Утраченная святыня

В одном из выпусков «Отрока» (№ 5/2017), посвящённом столетию Октябрьской революции, в разделе «Кинохроники» мне на глаза попалась небольшая заметка о фильме «Свадьба в Малиновке». В ней упоминается, что в многочисленных кадрах на фоне великолепных украинских пейзажей мелькают колокольня и собор Спасо-Преображенского Мгарского монастыря. Оспаривать не буду — снимали ведь некоторые сцены действительно на Полтавщине. Но... многие ли задумывались, о каком именно монастыре речь идёт в полюбившейся комедии?

Внимательный зритель обязательно запомнит названия и фамилии, звучащие из уст героев фильма. Малиновка, Верблюжка, пан Чечель — не пустые слова, взятые, как говорится, из воздуха, но совершенно реальные имена собственные. Верблюжка — довольно большое село в Новгородковском районе Кировоградской области на территории нынешней Александрийской епархии. Пан Чечель — потомок по боковой линии Ивана Ивановича Чечеля, подполковника, крупного землевладельца своего времени. И монастырь, о котором постоянно говорят герои «Свадьбы...» — тоже не выдумка. Это забытая всеми святыня — Рождества Иоанно-Предтеченская обитель, руины которой остались в селе Великая Чечелиевка Новгородковского района, совсем недалеко от той самой Верблюжки.

Своим названием Чечелиевка обязана уже упомянутому подполковнику Чечелю. Именно с его подачи и возник женский монастырь. Относительно недалеко, на берегу речки Верблюжки, находится и село Малиновка, существующее и сейчас. Во времена послереволюционного лихолетья проскакать на коне от него до монастыря было не так уж и сложно.

Так вот, в 1870 году подполковник Иван Иванович Чечель обратился к Господину Министру с просьбой перенести прах его деда, героя Русско-турецкой войны секунд-майора Ивана Чечеля и бабки Феодосии в имение Чечелевку, где специально устроил для них усыпальницу. Разрешение было получено, и славные предки Ивана Ивановича обрели упокоение в тихом живописном крае.

Позднее, в 1872-м, было новое обращение — на этот раз к архиепископу Херсонскому и Одесскому Димитрию (Муретову). Подполковник Чечель, как верующий человек и богобоязненный христианин, волнуясь о местных жителях, которые во время весеннего паводка не могли исполнять свои христианские обязанности и посещать храм Великим постом, просил о переоборудовании усыпальницы в молитвенный дом. При этом указывал, что жертвует в пользу будущего храма 145 десятин земли с разными хозяйственными постройками на ней.

Не так просто оказалось Ивану Ивановичу, человеку уже весьма почтенного возраста, добиться своего. Наверное, не столько бумажная волокита его утомляла, сколько удивил отпор духовенства: мол, «не нужно», «далеко», «неудобно» и прочие отговорки. Но Господь призрел на благочестивое желание подполковника, и уже 23 сентября (ст. ст.) 1873 года благочинный священник Андрей Каминский освятил храм в честь Рождества святого Предтечи Господня Иоанна, о чём и доложил Преосвященному Димитрию.

Кстати, благословение на храм подполковник Чечель получил не от кого-нибудь, а от самого патриарха Иерусалимского Кирилла во время своей поездки на Святую Землю. Там же Иван Иванович приобрел иконостас, освящённый специально для храма.

Впоследствии земля с храмом была передана во владение Григориево-Бизюкову монастырю Херсонской епархии с тем, чтобы здесь был устроен скит. Но поскольку монастырь находился от Чечелевки слишком далеко, то и окормлять скит полноценно не мог (вот уж где действительно «далеко» и «неудобно»!). Поэтому скит передали Благовещенскому Херсонскому женскому монастырю, откуда стали присылать сюда монахинь для налаживания молитвенной и хозяйственной жизни. Первой начальницей скита была игумения Валерия (Бодэ), бывшая баронесса (хотя бывших, наверное, не бывает).

Иван Иванович не дожил до того времени, когда скит был обращён в общину, а затем в монастырь — он мирно отошёл ко Господу в 1885 году. А в 1899-м женский Иоанно-Предтеченский скит стал самостоятельной монашеской общиной во главе с монахиней Марией (Станиславской), выпускницей Одесского епархиального женского училища, дочерью диакона Григория Васильевича Станиславского (служил в Сретенском храме г.Одессы).

Торжества по случаю открытия общины возглавил архиепископ Херсонский и Одесский Иустин (Охотин). 23 мая того же года был заложен первый камень в основание нового соборного храма в честь Покрова Пресвятой Богородицы. Местные землевладельцы, купцы и мещане сделали свои вклады в богоугодное дело.

В 1904 году Иоанно-Предтеченскую монашескую общину возвели в степень самостоятельного женского общежительного монастыря. Снова на торжества прибыл владыка Иустин, монахиня Мария стала игуменией. Праздник был такого масштаба, какого местные жители не могли и вообразить. Только представьте — какое-то глухое, никому не известное село, и вдруг — не одна тысяча народа, множество священников...

Тогда же заложили и фундамент для нового трёхпрестольного храма. Строительство планировалось окончить в три года — ничего не скажешь, довольно смелое желание. Но стройка затянулась: грянула сначала Русско-японская война, а потом и Первая Мировая...

В 1915 году, в разгар последней, было решено для поддержания и благословения народа провезти по епархии крестным ходом святыню южного края — Касперовскую икону Пресвятой Богородицы. Побывал чудотворный образ и в Чечелевской обители и, очевидно, не без Промысла Божиего. Уже подготовили для освящения новый храм, и как будто Сама Царица Небесная прибыла благословить это дело.

Старая Иоанно-Предтеченская церковь не могла вместить огромную массу народа, а новую, ещё не освящённую, нельзя было использовать. 8 сентября (ст. ст.), в праздник Рождества Пресвятой Богородицы, после литургии и молебна с акафистом святыню пронесли по жилым помещениям обители, а уже в скором времени, 25 октября, будущий священномученик, архиепископ Елисаветградский Прокопий (Титов) в сослужении многочисленного духовенства торжественно освятил новый Покровский храм и совершил в нём Божественную литургию.

Но вот наступило революционное лихолетье, вместе с которым прокатилась волна уничтожения всего святого, лишь бы только народ забыл о своей христианской сущности. Закрыты и стёрты с лица земли тысячи храмов и монастырей. Не обошла эта участь и Чечелевскую обитель.

К тому времени она процветала. Здесь имелись пахотные земли, с которых собирался отличный урожай зерновых культур; прекрасный фруктовый сад с огромным количеством разнообразных деревьев (яблони, груши, сливы, вишни); монастырская школа для детей (куда, кстати, ходил известный украинский писатель Юрий Яновский, который в своих воспоминаниях часто упоминал о ней, и, скорее всего, именно он передал драматургу Леониду Юхвиду первоначальный сценарий пьесы «Свадьба в Малиновке»); непередаваемой красоты парковая аллея, насаженная заботливыми руками насельниц (остатки её и сейчас можно увидеть — хоть что-нибудь да осталось!). Сестёр к моменту закрытия собралось семьдесят с небольшим человек во главе с игуменией Констанцией. Имена их известны благодаря хранящимся в государственном архиве Кировоградской области документам.

Итак, в июне 1925 года в протоколе закрытого заседания ВУЦИК (Всеукраинский центральный исполнительный комитет) отмечено, что Иоанно-Предтеченская церковь фактически закрыта, в ней организованы ясли и другие культурные учреждения.

Покровский же храм ожидала печальная судьба: в 1933 году его взорвали, причём не с первой попытки — настолько крепким было сооружение. Встал вопрос, что делать с грудой камней, оставшихся после взрыва. Не придумали ничего лучше, как использовать их для постройки свеклосовхоза в соседней Шаровке.

На месте храма и сейчас лежат огромные каменные глыбы — как немые свидетели страшного времени. Территория густо поросла кустарником: старожилы говорят, что один старичок нарочно засадил это место, чтобы не допустить дальнейшего осквернения. Остались несколько хозяйственных построек и монастырский погреб (находится в частном землевладении).

С 2007 года на месте монастырской церкви в храмовые и другие праздники служатся молебны. Благочинный Компанеевско-Новгородковского округа Александрийской епархии, куда входит Великая Чечелиевка, протоиерей Евгений Гуменюк вместе с местным духовенством активно занимается сохранением памяти о монастыре, не теряя надежды на возрождение обители. Сюда приезжают делегации историков, краеведов и просто неравнодушных людей, которым дороги наши святыни.

Что же, спросите вы, ждало сестёр после закрытия монастыря? Всё-таки семьдесят человек — не иголка в стоге сена. О судьбах большинства из них архивные документы молчат, но на некоторых сохранились регистрационные карточки, из которых и можно узнать, как складывалась их жизнь. Последняя насельница обители, проживавшая в монастыре недолгие годы перед закрытием, Агафия Дмитриевна Авраменко, прошла исповеднический путь, скончалась в 1990 году в городе Александрия в глубокой старости. Впрочем, это уже совсем другая история...