Ulitka. Начало





Отправляя запрос Небу, будь готов, что ты и станешь орудием исполнения твоей просьбы...

Ввожу в поисковую систему запрос: «православная молодёжь Киев», нажимаю «поиск». Гугл выдаёт список сайтов с нужными словами в заголовках. Перехожу по ссылкам — ничего интересного. Странно, ведь в Киеве наверняка должна быть активная молодёжь, но попадаются либо устаревшие объявления про уже состоявшиеся встречи, либо всевозможные клубы потенциальных женихов и невест. Выглядит не очень оптимистично, но я не сдаюсь.

На очередном сайте высвечивается информация про «молодёжку» в Ионинском монастыре. Вспоминаю, как год назад мы с семьёй гуляли по ботаническому саду и зашли в этот монастырь. Я купила там книгу про волонтёрство и, дочитав до конца, подумала, что тоже хотела бы стать частью этого движения... Объявление про «молодёжку» напомнило о той мысли. Сомнений больше не было: нужно обязательно туда пойти.

Недолго думая, звоню подруге, предлагаю сходить «на разведку». София привыкла к моим спонтанным идеям и, как самый настоящий друг, соглашается.

***

Поначалу всё шло гладко: мы успешно добрались до ботанического сада, прошли доброго контролёра на входе и радостные направились в сторону храма.

— О, нет! — вдруг с ужасом в голосе воскликнула подруга.

Боясь услышать ответ, я всё же спросила:

— Что случилось?

София стала быстро перебирать вещи в сумке, а затем повернулась ко мне и наконец произнесла:

— Я платок забыла...

Да-а, ситуация была не из лёгких, ведь мы шли в мужской монастырь! Заранее подготовились, «обмундировались» в чёрные длинные юбки. Думали, что уже ничего не страшно, но беда пришла откуда не ждали...

— В церковной лавке обязательно найдётся что-нибудь накинуть на голову, — успокоила я подругу, и мы продолжили путь.

Это был тёплый июньский вечер, нежные лучи солнца тянулись к нам через ветки необычных деревьев, всё небо залил пастельно-розовый закат. Не верилось, что мы почти в центре Киева: казалось, будто попали в другую реальность. Звуки города сюда не пробивались, вокруг было тихо-тихо, а на душе мирно и спокойно.

Подойдя к храму, увидели перед входом небольшую группу молодёжи. В центре стоял какой-то монах, все активно что-то обсуждали. Я потуже завязала платок и пошла узнать, где можно одолжить «покрытие» для головы подруги.

Тот момент запомнился мне в деталях. Помню, что очень волновалась: так долго искала подобные встречи, неужели наконец нашла? Но, взглянув на монаха, моментально успокоилась и... удивилась. Он ел семечки, постоянно смеялся и оживлённо что-то рассказывал молодым людям вокруг. Дело было даже не в семечках и не в смехе (хотя хохотал он так, что рядом с ним и сам поневоле начинал улыбаться), а в неожиданности ситуации. Простота и искренность, с которой он говорил, полностью развеяли мои переживания.

— Где у вас тут платок можно одолжить? — я наконец вспомнила, для чего вообще подошла.

Монах улыбнулся:

— А зачем? Служба уже закончилась.

— Мне для «молодёжки».

Монах ещё шире заулыбался и объяснил, что «можно и так».

Отчётливо помню, как я медленно развязала косынку, она соскользнула с моей головы, и вместе с ней будто «сполз» ещё один стереотип. Уже второй за вечер.

***

Хотя, если бы стереотипы были стеклянными, на той, первой моей «молодёжке» людям пришлось бы постоянно отвлекаться на звуки бьющегося вокруг меня стекла. Мы сидели с Софией с открытыми ртами, когда отцы рассказывали про что-то серьёзное, и заливались смехом, когда они шутили. Два часа пролетели незаметно.

На обратной дороге к метро мы делились впечатлениями от встречи. Я точно понимала, что хочу стать частью «молодёжки», и искренне молилась об этом. Но на тот момент сложно было представить, как это может произойти: я училась за тысячи километров от Киева и в столицу приезжала только на каникулы. По возможности сразу приходила в Ионинский, ездила на волонтёрства, но, как это обычно случается, всё самое интересное происходило без меня. Полностью влиться в молодёжное движение никак не удавалось.

Так продолжалось около года. Всё это время я благодарила Бога за то, что Он привёл меня на «молодёжку», но не могла избавиться от чувства, что чего-то не хватает.

Как-то в четверг вечером я ехала домой из Ионинского, в голове крутились разные мысли. С одной стороны, было радостно снова послушать отцов, с другой — после встречи почему-то остался грустный осадок: как только всё закончилось, ребята разбежались, обменявшись по пути парой фраз и не более. Мне этого было мало.

В моём окружении всегда были атеисты, или агностики, или протестанты, и ни одного православного, с кем можно было бы поговорить о Боге и вере, обсудить важные вопросы, не сильно интересующие неверующего человека. Желание найти такого собеседника не покидало долгие годы. И вот, когда Господь посылает целую толпу православных молодых людей: казалось бы, говори — не хочу, получается, то времени нет, то повода. На волонтёрствах мы, конечно, разговаривали, но этого было недостаточно, не хватало повседневного дружеского общения.

И вот еду я в метро, размышляю о том, как здóрово было бы организовать «что-то», объединяющее молодёжь, и молюсь: «Господи, сделай, пожалуйста, что-нибудь». Возникла мысль, что организатором могу быть я сама, но пока она пролетала мимо моей головы, я искренне над ней посмеялась. На то было много причин и отговорок, а ещё — обычный страх перед ответственностью. Но всё же, перед тем, как выходить на своей станции, подумала: «Господи, Ты видишь все мои страхи и знаешь, что я дубина непросветная, но если Тебе угодно, чтобы я помогала в организации мероприятий для молодёжи, управь, пожалуйста, как-нибудь». Поезд остановился, открылись двери, и я вышла.

***

Шли месяцы, а молитва моя не менялась. Долгое время жила надежда, что молодёжь всё же где-то встречается, просто я об этом не знаю. Но вот, моя далёкая учёба окончилась, и я вернулась на родину. Как-то услышала объявление, что намечается слёт православной молодёжи, и для помощи в организационных вопросах требуются волонтёры. Решение было принято моментально: надо участвовать. Ведь, возможно, это и было то, о чём я долго молилась.

Но всё оказалось не так радужно. Мероприятие получилось больше образовательным. Два дня мы слушали интересные лекции священников, но живого общения не происходило. Во мне родилось «немного негодования». После слёта мы с волонтёрами шли домой, было темно, но я смогла рассмотреть фигуру Миши впереди: именно он делал объявление о мероприятии, поэтому казался идеальной кандидатурой, чтобы моё маленькое всемирное негодование на него излить. Подбежала и стала расспрашивать про слёт. Разговор плавно перешёл в русло «почему у православных так мало мероприятий для молодёжи», и тут Миша остановился и серьёзным тоном сказал: «Так организуй!». Идея показалась более чем смешной, поэтому я предложила ему самому подумать, и, возможно, найдётся человек, который сможет этим заняться. На том и разошлись.

Через неделю Миша уже сам поднял вопрос и снова предложил мне организовывать мероприятия для молодёжи. Я всячески упиралась, потому что оценивала свои силы и способности адекватно. Прошла ещё неделя. На следующей «молодёжке» меня встретил радостный Миша с удивительной историей о том, что буквально через пару дней после нашего разговора к нему подошёл парень с такими же идеями, как у меня. Так я познакомилась с Димой.

— Теперь ты не одна, так что давайте, организовывайте! — заулыбался Миша, даже не представляя, что только что через него Господь ответил на горячие молитвы как минимум двух человек.

Мы сразу проговорили с Димой, что хотим делать, и решили, что нужно начинать с малого: например, пойти всем вместе на каток. Но прежде предстояло взять благословение у владыки Ионы.

Владыку я тогда ещё не знала лично. Иногда он заходил на «молодёжку», доводил нас до умилительных слёз рассказами об Афоне, а потом снова скрывался в глубине храма. Меня уже успели напугать, что он очень строгий и мало какие идеи благословляет. Поэтому глубоко в душе я была очень счастлива, что в тот четверг, когда предстояла встреча с владыкой, у меня стояли пары, которые нельзя пропускать. Отдуваться за нас двоих пришлось Диме.

Мысленно и молитвенно в тот вечер я была в Ионинском. Казалось, последняя пара тянулась целую вечность, а после её окончания я сразу же помчалась на «молодёжку». Боялась позвонить Диме, спросить, как всё прошло. Решила, что лучше узнаю лично.

Переживала очень. Приехала, выдохнула, зашла в храм. Молодёжка подходила к концу, Диму я увидела за колонной. Подхожу, он стоит и молчит. Думаю, всё, провалились. Не выдерживаю и спрашиваю: «Ну что?». А он смотрит и всё так же молчит. Мне показалось, что пауза затянулась. Но тут Дима широко улыбнулся и на одном дыхании выдал: «Владыке очень понравилась наша идея, и он благословил!».

Стою в недоумении и не могу осознать, чтó только что произошло. Переспрашиваю: «Владыка благословил?» — «Да!». Реальность стала потихоньку доходить до меня, я ещё раз повторила вопрос, но уже восторженно: «Нас благословил владыка?!». И Дима радостно ответил: «Да! Так что можем начинать планировать наше первое мероприятие...».

Помню, что стояла и не могла поверить в то, как мудро Господь всё управил. Серьёзно, поверить было сложно, потому что идея столько лет хранилась и пылилась в моей голове (уверена, что с головой Димы было так же), и вот Господь достал её (а перед этим, видимо, вложил), отряхнул и вдохнул в неё жизнь.

***

Так и начались наши мероприятия. Мы ходили на катки, гуляли, играли в настольные игры. Отмечали вместе сначала Новый год (тогда, кстати, и родилось название — «Улитки», но это уже отдельная история), затем старый Новый год, устраивали тематические вечера, флешмобы, походы.

За этот год мы столкнулись со многими стереотипами. Нас спрашивали: «А вы уверены, что в пост можно ходить на каток?», «а вы уверены, что вас владыка благословил?», «а вы уверены, что он понял, на что именно он вас благословил?»... Подобные вопросы повторялись почти перед каждым мероприятием, пока люди не привыкли к тому, что православная молодёжь тоже может проводить время весело.

Теперь «Улитка» — это не просто «посидели, пообщались и разошлись», но что-то большее, разбивающее закоренелые и надуманные стереотипы о православии. Это возможность для молодёжи собираться вместе с единомышленниками и просто отдыхать душой после работы, учёбы. Здесь каждый может поделиться своими мыслями, поговорить на темы, которые больше ни с кем не обсудишь. Очень радостно видеть, как много у нас молодых людей, искренне любящих Бога и ищущих свой путь в жизни. Очень надеемся, что «Улитка» поможет таким ребятам находить друг друга и дальше.

P. S. Как-то архимандрита Софрония (Сахарова) спросили, как спасаться, и он ответил: «Стой как бы на грани отчаяния, а когда невмоготу станет, отойди, выпей чашку чая». Если это учение крайне облегчить, то хочется верить, что «Улитка» и есть та самая чашка чая.

Ищите нас на фейсбуке: facebook.com/ulitka.in.io