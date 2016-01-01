С Богом на Ты

Как увлекательно бывает докапываться до сути вещей и явлений, которые нас окружают...

Сейчас модно учить английский. Мне тоже захотелось его освоить, хоть и позади семь лет уроков его в школе, два в институте и продвинутые курсы. Пройдя все эти мытарства и не достигнув сколько-нибудь серьёзных результатов, я решил заняться самообразованием. Фильмы в оригинале, популярные блоги и адаптированная литература стали частью моей повседневной жизни. Но мне этого показалось мало. И я подумал: а не начать ли читать на английском Библию?

К тому времени у меня уже был Новый Завет на двух языках, и когда-то давно я даже пытался читать его в английском варианте. Но тогда из этой затеи ничего не вышло — уровень знаний не позволял. И я решил сделать вторую попытку.

Мало того, мне захотелось иметь всё Писание на языке Шекспира и Диккенса. Сказано — сделано. В одном из книжных магазинов я нашёл то, что искал. И вот в моих руках Библия короля Иакова: классический и самый известный перевод Священного Писания, сделанный ещё в начале XVII века — что-то вроде русского Синодального.

Стал читать и слушать одновременно, воспринимая информацию по двум каналам. Привыкая к новому и необычному для себя старому стилю, я сделал личное открытие: в английском языке есть слово ты! Это не нынешнее You, которое на самом деле Вы, а именно ты в русском понимании. Слова thou я раньше не знал. О нём не говорили ни в школе, ни в институте, ни на курсах. Даже в моём английском Новом Завете его не было. И только в Библии короля Иакова я впервые его увидел.

Это неожиданное открытие породило во мне другой вопрос: а почему, собственно, мы обращаемся к Богу на Ты? Ведь Он — Творец Вселенной, и к Нему, как ни к кому другому, следует обращаться с наивысшей степенью уважения и почтения.

В нашем обществе к любому незнакомому, старшему по возрасту или просто уважаемому человеку принято обращаться на Вы. Правда, так было не всегда. Оказывается, раньше в русском языке, как и в английском, и в древних библейских языках (еврейском, арамейском и греческом), да и вообще, в любом другом языке, множественное местоимение вы никогда не применялось в отношении отдельного лица. Ты — Господь мой и Бог мой, ты — наш царь-батюшка, а ты — первый парень на деревне. И к Богу, и к монарху, и к трубочисту обращались одинаково.

История появления Вы весьма интересна. Сначала «выкать» стали в IV веке в Римской империи, к тому времени уже делившейся на Западную и Восточную части, каждой из которых управлял свой император. При обращении к одному из них устно или письменно и стали впервые употреблять местоимение Вы.

Существует ещё одна, «демократическая» версия появления этого слова. Римский император олицетворял весь народ и поэтому от лица всех граждан о себе говорил Мы, а люди в ответ стали обращаться к нему на Вы.

У Римской империи эстафету приняла средневековая Европа. Сперва во Франции на Вы стали обращаться к королю и представителям высшего сословия. Постепенно это распространилось на любого человека более высокого статуса, а потом и вовсе стало знаком проявления вежливости. У французов эту манеру переняли англичане и зашли так далеко, что и вовсе отказались от местоимения ты. Сейчас они и к королеве, и к фермеру, и к младенцу, и даже к собаке обращаются исключительно на Вы.

В Российской империи начало этой традиции положил Пётр I. Сначала уже популярное в Европе обращение появляется в письмах царя-реформатора, а затем и на страницах специального пособия по речевому этикету «Приклады, како пишутся комплименты разные» и учебника хороших манер «Юности честное зерцало».

Однако самое сильное влияние на развитие новой словоформы имел изданный в 1722 году «Табель о рангах», регламентирующий употребление титулов типа «Ваше благородие», «Ваше превосходительство» и «Ваше Императорское Величество». Также, согласно «Табелю», ко всем вышестоящим по рангу следовало обращаться на Вы. Нарушителя ждал штраф в размере двухмесячного жалования. Неудивительно, что новые правила очень быстро вошли в обиход.

К середине XIX века в Европе на Вы уже обращались практически ко всем. Стремясь во всём подражать загранице, высший свет русского общества тоже стал говорить так не только представителям высшего сословия, но даже прислуге. На Вы стали обращаться к членам семьи, в особенности, к родителям. Отпрыск, сказавший папеньке ты, мог быть изрядно наказан. Постепенно этот обычай прижился и среди простого народа, а в некоторых семьях дожил до наших дней. (Помню, как в детстве я оказался в гостях в семье моего школьного друга. Каково же было моё удивление, когда он обратился к маме на Вы! Это было очень необычно. Я испытал что-то вроде лёгкого шока и долго ещё переваривал услышанное.)

После всех потрясений, выпавших на долю Российской империи в начале XX века, исчезли пышные титулы, но обращение на Вы сохранилось. Местоимение ты также осталось, и ему даже удалось вернуть себе некоторые утраченные было позиции. Так, оно прочно закрепилось в среде близкого и доверительного общения, и в особенности в семье. Сейчас супруги друг с другом на ты, дети говорят так мамам и папам, и даже бабушкам и дедушкам, хоть те и намного старше.

На отношения детей к родителям очень похожи наши отношения с Богом. Он — наш Небесный Отец, и Сам Христос называл Его Аввой. Так дети по-арамейски с любовью и полным доверием обращались к своим земным отцам. По-нашему «авва» — это просто «папа». Вслед за Христом и мы, по слову апостола Павла, приняли Духа усыновления, Которым взываем: «Авва, Отче!» (Рим. 8, 15). И поэтому мы с Ним на Ты.

Как же хорошо, что в большинстве мировых языков, несмотря на их развитие, к Богу обращаются так же, как в древности. Хоть у нас и появилась новая форма уважительного обращения к собеседнику, это не коснулось наших отношений с Богом. И даже по-английски всё-таки можно сказать: «Да святится имя Твоё» (Hallowed be Thy name).