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Уйти на пике славы

Н. К.

Как отметила героиня, рассказавшая эту историю, чужие ошибки никого не учат. Так устроены люди — им хочется пройти свой путь и сделать собственные жизненные выводы. Но ретранслировать информацию, приобретённую на личном опыте, мы вполне вправе. Этот рассказ — о том, ради чего можно оставить все свои достижения и никогда не пожалеть об этом.

Я глубоко убеждена, что если у женщины нет семьи, но есть дело, которое ей нравится и даёт возможность быть полезной людям и обществу, она будет счастлива. Её «детьми» в таком случае становятся работа, сотрудники, исследования. Семья — это действительно не единственный вариант развития событий.

Но если когда-то она сделала выбор, вышла замуж — этим уже нельзя жертвовать...

***

Детей у меня трое, но с младшими в декрете я не сидела ни одного дня.

Когда родился сын — второй ребёнок, шёл 1998 год. Девяностые — годы сложные, послеперестроечные. С работой тяжело, на предприятиях массовые сокращения. Как раз заходили на рынок иностранные компании. Совершенно случайно, в купе поезда, я познакомилась с первыми лицами одной такой фирмы, и они попросили помочь им открыть представительства в Украине.

Я была беременна вторым ребёнком, работала в НИИ. И вот мне обещают зарплату, несравнимую на тот момент со всеми теми копейками, что платились у нас и в качестве декретных. Денег реально хватило бы на содержание всей семьи.

По первому образованию я косметолог-эстетист. А компания как раз была связана с косметикой: собственно, поэтому иностранцы и предложили мне работу — таких базовых дипломов на то время не было практически ни у кого...

15 лет я была в «топах» — среди тех, кто организовывал и обучал людей. Жизнь кипела сумасшедшая. 13 рекламных кампаний в году, меняющиеся каталоги, постоянное обучение, города, люди... Поэтому дети мои росли как грибы — сами по себе. Это правда.

Я не видела, не замечала их до одного момента: пока у сына не случилась клиническая смерть. Он задохнулся, попал в реанимацию. Я, беременная третьим ребёнком, должна ложиться к сыну в больницу, но у меня же обучение, тренинги! Звоню начальнице, говорю, что всё равно буду. Настолько рвалась работать...

Как правило, только так и происходит: погружённая в дело, ты не видишь вокруг себя ничего — ни семьи, ни детей, ни этот мир вообще. Приходится абстрагироваться, изолироваться, сосредоточиться и делать своё дело.

***

Но эти неправильно расставленные приоритеты рано или поздно дают сбой. В прошлом году была у меня клиентка — ведущий директор сети гипермаркетов. Уровень и объём работы — колоссальный. У неё трое детей, двое из которых родились, когда она уже была на этой должности, и оба — аутисты.

Она рассказывала, что очень много работала за границей с профессионалами, которые занимаются детками-аутистами, и слышала от них такое мнение, что это запрет на чувства, который ставят себе родители, вызывает в следующих поколениях проблемы аутизма.

Да, можно выбрать карьеру, финансы. Можно любить своё дело, как любила его я. И материальное обеспечение, которое ты приносишь семье, тоже немаловажно. Но потом обязательно придётся за это расплачиваться: где-то непониманием детей, где-то кризисными отношениями с мужем.

Потому что эмоционально женщина в семье отсутствует. Ты физически не успеваешь и мужу угодить, и детей приголубить. Даже мысленно ты постоянно на работе и просто не заметишь грязную рубашку мужа или у кого что болит.

***

Поэтому я ушла из компании. На пике славы, с награждениями, медалями, с золотом, с бриллиантами — просто села в поезд и уехала к семье.

После этого ещё лет пять не могла переносить парфюмерных запахов. Я тогда уже училась на психолога, открывала новый мир, больше понимала себя, видела свои ошибки. То есть, была у меня такая глубокая внутренняя работа, потому что с рождением третьего ребёнка нагрузка ещё больше увеличилась, и надвигалось серьёзное эмоциональное выгорание.

Уже тогда я стала понимать, что нужно что-то менять, готовилась переходить на работу, которая не требовала бы полной отдачи. Хотя последняя моя компания предложила такую зарплату, что потребовалось немалое усилие воли... Я плакала даже, но на должность не вышла.

***

Сейчас сыну восемнадцать. Недавно в драке ему сломали челюсть в двух местах, плюс пошла инфекция. Здоровенный парень, а уход за ним — как за маленьким ребёнком. Восемь раз в день нужно приготовить, процедить через сито, отследить, сколько раз он поел.

И теперь мы проводим с ним много времени — вместе смотрим фильмы, я ему читаю. Верю, что это Господь так устроил: фактически, мы заново проживаем тот этап, когда в детстве я была ему нужна, но меня никогда не было рядом.

21 день он будет восстанавливаться после операции — и для него, и для нас с мужем это период формирования новых привычек, новых ощущений. И я принимаю эту ещё одну данную Богом возможность с благодарностью.

***

Раньше никогда над этим не задумывалась, но оказалось, что и четырнадцать, и пятнадцать, и даже восемнадцать лет — тот возраст, когда мы детям нужнее всего. В это время просто необходимо быть внимательными, чуткими, больше с ними разговаривать.

Моей младшей сейчас шестнадцать, и я вижу, насколько для неё это важно...

Ранее опубликовано: № 1 (82) Дата публикации на сайте: 03 Июль 2017

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Дорогие читатели Отрока! Сайт журнала крайне нуждается в вашей поддержке.
Желающим оказать помощь просьба перечислять средства на карточку Приватбанка 5457082237090555.
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