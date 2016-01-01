Подписаться на рассылку новых статей

С 2009 года журнал издается при поддержке Международного благотворительного фонда в честь Покрова Пресвятой Богородицы

Рекомендуем посетить

Свято-Троицкий Ионинский монастырь Молодость не равнодушна Покров Страничка православной матери Журнал Фамилия Ольшанский женский монастырь

Наши друзья

Версия для печати

Угадай как мне помочь

Анна Лелик

«А если не угадаешь, то и ходи виноватым...» Не так-то просто оказать поддержку человеку, если страдать для него — осознанный выбор. Но тем, кто стремится к миру, покою и радости, пригодятся эти практические рекомендации. Чего не стоит делать, когда одолевает грусть, советует экзистенциальный психолог Анна Лелик.

Опасная картинка

Почему именно к концу года обостряются все эти состояния — тоска, уныние, тревожность? (Тему клинической депрессии оставим пока в стороне.) Наверное, не в последнюю очередь потому, что именно в это время вступают в силу некие психологические или даже, скорее, философские факторы. Как, например, подведение итогов. В СМИ то и дело ведутся разговоры о том, что экономика в упадке, война не прекращается, кризис с тарифами, опять ожидается эпидемия гриппа... Получается один сплошной «минус-минус-минус». Отсюда и состояние нарастающей тревоги, которую все мы так или иначе ощущаем: нас призывают подвести итоги, вот только итоги подводят нас.

Теперь большую часть времени мы проводим в помещении, подвижность снижается, световой день сокращается. И при этом нас повсюду окружают «красивые» картинки, пропагандирующие, по сути, депрессию. Самое распространённое изображение — девушка с книгой у камина, под пледом с бокалом глинтвейна. Картинка — прекрасна. Но жизнь наша не статична, и в реальности эта идиллия будет выглядеть совсем не так. Не станем же мы неподвижно сидеть с бокалом вина весь вечер напролёт...

Взглянем на эту самую картинку, оживив её. Вот девушка берёт бокал, открывает книгу. После вина буковки начинают расплываться, и дальше, как правило, следует ещё один бокал, потому что на первом редко останавливаются. Затем в руки попадает телефон и совершается масса самых разнообразных ошибок, либо всё заканчивается пьяными слезами. Наутро — похмельный синдром и прочие сопутствующие состояния. У мужчин тот же сценарий, разве что вместо книги — игры или фильмы, и напитки покрепче.

Но суть одна: красивая картинка на деле оборачивается одиночным алкоголизмом. И подтверждением тому выступают совершенно ужасающие цифры статистики пристрастия к алкоголю среди людей от 18 до 45 лет.

Астенизация на пороге

Вести себя нужно как раз наоборот. Во-первых, ни в коем случае не «согреваться» градусом спиртного. Его тепло обманчиво, а последствия всегда уведут в минус.

Во-вторых, в свободное время не сидите дома. После летней активности, когда практически весь день мы проводили на свежем воздухе или, по крайней мере, с открытыми окнами, вдруг оказываемся запертыми в замкнутом пространстве. Это ведёт к астенизации нервной системы и организма в целом — повышается утомляемость, силы иссякают, иммунитет снижается. Мы начинаем хандрить, болеть, унывать. Не за горами и то, что привычно называем словом «депрессия», а в худшем случае — и признаки реальной клинической депрессии.

Поэтому обязательно следите за тем, чтобы в свободное время как можно больше находиться на улице. Возможно, не стоит откладывать это на тёмное время суток, лучше поискать другие варианты: пройтись утром перед работой или посвятить прогулке обеденные перерывы. Самое главное — поставить себе такую задачу.

Почему ещё гулять важно? Когда мы попадаем на открытое пространство, где бы ни находились — пусть даже в обычных дворах жилых микрорайонов — всё равно перед нами открываются какие-то горизонты. Мы включаемся в реальность, вступаем во взаимодействие с внешним миром: ощущаем запахи, слышим звуки улиц (если повезёт, то даже «разговоры» городских птиц), чувствуем холод или, наоборот, тепло после интенсивной ходьбы.

Просить не по-детски

Все мы, так или иначе, склонны обвинять других в своих бедах. Кто-то прямо говорит, что виновато правительство, экономика, соседи, начальство, а кто-то вслух не произносит, но думает. В любом случае, грех самооправдания присущ каждому. Вопрос в том, пытаемся ли мы хотя бы попробовать сойти с этого пути и обратить, наконец, взгляд на себя, или даже не стараемся помыслить иначе и настроены и дальше искать вокруг одних только подсудимых.

При депрессивных состояниях ситуация усугубляется тем, что человеку кажется, будто весь мир его не понимает. Он, говоря языком психологических терминов, регрессирует, уходит в детство. А чего хочет ребёнок? Чтобы его мысли и желания угадывали, потому что сам он не может попросить. Ведь как обычно бывает — ребёнок надулся и ждёт, что мама что-нибудь сладенькое принесёт, купит игрушку или подойдёт и развеселит. И нам в этом состоянии очень трудно попросить о помощи, сказать по-взрослому, зрело: друг, помоги, я стою у края. Это и признать трудно, не то что произнести.

Ненавязчивая помощь

Когда депрессия накрывает дорогого нам человека, вряд ли стоит заниматься самокопанием на тему «что я сделал не так» — иначе можно с головой уйти в чувство вины, которое и ближнему не поможет, и нам только хуже сделает. Но задуматься над тем, как поддержать, будет уместно.

Важно помнить: чем больше мы будем человека тормошить, тем меньше он сам захочет проявлять инициативу. Необходимо пробудить его собственные жизненные силы, запустить иммунитет, показать: знаешь, я помочь тебе очень хочу и буду стараться, но всё ты должен делать сам.

Если начнём уговаривать — это почитай, вот это посмотри, сюда сходи — человек станет вырабатывать механизмы, чтобы всё отрицать. Что бы хорошего ему ни предлагали, он от всего будет отказываться просто потому, что это единственное, на что у него сейчас хватит сил. Наша задача — направить его усилия не на отрицание, а на возвращение к жизни. И в этом надо отдать ему его свободу. Сказать: прости, но это твоё, поднимайся и живи.

Не могу не вспомнить один случай. Немощная старушка, которая разменяла десятый десяток лет, в конце жизни осталась совсем одна. Сын погиб, муж давно умер, всех своих братьев она пережила. Потеряла зрение, прикована к постели, и при этом она лежала на кровати, держала меня за руку и, улыбаясь беззубым ртом, повторяла: «Нужно жить, куда ж деваться! Нужно жить!».

Простые, но полезные вопросы

Интересно, что в нас действуют одновременно две равнозначные силы. Одна — это желание и стремление к изменениям, а другая — потребность в статике, в стабильности, чтобы всё оставалось как есть. Но когда в нас что-либо изменяется, изменённая часть умирает, а на её месте рождается что-то новое. В этом смысле — почему часто говорят именно про осенне-весенние депрессии? Потому что в эти времена года всё меняется, и нас так активно посещают грустные, унылые мысли. Чтобы они способствовали нашему духовному росту, можно попробовать задать себе вопрос: что бы я хотел в себе изменить? Ведь если меняюсь я, меняется и мир вокруг. И наоборот, какую часть себя я хочу сохранить, потому что она мне пока нужна такой, какая есть, пусть даже не идеальной.

Вот такие простые, по сути, вопросы обычно действуют очень обнадёживающе. Начинаешь понимать, что чтобы справиться с какой-то трудной ситуацией, тебе не нужно сегодня же стать другим, но и оставаться таким, как был, тоже нет смысла. Значит, вот это мы меняем и ищем способ, как именно, а здесь — нет, пока всё остаётся на своих местах.

Ну а следующий год принесёт новые вопросы и поставит новые задачи.

Ранее опубликовано: № 3 (81) Дата публикации на сайте: 16 Май 2017

Дорогие читатели Отрока! Сайт журнала крайне нуждается в вашей поддержке.
Желающим оказать помощь просьба перечислять средства на  карточку Приватбанка 5457082237090555.

Код для блогов / сайтов
Разместить анонс

Добавить Ваш комментарий:

Ваш комментарий будет удален, если он содержит:

  1. Неуважительное отношение к авторам статей и комментариев.
  2. Высказывания не по теме, затронутой в статье. Суждения о личности автора публикации, выяснения отношений между комментаторами, а также любые иные формы перехода на личности.
  3. Выяснения отношений с модератором.
  4. Собственные или чьи-либо еще стихотворные или прозаические произведения, спам, флуд, рекламу и т.п.
*
*
*
Введите символы, изображенные на картинке * Загрузить другую картинку CAPTCHA image for SPAM prevention
 
Дорогие читатели Отрока! Сайт журнала крайне нуждается в вашей поддержке.
Желающим оказать помощь просьба перечислять средства на карточку Приватбанка 5457082237090555.
Отрок.ua в:   