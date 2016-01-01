Ты не случайность

То, что жить надо, он понял, когда в 20 лет своими руками копал могилы для друзей, покончивших с собой. И он точно знает, зачем нам эта жизнь и за что её можно любить. Поэтому, если кажется, что «скорей бы конец всему», ему есть, что на это ответить.

Я вспоминаю их, моих друзей... На самом деле это были очень хорошие люди. И уходили они не потому, что такие гордые, а потому, что одолело отчаяние и полная бессмысленность существования. Но у них был выбор. У каждого человека есть выбор, и передо мной в своё время он стоял: искать смысл или прекратить всё.

Многие считают, что самоубийство — акт волевой, сильный. Нет. Это как раз тот момент, когда человек смалодушничал. Это акт слабости и, я бы даже сказал, трусости. Когда ты настолько не готов искать выход, бороться за смысл своего существования — вплоть до того, чтобы начать молиться, — что проще сдаться, опустить руки.

Любое самоубийство — бегство с поля боя.

***

Только представьте: когда-то ничего не было, и вот из миллиарда космических частиц Бог создал человека. Моё бытие, моя жизнь существует не сама по себе — мне её дали через Адама и Еву. И от них, от первых людей, со временем появился на свет и я.

Значит, я не бесполезная частица, не случайность. Я тот, кого Бог призвал из небытия и к чему-то предназначил. Наша цель в жизни — сделаться подобными Богу. И если из этого исходить, жизнь моя на земле — это дар Бога мне, чтобы я приблизился к Нему, стал во всём на Него похож. И разбрасываться этим даром — как минимум невежливо.

Например, дарят вам какую-то вещь — хорошую, дорогую — и говорят: «Пользуйся, она твоя». А вы швыряете её назад со словами: «Забери, мне она не нужна!». Тот, кто дарит, возражает: «Как же не нужна? Она тебе просто необходима. Чтобы ты стал умнее, лучше, обрёл, наконец, счастье». А вы своё твердите: «Мне это не нужно!».

Так и здесь. Благодаря этому подарку — жизни — мы можем достичь блаженства. Блаженство — это любовь, пример которой показал нам Господь Иисус Христос, Его апостолы и многие святые.

Поэтому жизнь нам очень нужна — для того, чтобы мы совершенствовались. Если хочешь стать чемпионом, нужно ходить в спортзал. Здесь, на земле, и находится наш «спортзал».

***

Бытие само по себе счастливое, и человек в силах его таким сделать. Всё зависит от степени нашей греховности: насколько мы греховны, настолько здесь, на земле, постоянно своим бытием будем недовольны и несчастливы.

Любим ли мы свою жизнь, можно понять из того, готовы ли мы покончить с собой. Если не готовы, значит, на самом деле жизнь нам очень дорога. Да, по нашей греховности с той или иной силой к нам могут приходить бесовские помыслы; мы будем жаловаться, стонать, что жизнь — ерунда и «всё плохо». Даже можем подумать: «Ой, хорошо бы, чтобы скорее всё закончилось». Но когда это проходит, ты понимаешь: «Какую же всё-таки чушь я нёс!».

Другое дело, если человек свою жизнь возненавидел. Вот за этих людей нужно переживать.

По опыту своих товарищей я знаю, что этот момент никогда нельзя упускать. Сказал бы так: пока человек говорит о самоубийстве, условно можно не бояться. Но когда он замолчал, нужно срочно действовать. У моих товарищей было именно так: пока они в состоянии аффекта с ножами бегали, ничего не происходило. Но роковой поступок совершался именно тогда, когда человек переставал об этом говорить. В этом и моя проблема, и моя вина — я должен был быть внимательней.

Если человек говорит о том, что ему плохо, что жизнь не в радость, обязательно нужно ловить это состояние, разговаривать с ним об этом. Почему вообще люди заканчивают жизнь самоубийством? Потому что мы, окружающие, невнимательны. Мы так зациклены на себе и собственных проблемах, что не замечаем, какие страшные вещи происходят с нашими близкими.

***

Почему Церковь не отпевает самоубийц? Не потому, что пренебрегает этими людьми, она ни одним грешником не пренебрегает. Но самоубийство — это крайняя степень гордыни. Когда человеку ничего уже не свято, когда он перестаёт ценить любой дар.

Да, самоубийство самоубийству рознь. Можно совершить непоправимое, находясь в крайней степени отчаяния, уныния, гордыни и злобы на Бога и на людей. В злобе мало человеческого, в этом состоянии люди уподобляются демонам и отвергают любую помощь со стороны Церкви. Сам факт благодати и любви отвергают, и помочь в таком случае часто не представляется возможным.

Но когда человек нуждался в помощи, как в случае с моими друзьями... Почему-то верю, что не таким страшным будет у Господа суд над ними. Почему? Потому что, видя самоубийство своих друзей, хороня их (а мы сами, своими руками копали им могилы), я и почувствовал, что такое жизнь. Я бы даже сказал, что благодаря их смерти я обрёл смысл существования в Боге.

Но всё же не стану так говорить, потому что «благодаря» означает, что они сделали правильно. Нет, они поступили неправильно. Господь нашёл бы иной путь, как привести меня к Себе. Но то, что их смерть не напрасна, для меня очевидно.

***

По статистике, во время войн и катаклизмов количество самоубийств намного меньше, чем в благополучное время. Потому что жизнь с комфортом, но без Христа, обесценивает и обессмысливает наше существование. Без веры в Бога человек становится подобен животному, у которого одна-единственная цель: борьба за выживание. И когда необходимость в этой борьбе исчезает, жизнь теряет всякий смысл.

Связь с Богом наделяет нашу жизнь глубоким смыслом. Тогда, находясь ли в комфортных условиях или выживая за гранью, человек понимает, ради чего живёт.

Если всё хорошо, а жить не хочется, значит, где-то ты сбился с курса. Значит, неправильно выбран ориентир. Это как заблудиться в лесу: пока не выйдешь на дорогу, с которой сошёл, так и будешь бесцельно блуждать. Хотя под нежеланием жить может скрываться множество аспектов психологических и даже психиатрических — вплоть до нарушения мозговой деятельности, каких-то нервных расстройств. Поэтому однозначно сказать, в чём причина, нельзя.

Но что отличает человека от животного? Разум. Каждое наше действие должно быть осмысленным, разумным. И в то же время, животному никогда не придёт в голову покончить с собой. Откуда тогда у нас появляются такие мысли? Так действует страсть: голова перестаёт работать, и нами полностью руководит грех.

Чтобы деятельность разума не подталкивала нас к тем или иным негативным поступкам, она должна быть одухотворена, руководима Святым Духом. Только тогда я могу быть уверен, что поступаю правильно, когда Бог ведёт меня Своей благодатью. А для этого надо быть в Церкви. И если мы ведём правильную церковную жизнь, от участия в таинствах просвещаемся Святым Духом, тогда постоянно, даже в самых сложных ситуациях, пребываем под Его защитой.