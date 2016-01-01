Твой путь во Вселенной

Как понять, что в жизни настала пора что-то менять? Например, работу... Есть вопросы, которые необходимо себе задать, и чувства, в которых не лишним будет разобраться, — прежде чем действовать кардинально.

Что главное?

У преподобного Амвросия Оптинского есть золотые слова: «Знай себя, и довольно с тебя». Они относятся как к духовной жизни, осознанию своих грехов, так и к жизни повседневной. И в идеале человек должен стремиться к тому, чтобы думать о своих делах, не оглядываясь на других.

Чтобы понять, желать ли тебе большего, для начала стоит разобраться, что тебе вообще в жизни нужно. Все люди с разным устройством: кто-то хочет постоянно расти, зарабатывать больше, продвигаться по карьерной лестнице, ему нравится принимать решения и брать на себя ответственность. Кому-то наоборот, управлять людьми совершенно не по душе, но комфортно отвечать только за себя. Нельзя говорить, что так правильно, а так неправильно. Главное — чтобы человек был спокоен.

Я знаю счастливых людей, которые из года в год с удовольствием трудятся на одной и той же работе. Какое-то время в нашей стране даже существовала медаль «Ветеран труда»: ею награждали за определённый срок работы на одном предприятии.

Действительно, если полностью устраивает зарплата, коллектив, взаимоотношения с сотрудниками, если удобно добираться и комфортны условия труда, какая в таком случае необходимость бить копытом землю, менять одну работу на другую, другую — на третью? Только для того, чтобы чуть больше зарабатывать или на полступеньки продвинуться по карьерной лестнице? Как шутливо говорил на этот счёт старец Павел (Груздев), «сиди, жаба, в луже — а то будет хуже».

Как смотреть на других

Но бывает, человек объективно недоволен своим положением. Он с отличием окончил вуз, знает, что в него вложены труд и усилия других людей, видит в себе способности — что он хороший специалист, но работает в той сфере, где проявить себя не может и свой потенциал использует на 5 %. (Допустим, в совершенстве владеет несколькими языками, а на работе, как говорится, перекладывает бумажки.) Конечно, хочется как-то применить свои знания и использовать всё то, что дал Господь.

В этом контексте бывает полезно осмотреться по сторонам. Твой бывший одноклассник работает в каких-то сферах, в которых тебе тоже хотелось бы достичь высот и себя проявить? Возможно, и правда, стоит поискать соответствующее место работы.

Важно, чтобы желание в своей жизни что-либо изменить не было сопряжено с ропотом. Чтобы ты не смотрел на других с завистью: «Ага, ему всё, а мне ничего; и почему меня судьба закинула в такое никудышное место, другие растут, а я прозябаю...». Ропот — это патологическое недовольство своей судьбой и положением. И надо понимать, что, как нет предела совершенству, так нет конца и падению. Лишь только человек станет на этот путь, дьявол будет подсовывать всё новые и новые поводы роптать на жизнь, считать себя несчастным, обделённым и стремиться к чему-то не для того, чтобы стать лучше и другим помочь, а чтобы любыми средствами доказать свою значимость.

«А я в его возрасте...»

Иногда мы видим известных, успешных людей и начинаем сравнивать себя с ними. Помню, в детстве меня глубоко поражало, что Аркадий Гайдар в 14 лет уже воевал, а в 17 лет командовал полком. Я тогда думал: «Ничего себе! Я в его возрасте просиживаю штаны в школе, а у человека были такие свершения...».

Неразумному школьнику такие мысли простительны, он воспринимает в узком ключе и многого не понимает. Ведь Гайдар, хоть и был руководителем, но сталкивался с такой звериной жестокостью, свойственной любой гражданской войне, что уже в 18 лет его списали из армии с диагнозом «травматический невроз». И всю оставшуюся жизнь ему пришлось перед самим собой реабилитироваться путём написания добрых, чистых и светлых произведений. То, что он пережил, и то зло, источником которого стал, не прошло для него бесследно и до конца дней терзало его душу.

Так и в любой другой «звёздной» биографии: мы видим лишь фрагмент, только видимую часть, демоверсию. Но успеху всегда сопутствует масса вещей, которые подчас полностью его нивелируют. И те люди, которые в данный момент находятся на Олимпе, несут, к сожалению, и свою ношу разочарований, скорбей, испытаний и искушений.

Слушать волю Божию

Бывает, работаешь над собой, стремишься к чему-либо, однако никак не можешь этого достичь. Что ж, возможно, в данный момент именно так для тебя будет полезно и нужно. Ведь мы видим реальность только на расстоянии вытянутой руки, Господь же смотрит не в нашем измерении, но знает глобально весь мир и все происходящие в мире процессы. В Его руке — движения планет во Вселенной и каждого муравья на земле. И если что-то не получается, значит, нет пока воли Божией, чтобы ты реализовывался именно в этой сфере.

Но пусть ты и не будешь работать ведущим специалистом в Apple или не создашь собственную логистическую компанию, попробуй развивать данные тебе Богом таланты в тех условиях, в которые Бог тебя поставил.

Главное, повторюсь, — иметь мир в душе и радость в сердце. Если хочешь развиваться, Господь благословит множество путей для этого. Просто чётко сформулируй, зачем тебе это нужно. Пусть твоей целью будет послужить стране, ближнему, своей семье, помочь людям, с которыми работаешь, также совершенствоваться и приносить добрые, позитивные плоды.