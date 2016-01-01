Так говорил: Франц Кафка

Сам писатель всю жизнь разрывался между чувством и долгом: с одной стороны, считал себя «должным» своим родителям, навязывающим ему юриспруденцию, с другой — его тянуло к литературе и писательству. Литературой стал заниматься тайно, будучи офисным работником в страховом отделе по несчастным случаям.

Во время тяжёлой болезни попросил своего друга Макса Брода уничтожить все его рукописи. Однако тот, наоборот, способствовал их публикации, поэтому творчество Кафки получило лишь посмертную славу, хотя несколько произведений были опубликованы при жизни писателя. Рассказы и размышления Кафки — отражение его собственных переживаний, попытка преодолеть мучившие его страхи.

Франц Кафка (1883–1924) — один из выдающихся немецкоязычных писателей XX века. Среди пятерых людей, которых Кафка, «не претендуя сравниться с ними в силе и разуме», ощущал «своими кровными братьями», были: Гюстав Флобер, Франц Грильпарцер, Фёдор Достоевский, Генрих фон Клейст и Николай Гоголь.

1. Есть два главных человеческих греха, из которых вытекают все прочие: нетерпение и небрежность. Из-за нетерпения люди изгнаны из рая, из-за небрежности они не возвращаются туда. А может быть, есть только один главный грех: нетерпение. Из-за нетерпения изгнаны, из-за нетерпения не возвращаются.

2. Один из самых действенных соблазнов зла — призыв к борьбе.

3. Если бы ты шёл по ровной дороге, шёл по доброй воле и всё же отступал назад, тогда бы дело было пропащее; но поскольку ты взбираешься по отвесному склону, такому отвесному, что снизу ты сам кажешься повисшим на нём, то шаги вспять могут быть вызваны только особенностями почвы, и отчаиваться тебе не следует.

4. Только наше понятие о времени заставляет нас называть Страшный суд именно так. По сути, это военно-полевой суд.

5. Надо спокойно разбираться в себе, не торопиться с выводами, жить, как подобает, а не гоняться, как собака за собственным хвостом.

6. Все человеческие ошибки суть нетерпение, преждевременный отказ от методичности, мнимая сосредоточенность на мнимом деле.

7. В большинстве своём люди вовсе не злы. Люди поступают плохо и навлекают на себя вину потому, что говорят и действуют, не представляя себе последствий своих слов и поступков. Они лунатики, а не злодеи.

8. Молодость счастлива, потому что обладает способностью видеть прекрасное. Когда эта способность утрачивается, начинается безнадёжная старость, увядание, несчастье.