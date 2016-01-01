Угадай как мне помочь

«А если не угадаешь, то и ходи виноватым...» Не так-то просто оказать поддержку человеку, если страдать для него — осознанный выбор. Но тем, кто стремится к миру, покою и радости, пригодятся эти практические рекомендации. Чего не стоит делать, когда одолевает грусть, советует экзистенциальный психолог Анна Лелик.

Опасная картинка

Почему именно к концу года обостряются все эти состояния — тоска, уныние, тревожность? (Тему клинической депрессии оставим пока в стороне.) Наверное, не в последнюю очередь потому, что именно в это время вступают в силу некие психологические или даже, скорее, философские факторы. Как, например, подведение итогов. В СМИ то и дело ведутся разговоры о том, что экономика в упадке, война не прекращается, кризис с тарифами, опять ожидается эпидемия гриппа... Получается один сплошной «минус-минус-минус». Отсюда и состояние нарастающей тревоги, которую все мы так или иначе ощущаем: нас призывают подвести итоги, вот только итоги подводят нас.

Теперь большую часть времени мы проводим в помещении, подвижность снижается, световой день сокращается. И при этом нас повсюду окружают «красивые» картинки, пропагандирующие, по сути, депрессию. Самое распространённое изображение — девушка с книгой у камина, под пледом с бокалом глинтвейна. Картинка — прекрасна. Но жизнь наша не статична, и в реальности эта идиллия будет выглядеть совсем не так. Не станем же мы неподвижно сидеть с бокалом вина весь вечер напролёт...

Взглянем на эту самую картинку, оживив её. Вот девушка берёт бокал, открывает книгу. После вина буковки начинают расплываться, и дальше, как правило, следует ещё один бокал, потому что на первом редко останавливаются. Затем в руки попадает телефон и совершается масса самых разнообразных ошибок, либо всё заканчивается пьяными слезами. Наутро — похмельный синдром и прочие сопутствующие состояния. У мужчин тот же сценарий, разве что вместо книги — игры или фильмы, и напитки покрепче.

Но суть одна: красивая картинка на деле оборачивается одиночным алкоголизмом. И подтверждением тому выступают совершенно ужасающие цифры статистики пристрастия к алкоголю среди людей от 18 до 45 лет.

Астенизация на пороге

Вести себя нужно как раз наоборот. Во-первых, ни в коем случае не «согреваться» градусом спиртного. Его тепло обманчиво, а последствия всегда уведут в минус.

Во-вторых, в свободное время не сидите дома. После летней активности, когда практически весь день мы проводили на свежем воздухе или, по крайней мере, с открытыми окнами, вдруг оказываемся запертыми в замкнутом пространстве. Это ведёт к астенизации нервной системы и организма в целом — повышается утомляемость, силы иссякают, иммунитет снижается. Мы начинаем хандрить, болеть, унывать. Не за горами и то, что привычно называем словом «депрессия», а в худшем случае — и признаки реальной клинической депрессии.

Поэтому обязательно следите за тем, чтобы в свободное время как можно больше находиться на улице. Возможно, не стоит откладывать это на тёмное время суток, лучше поискать другие варианты: пройтись утром перед работой или посвятить прогулке обеденные перерывы. Самое главное — поставить себе такую задачу.

Почему ещё гулять важно? Когда мы попадаем на открытое пространство, где бы ни находились — пусть даже в обычных дворах жилых микрорайонов — всё равно перед нами открываются какие-то горизонты. Мы включаемся в реальность, вступаем во взаимодействие с внешним миром: ощущаем запахи, слышим звуки улиц (если повезёт, то даже «разговоры» городских птиц), чувствуем холод или, наоборот, тепло после интенсивной ходьбы.

Просить не по-детски

Все мы, так или иначе, склонны обвинять других в своих бедах. Кто-то прямо говорит, что виновато правительство, экономика, соседи, начальство, а кто-то вслух не произносит, но думает. В любом случае, грех самооправдания присущ каждому. Вопрос в том, пытаемся ли мы хотя бы попробовать сойти с этого пути и обратить, наконец, взгляд на себя, или даже не стараемся помыслить иначе и настроены и дальше искать вокруг одних только подсудимых.

При депрессивных состояниях ситуация усугубляется тем, что человеку кажется, будто весь мир его не понимает. Он, говоря языком психологических терминов, регрессирует, уходит в детство. А чего хочет ребёнок? Чтобы его мысли и желания угадывали, потому что сам он не может попросить. Ведь как обычно бывает — ребёнок надулся и ждёт, что мама что-нибудь сладенькое принесёт, купит игрушку или подойдёт и развеселит. И нам в этом состоянии очень трудно попросить о помощи, сказать по-взрослому, зрело: друг, помоги, я стою у края. Это и признать трудно, не то что произнести.

Ненавязчивая помощь

Когда депрессия накрывает дорогого нам человека, вряд ли стоит заниматься самокопанием на тему «что я сделал не так» — иначе можно с головой уйти в чувство вины, которое и ближнему не поможет, и нам только хуже сделает. Но задуматься над тем, как поддержать, будет уместно.

Важно помнить: чем больше мы будем человека тормошить, тем меньше он сам захочет проявлять инициативу. Необходимо пробудить его собственные жизненные силы, запустить иммунитет, показать: знаешь, я помочь тебе очень хочу и буду стараться, но всё ты должен делать сам.

Если начнём уговаривать — это почитай, вот это посмотри, сюда сходи — человек станет вырабатывать механизмы, чтобы всё отрицать. Что бы хорошего ему ни предлагали, он от всего будет отказываться просто потому, что это единственное, на что у него сейчас хватит сил. Наша задача — направить его усилия не на отрицание, а на возвращение к жизни. И в этом надо отдать ему его свободу. Сказать: прости, но это твоё, поднимайся и живи.

Не могу не вспомнить один случай. Немощная старушка, которая разменяла десятый десяток лет, в конце жизни осталась совсем одна. Сын погиб, муж давно умер, всех своих братьев она пережила. Потеряла зрение, прикована к постели, и при этом она лежала на кровати, держала меня за руку и, улыбаясь беззубым ртом, повторяла: «Нужно жить, куда ж деваться! Нужно жить!».

Простые, но полезные вопросы

Интересно, что в нас действуют одновременно две равнозначные силы. Одна — это желание и стремление к изменениям, а другая — потребность в статике, в стабильности, чтобы всё оставалось как есть. Но когда в нас что-либо изменяется, изменённая часть умирает, а на её месте рождается что-то новое. В этом смысле — почему часто говорят именно про осенне-весенние депрессии? Потому что в эти времена года всё меняется, и нас так активно посещают грустные, унылые мысли. Чтобы они способствовали нашему духовному росту, можно попробовать задать себе вопрос: что бы я хотел в себе изменить? Ведь если меняюсь я, меняется и мир вокруг. И наоборот, какую часть себя я хочу сохранить, потому что она мне пока нужна такой, какая есть, пусть даже не идеальной.

Вот такие простые, по сути, вопросы обычно действуют очень обнадёживающе. Начинаешь понимать, что чтобы справиться с какой-то трудной ситуацией, тебе не нужно сегодня же стать другим, но и оставаться таким, как был, тоже нет смысла. Значит, вот это мы меняем и ищем способ, как именно, а здесь — нет, пока всё остаётся на своих местах.

Ну а следующий год принесёт новые вопросы и поставит новые задачи.