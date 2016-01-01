Сокровенный сердца человек

...Однажды к молодому отцу Софронию пришёл в гости монах и спросил, как спасаться. Тот ответил: «Стой как бы на грани отчаяния, а когда невмоготу станет, отойди, выпей чашку чая...»

Архимандрит Софроний (в миру Сергей Семёнович Сахаров) родился в Москве в 1896 году в верующей, состоятельной и просвещённой семье. В детстве няня маленького Серёжи привила ему любовь к молитве, и помолиться 45 минут было для мальчика привычным делом, ощущалось потребностью души.

Сергей получил хорошее художественное образование, но в 1921 году был вынужден эмигрировать из России. В 1922 году он прибывает в Париж, где пишет картины, получает приглашения на крупные художественные выставки, но, ощущая стремление к Богу, в 1925 году оставляет занятия живописью и поступает в Свято-Сергиевский богословский институт. Со временем жажда молитвенной жизни приводит его на Афон. На Святой Горе в русском Свято-Пантелеимоновом монастыре он ведёт строгую аскетическую жизнь и принимает постриг с именем Софроний.

Однажды к молодому отцу Софронию пришёл в гости монах Василий и спросил, как спасаться. Тот ответил: «Стой как бы на грани отчаяния, а когда невмоготу станет, отойди, выпей чашку чая». И предложил ему... чашку чая.

На следующий день отцу Софронию шёл навстречу седовласый монах. Молодой инок с почтением отошёл в сторону, уступая дорогу старцу, но тот направился прямо к нему со словами: «У вас вчера был в гостях монах Василий?». Отец Софроний ответил: «Да. Я был неправ?». На что старец ответил: «Вы были правы, но это не его мера. Приходите ко мне, поговорим». Так состоялось знакомство отца Софрония с преподобным Силуаном Афонским...По удивительному Промыслу Божиему совет, данный монаху Василию, был очень близок к словам, которые Сам Христос открыл старцу Силуану: «Держи ум свой во аде и не отчаивайся».

Дружба отца Софрония с великим подвижником продолжалась до самой смерти старца Силуана в 1937 году. Перед тем, как отойти ко Господу, преподобный благословил отца Софрония подвизаться в пустыне. Но через 10 лет, в 1947 году, по политическим причинам русский монах был вынужден покинуть Афон. Он направился во Францию, чтобы там отредактировать и напечатать записи преподобного Силуана, переданные ему старцем ещё при жизни.

После публикации книги «Старец Силуан» к отцу Софронию многие стали обращаться с духовными вопросами, вокруг него образовалась небольшая община. По французским законам того времени, организовать монастырь, в котором всё внимание насельников было бы сконцентрировано на молитве, оказалось невозможным. Английские законы в этом отношении были более приемлемыми, и отец Софроний с духовными чадами приезжают в графство Эссекс.

Сам переезд в Англию ознаменовался настоящим чудом. На тот момент в парламенте велись дебаты по поводу иммиграции. Консервативная партия предлагала запретить въезд иммигрантов в связи с тем, что приезжающие обременяли экономику страны. Один из членов партии даже потребовал разрешить въезжать только богатым иностранцам, чтобы таким образом остановить поток бедняков.

Тогда кто-то из лейбористов ответил: «Если бы сейчас к нам прибыли 12 апостолов, то единственного, кого бы мы впустили, это Иуду Искариота с его 30 серебренниками. На них он нашёл бы себе престижную работу, хорошее жилье и прекрасно устроился бы в нашей стране...».

Буквально на следующий день у министра внутренних дел на столе оказалось прошение отца Софрония на въезд. В свете предшествующих дебатов о 12 апостолах он поставил резолюцию: дать монаху всё, о чём он просит. Таким чудесным образом и появился монастырь в Эссексе.

***

Отец Софроний стяжал множество духовных даров. Архимандрит Захария (Захару), нынешний духовник обители, в своей книге «Сокровенный сердца человек» вспоминает такой случай. Как-то он возвращался из Греции в Англию, как вдруг у самолёта отказал двигатель. На борту началась паника. Отец Захария закрыл глаза и стал молиться. Прежде всего он подумал о том, кто будет скорбеть о его гибели больше всех — отец Софроний. Окончив молитву, он открыл глаза и с удивлением обнаружил, что самолёт благополучно приземлился в одном из городков Греции... Когда же он наконец добрался в родной монастырь, его встретил отец Софроний со словами: «Вас спасла молитва!». На тот момент батюшка никак не мог знать о том, что произошло, и отец Захария называет этот случай удивительным.

Множество людей приходили к отцу Софронию с просьбой помолиться о них. У греков даже сложилась такая традиция: прибывая в Англию на лечение, они обязательно заезжали в обитель, чтобы попросить молитв отца Софрония, и очень многие исцелялись.

Когда в 1993 году старец отошёл ко Господу, гроб с его телом несколько дней находился в храме. По воспоминаниям прихожан, царила такая благодатная атмосфера, как на Пасху.

На второй день после смерти отца Софрония в монастырь приехала семья с мальчиком тринадцати лет. У ребёнка диагностировали рак головного мозга, на следующий день предстояла операция. Монахи прочли молитвы о его здравии, как вдруг священник, приехавший вместе с семьёй больного, попросил отца Захарию: «А почему бы не предложить мальчику пройти под гробом отца Софрония? Он исцелится!». Отец Захария возразил, что не может этого сделать: «Люди скажут, что батюшка вот только умер, а мы уже пытаемся его канонизировать. Сделай это ты! — сказал он священнику. — Ты приезжий монах с Афона, тебя никто не упрекнёт». Тот взял мальчика за руку и велел пройти под гробом. На следующий день ребёнка оперировали и на месте опухоли ничего не обнаружили. «Неверный диагноз», — сказали в больнице. Но вместе с больным приехал и его лечащий врач из Греции с историей болезни и рентгеновским снимком, подтверждающим рак головного мозга.

Буквально на следующий же день семья вновь приехала в монастырь к могиле отца Софрония принести благодарность за исцеление.

***

Всю свою жизнь отец Софроний посвятил служению Господу. В его обители собрались монахи со всего мира. Удивительно, но на вопрос «как вы пришли в монастырь?» многие ответят коротко: «Прочли книгу отца Софрония о преподобном Силуане Афонском». Но главное, чему научил отец Софроний своих духовных чад, — это настоящей любви и послушанию.