Старец Фаддей Витовницкий

Архимандрит Фаддей (в миру Фомислав Штрабулович, 1914–2003) — один из почитаемых духовников конца XX — начала XXI века. Православная Сербия знала его как старца Фаддея Витовницкого (по названию монастыря Витовница в восточной части Сербии). Тысячи людей приходили к нему за советом и духовным наставлением, а его поучения передавались из уст в уста.

Будущий великий сербский подвижник родился 6 октября 1914 года семимесячным, на ярмарке, куда в тот день отправились его родители, крестьяне из села Витовница. Никто не надеялся, что младенец выживет, поэтому его сразу же окрестили и назвали Фомиславом в честь апостола Фомы. Вопреки ожиданиям, ребёнок не умер, но рос очень слабым и был непохожим на сверстников.

В юношестве заболев туберкулёзом, принял решение «больше не жить для этого мира, а посвятить краткие дни до смерти Господу» и ушёл в монастырь. Дружил с будущим святителем Иоанном Шанхайским. В годы Второй мировой войны дважды был арестован оккупационными властями и даже приговорён к расстрелу, но в тюремной камере ему явился Ангел, который предсказал скорое освобождение: «Предстоит тебе ещё многих утешить и ободрить».

50 лет старец Фаддей был поочерёдно настоятелем сербских монастырей — Печская Патриархия, Горняк, Витовница, Покайница. Народ всего Витовницкого края почитал его как великого, исключительного духовника, молитвенного монаха и подвижника. «Его благообразный лик — седого, одухотворённого старца — словно озарён светлым духовным миром и радостью. Такие духовники — благодатный дар Божий в наше суровое время», — так писал об отце Фаддее архимандрит Иоанн (Радосавлевич) в книге «Монашеский образ жизни».

1. Господь — это жизнь. Он весь — любовь. Если бы и мы имели к Нему такую любовь, приступали к Нему, как к своему искреннему другу... Но мы так не приступаем, а всё как-то отрешённо, официально. И когда молимся, и когда что доброе делаем, всё будто мы чрезмерно официальны.

А Он хочет, чтобы мы были естественными. Он нам это показал, когд а жил среди нас: простодушно, смиренно и кротко.

2. Мы не досаждаем Господу тем, что постоянно Ему на что-то жалуемся. Надоедаем мы Ему, когда грешим, а не когда постоянно обращаемся к Нему как к самому родному. Господь любит, если мы Его непрестанно призываем и изливаем перед Ним своё сердце.

3. Иногда в наших мыслях Господь посылает нам ответы на разные вопросы и открывает тайны. А иногда и затаится, чтобы мы обратились за советом к людям и таким образом смирились.

4. Большое искушение приходит до или после добра, которое даст Господь. Чтобы душа осталась в смирении.

5. До тех пор пока мы имеем хоть какую-то опору в этом мире, в нас мало доверия к Господу. Святые отцы и добро, и зло принимали, как от Господа, и смирялись.

6. К ближним нужно одинаково относиться. Мы не смеем делить людей: этот мне симпатичен, этот антипатичен. Ибо тогда объявляем войну этой другой особе, и она будет к нам нетерпима. И хотя внешне вы не дали повода ни словом, ни движением, но внутри, своими мыслями, вы сами это вызвали.

7. Тяжело жить с ближними, если мы пускаемся в мысленную войну с ними. Недостаточно только воздерживаться от открытой войны словами и делами. Не вступайте даже в мысленную войну с ними. От этого теряется мир в душе и любовь.

Не нужно ближним противопоставляться, ни убеждать их... Ближних нужно только любить, ради Господа.

8. Зависть ничем не гнушается и Богу в лицо говорит противное всегда, везде и на всяком месте. Зависть — печать антихриста на сердце человека.

9. И самая маленькая мысль, которая не основана на любви, разоряет душевный мир.

Как только в нас родится одна мысль, не основанная на любви, мы должны знать, что приняли влияние духов злобы. Принимая мысль зла, мы принимаем самого неприятеля в наше тело. Духи невидимы, мы им даём тело, чтобы они были видимы.

10. Здесь, на земле, людям нужно потрудиться, чтобы не принимать предложений духов злобы. Святые отцы говорят, что нужно быть очень внимательным, быть на страже. Нужно знать, что любая мысль, которая нам нарушает внутренний мир, из ада направлена. И такое предложение нельзя принимать, его нужно сразу отбросить!

11. Мы находимся здесь, на земле, как на какой-то епитимии. Поэтому не удивляйтесь, что с вами непрестанно случаются какие-то неприятности, несчастья и беды. Все мы постоянно грешим — поскальзываемся и падаем. Это мы, по существу, попадаем в западни демонов. Святители постоянно подчёркивают, что всегда важно опять вставать и продолжать путь к Богу.

Хотя бы и сто раз на день пали, не заботьтесь, не останавливайте на этом внимание; и только встаньте и идите дальше, не оборачиваясь назад. Что было, было и прошло. Вы только идите вперёд и молитесь о помощи от Господа.