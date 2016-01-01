Статус: в активном поиске Бога

Эта статья должна была быть совсем другой. Мне хотелось собрать опыт людей, сознательно выбравших православие, и ответить на вопрос: что побуждает человека кардинально изменить свою жизнь. Где эта формула, набор факторов и событий, которые приводят людей к Богу? Есть ли какие то закономерности? И почему именно православная вера?

Какая наивность! — понимаю я теперь. Оказалось, истории прихода к Богу настолько уникальны, что не складываются в уравнение с чётким логическим решением. Но эта наивность дала мне возможность встретить неравнодушных, ищущих людей, и эти встречи вернули мне доверие Богу.

Не знаю, чем может быть полезна вам эта статья, но для меня она стала началом нового этапа в моих отношениях с Богом.

Бог Сам меня нашёл

Люди не ищут встречи с Богом. Ну вот так, чтобы внести это в список дел и приступить с понедельника, — мне такие не встретились.

Скорее, это Бог ищет встречи с ними. И такая встреча может стать потрясением, а может пройти легко и незаметно. Кто то знакомится с Богом на дискотеке, кто то — возле походной палатки, кто то во время операции, а кто то — на курсах по психологии.

Правда, есть одна закономерность, объединившая всех моих собеседников: их всегда волновали вопросы, выходящие за рамки обыденности. Кто я? Зачем я здесь? Как устроен мир и почему именно так? Как жить правильно? И что такое «правильно»?

Иногда поиск ответов заводил в субкультуры, школы духовного просветления. Один из моих знакомых «рыл» до тех пор, пока не нашёл научное обоснование существования Создателя. У других путь был прямым и коротким.

Когда первое соприкосновение произошло, человек как будто просыпается. «Это как вспышка — как же жить дальше?», «я понял, что жить как раньше уже нельзя», «меня осенило: вот ответ на мои вопросы».

Описание этих встреч я слышала в холодном вечернем парке, в тёмной комнате с тусклой лампочкой, в многолюдном кафе. И все они одинаково пронзительны.

Непростая простота

Среди моих собеседников была пара, чей путь к Богу не украшен никакими, вроде бы, яркими событиями. Всё произошло как то само собой, естественно.

Мне кажется, именно эта естественность и называется Промыслом Божиим. Когда обычные события, встречи, совпадения складываются в уникальный пазл, собранный для высшей цели. И от этого становится немного страшно.

Думаю, нельзя недооценивать вклад наших бабушек. Мы все буквально пропитаны православными традициями.

Часто приходилось слышать: «моя семья нерелигиозная, но в детстве меня в храм водили», «эта вера близка мне во всём, она созвучна моему внутреннему миру». Значит, мы в итоге возвращаемся туда, откуда начинали.

Правда, религиозные родственники иногда становятся и препятствием на пути к Богу. В своём рвении «причинить добро» они часто отталкивают молодёжь от веры. Возможно, это происходит для того, чтобы впоследствии наш выбор стал более осознанным?

Вера интеллектуалов

Одна из моих собеседниц чётко выразила стереотип: «я думала, что в православии только ограниченные люди».

Примечательно, что именно ей наша вера раскрылась во всей глубине и полноте. Почему я так амбициозно заявляю про интеллект? Как минимум потому, что все, с кем я общалась, подошли к делу как к научной работе: проштудировав всевозможные источники, собрали максимально полную информацию, проанализировали её и сделали свои собственные выводы. Никого из них не удовлетворяли отговорки «так надо», «так принято» или «я должен».

Интересен опыт тех, кто перешёл в православие из протестантизма и сект. Все они как один говорили, что ни одна другая вера не выдержала теста на сложные вопросы. Проще говоря, их не устроила та информационная жвачка, которую предлагает религиозный масс-маркет. Их вопросы были глубже, и православие дало исчерпывающие ответы.

У меня даже промелькнуло приятное ощущение причастности к элите...

И знаете, со временем эти люди не утратили критичности мышления. Трезвое отношение, способность видеть недостатки и при этом держать в фокусе главное — как по мне, это означает, что религиозность не притупила свободу мысли.

Вообще, интересно получается. Православная вера одинаково близка как интеллектуалам, так и простым людям. Вспоминаю свою знакомую — девушку из села, которой легче даётся уход за огородом, чем чтение. Но и это не мешает ей слышать слово Божие и жить по совести.

Если у тебя есть сложные вопросы, поверь, на них найдутся ответы. Если же сердце тянется к Богу и без научных доказательств, тебе одинаково широко раскрыты объятия.

Остаётся вопрос — откуда взялся тот самый стереотип?

Беспечальная духовная жизнь

Именно так зачастую оканчиваются активные поиски Бога. Всё тихо и комфортно. Как в омуте, в котором известно, кто водится.

Со мной та же история. Я думала, причина в том, что хожу в храм с детства, и многие вещи для меня утратили новизну. Очень хотелось найти её в рассказах моих собеседников. Но нет, мы все одинаковы.

Вот только эти люди не смиряются с таким положением. Они чутко следят за тем, чтобы лень, быт и привычка тонкой плесенью не покрывали свежесть нового опыта.

Да, от каждого я услышала, что он/она недостойный христианин, и его история — скорее грустный, чем радостный пример. Каждый говорил о том, что со временем всё тяжелее выполнять те обязательства, которые поначалу давались легко. Что сложно выдерживать повседневную рутину, двигаясь по пути к Богу.

И ни у кого не было волшебного рецепта, как от этой рутины очнуться. Ничего — кроме самопонуждения и упования на Бога. А я так надеялась, честно говоря...

Как Бог говорит

Напоследок расскажу вам историю.

Жил-был врач. Профессия сделала его скептиком, но при этом подарила встречу с событиями, которым нет логического объяснения. И это заставило его задуматься о Высшей силе.

Одним словом, он был в активном поиске. Сперва, правда, его слегка заносило — от шаманства до весьма необычных религиозных практик. Но однажды пациентка принесла ему икону и молитву, утверждая, что именно они спасают её от приступов давления, с которыми врач никак не мог справиться. Доктор поставил их на полку и благополучно забыл — до того момента, когда сам (о да, и такое бывает!) заболел.

Давление скакало, лекарства не помогали, и однажды рука непроизвольно потянулась к молитве. Несколько раз прочитав текст, врач измерил давление: норма. «Совпадение, конечно же», — подумал он. И с присущей его профессии педантичностью начал фиксировать результаты. В итоге чётко установил взаимосвязь между молитвой и показателями давления.

Я познакомилась с этим доктором на этапе, когда он читал житие святого, изображённого на иконе, и узнавал, как проехать в монастырь, где хранятся мощи.

Несомненно, врач только в начале пути, но мне как то спокойно за него. Бог с каждым говорит на его языке.