу) золото, преподнесённое папе испанским королевским домом. Пол создан Косматами (семьёй мраморщиков, основавших декоративный стиль косматеско) в XII веке, однако был значительно изменён в ходе реставрации в XVIII веке. Колокольня — самая высокая в Риме, достигает в высоту 75 метров. Главной святыней собора считаются ясли Иисуса, хранящиеся в маленькой часовне под алтарём. Также в соборе покоятся мощи апостола Матфея. В исповедальнях можно поисповедоваться на всех европейских языках, включая украинский. В то время пока я был в Санта Мария Маджоре, в боковых капеллах шли богослужения: на английском (присутствовало порядка 40 человек), французском (60 человек) и, по моему, на хинди (30 человек). На последнем собрались исключительно индийцы, священники — тоже индийцы. И снова Сан-Клименте Нет, ну эта базилика просто обязательна к посещению! Выше я рассказывал о ней — после того, как побывал в верхнем храме. Сегодня спустился вниз. Под базиликой ХII века ярусом ниже базилика IV века. Именно о ней писал блаженный Иероним. Ещё ниже — митреум конца I века с алтарём Митры и школой. Рядом со школой комплекс из 18 комнат и внутреннего дворика тоже I века, которые, судя по всему, были частью древнеримского монетного двора при императоре Веспасиане. Ниже течёт подземная речушка. Её видно и слышно. Вообще удивительно, что это всё сохранилось! Что это всё раскопали. Невероятное ощущение древности. Как в машине времени оказался. Но, конечно, самые сильные эмоции настигают у могилы святого равноапостольного Кирилла, просветителя славян. Вокруг множество памятных плит с благодарностью Кириллу от каждого славянского народа, просвещённого святыми братьями. Сразу вспоминаешь его жизнь и труды, эпизоды его миссии... И даже не верится, что стоишь рядом с могилой этого великого святого. В катакомбах не спрячешься Катакомбы Присциллы расположены далеко от центра города. Интересны тем, что помимо захоронений христиан и мучеников, расписаны удивительными фресками. Так, находим здесь необычное для христианина ХХI века изображение агапы — вечери любви. На фреске семь человек, вкушающих трапезу. Семь — число полноты. Несомненно, что Агапы имели очень важное значение для первых христиан: давали возможность ощущать единство с Богом и друг с другом — что укрепляло людей перед лицом мученичества. Здесь же находится старейшее из когда либо найденных изображение Богоматери с младенцем (II — ІІІ век). Рядом с Богородицей Валаам, указывающий на звезду. Когда то Валаам оставил пророчество о рождении Спасителя: Вижу его, но ныне ещё нет; зрю Его, но не близко. Восходит звезда от Иакова и восстаёт жезл от Израиля (Числа 24, 17). На других фресках видим исход евреев из Египта и выход Ноя из ковчега. И опять — аллюзии на новозаветную Церковь. Некоторые считают, что в катакомбах христиане прятались. Это не так. Строительство катакомб в Риме изначально согласовывалось с императорской властью, поэтому в архивах Рима были все планы катакомб. Если бы император захотел уничтожить христиан, он сделал бы это в два прихлопа. Практически все ниши для захоронений пусты, за исключением нескольких старинных, закрытых древней кладкой. За Средние века всё здесь было разграблено. Здесь другое богословие Конечно, я, как и многие христиане, очень люблю изображение Христа в виде Доброго Пастыря. Вспоминаем 25 ю главу Евангелия от Матфея. В ней Христос на грядущем Страшном суде отделяет грешников от праведников. Праведников, которых Он сравнивает с овечками, просит пройти направо, а грешников-козлов гонит налево. Молока козёл не даёт, шерсти тоже. Совершенно глупое, своенравное и непослушное животное. Именно отсюда в нашей культуре, как мне кажется, слово «козёл» приобрело ругательное значение. Сколько бы наши современные и не очень иконописцы ни рисовали эту икону, всегда изображают Христа, умилительно несущего овечку на Своих плечах. Это прекрасно и очень добренько: подобрать потерявшуюся, искусанную волками добрую маленькую овечку. Дескать, всё внимание Господа только к овцам и больше ни к кому! В катакомбах Присциллы видим одно из древнейших изображений Христа — Доброго Пастыря. И несёт Он... взрослого козла с уже немалыми рогами. И здесь уже совсем другое богословие: Христос не овечек пришёл спасать, которые и так всегда с Ним, а козлов — глупых, своенравных, непослушных, эгоистичных людишек. Не знаю, сказывалось ли то, что фрески созданы вторым или третьим поколением христиан — тех, которые знали тех, кто знал тех, кто знал Христа, но, кажется, Благую весть они понимали как то ярче, умели смотреть в самую суть. Во всяком случае теперь добрый пастырь с овцой на плечах мне кажется не таким уж и добрым. А вот Этот, с козлом — самое то! Продолжение следует. 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